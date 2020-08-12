Прививки от А до Я: что можно и нельзя делать в день вакцинации

Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от COVID-19. Так что скоро у россиян появится возможность сделать прививку от коронавирусной инфекции. «360» выяснил, что можно и чего нельзя делать в день вакцинации.

Как заявили в Минздраве, новая вакцина показала высокую эффективность и безопасность во время клинических испытаний — у всех добровольцев вырабатывались антитела, при этом никаких осложнений выявлено не было.

Прежде чем поступить в оборот, новой вакцине предстоит еще пройти третью фазу испытаний, которая стартует 12 августа. В широком доступе препарат появится только в январе 2021 года.

И все же регистрация новой вакцины — несомненно, большое событие для России. И это может стать для страны поворотным шагом в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Понятно, что всем вакцинацию сделать невозможно — все равно будет определенный процент людей, которым вакцина противопоказана. И все же, как отметил в разговоре с «360» врач-вирусолог Анатолий Альтштейн, количество в данном случае имеет значение: если будет охвачено 60-70% населения, это уже окажет воздействие на дальнейшее распространение пандемии.

Поэтому здоровым россиянам так важно все-таки сделать прививку, если будет такая возможность — этим человек сможет не только обезопасить себя, но и внести весомый вклад в предотвращении новой волны пандемии коронавируса.

В каких случаях вакцину делать нельзя?

Рекомендаций к тому, как вести себя накануне и после вакцинации, не так уж много. Если сдавать кровь для анализов врачи рекомендуют строго натощак, то в случае с вакциной такого правила уже нет. Так что можно сначала спокойно позавтракать, а уж потом идти делать прививку.

Тем не менее следует помнить и еще о некоторых важных правилах вакцинации. О них «360» рассказал российский врач-вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, специальной процедуры подготовки к вакцинации нет. Но если человек чувствует недомогание или у него поднялась высокая температура, он должен отказаться от прививки, пока не выздоровеет. Это противопоказания острого характера.

Главное — подойти к вакцинации в хорошем состоянии, чувствовать себя здоровым. Это касается и хронических болезней. Особенно вакцинация противопоказана людям с иммунодефицитными заболеваниями и тем, кто находится в сильно ослабленном состоянии.

Ранее внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн отмечал, что в день вакцинации ни в коем случае не стоит пить алкоголь — спиртные напитки оказывают токсическое действие на организм и нивелируют эффект от вакцины.

После вакцинации, по словам Альтштейна, желательно сильно не перетруждаться и не объедаться. По рациону особых рекомендаций нет. В целом, как отметил специалист, важно соблюдать привычный распорядок дня — то, что обеспечивает нормальное ежедневное функционирование организма. Одним словом, не выбиваться из привычного жизненного ритма.