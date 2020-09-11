Диабет, артрит и хронические заболевания. Кому нужно быть осторожным с прививкой от коронавируса

Скоро в России начнется массовая вакцинация от коронавируса, но врачи предупреждают: некоторым прививка может быть строго противопоказана. Это связано с лекарствами, которые угнетают иммунную систему. «360» рассказывает, при каких заболеваниях стоит воздержаться от укола.

О том, какие заболевания несовместимы с вакциной от коронавируса, рассказал «Вечерней Москве» врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его мнению, главные болезни, при которых прививка противопоказана, — это онкология, аутоиммунные и воспалительные заболевания, системные заболевания крови и красная волчанка. В таком случае опасным становится лечение, которое назначают при этих недугах, — обычно это иммунодепрессивные препараты, подавляющие естественную защитную реакцию организма.

«Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны, есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — объяснил Жемчугов.

Стоп-лист болезней

Врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал «360» о том, какие именно болезни (и лекарства от них) могут представлять опасность перед вакцинацией. По его мнению, в отношении воспалительных заболеваний прежде всего имеется в виду миелит — асептическое (то есть неинфекционное) воспаление спинного мозга.

Как рассказал «360» вирусолог и ведущий сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций в научном центре «Вектор» Александр Черпунов, такой побочный эффект одного из вариантов зарубежных вакцин был обнаружен в Англии. Из-за этого клинические испытания препарата приостановили.

Аутоиммунные заболевания, по словам Водовозова, —это очень большой спектр заболеваний, при которых наш организм начинает распознавать свои белки как чужеродные и атакует их.

Наиболее известные и распространенные аутоиммунные заболевания — сахарный диабет первого типа, ревматизм (или ревматическая лихорадка), ревматоидный артрит и некоторые другие.

Аутоиммунной считается и системная красная волчанка, при которой иммунитет атакует соединительную ткань. Из-за этого по всему организму развиваются воспаления. Чаще всего аутоиммунные патологии затрагивают весь организм целиком Алексей Водовозов врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов.

Опасны также и системные заболевания крови. К ним относятся онкологические патологии, связанные с кровью, сложные анемии, связанные не только с недостатком железа, но и с поражением костного мозга.

При этом сами заболевания могут быть не так страшны в связке с вакциной от коронавируса, как те лекарства, которые обычно назначаются при этих недугах.

«Аутоиммунные препараты — первые на очереди, потому что там нужно гасить избыточную иммунную реакцию, которая является первопричиной. Также их назначают после трансплантации органов — по той же причине», — объяснил Водовозов.

Он добавил, что также к группе опасных для коронавирусной вакцинации лекарств относятся цитостатики, которые обычно назначают при онкопатологиях, и сами иммунодепрессанты.

Не запрет, а предупреждение

При этом врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «360» назвал доктора Жемчугова сторонником жесткого подхода к противопоказаниям, уверенным в том, что лишний раз лучше не рисковать обострениями уже имеющихся заболеваний. Сам Болибок считает, что слова коллеги стоит рассматривать не как запрет, а как рекомендацию и предостережение.

«Каждый раз нужно думать: в каком состоянии человек находится, как он себя чувствует, как он переносил вакцинации от сезонных заболеваний… Тот медицинский работник, который вас осматривает перед вакцинацией, эти вопросы должен прояснить», — добавил он.

Более того, специалисты настаивают: перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, который знает клиническую картину пациента, его хронические и просто недавние заболевания.

Александр Черпунов объяснил «360», что пока четких инструкций к вакцине против коронавируса нет — специалисты предлагают обычный спектр противопоказаний.

«Вакцина достаточно реактогенная, потому что в статье, которую опубликовали разработчики, есть ряд моментов, которые у большего или меньшего процента проявлялись. То есть это не просто водичка. Какие-то такие реакции будут, это мы в ближайшее время узнаем», — сказал Черпунов.

По словам Болибока, сейчас основными официальными противопоказаниями разработчиков вакцины является гиперчувствительность к ее компонентам и сильные аллергические реакции.

Если у человека были какие-то вирусные, инфекционные или хронические заболевания, то стоит воздержаться от вакцинации в течение двух-четырех недель после выздоровления или ремиссии. То есть если, например, у человека ревматоидный артрит, но он находится вне обострения, то есть в ремиссии. Сами разработчики написали, что в таких случаях можно прививать, если ремиссия длится месяц и более Владимир Болибок врач — аллерголог-иммунолог.

Кроме того, вакцинация пока противопоказана беременным и кормящим грудью, а также людям младше 18 лет, так как на этих группах клинические испытания не проводились и врачи не могут уверенно говорить о возможных реакциях.