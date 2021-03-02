Католиков попросили избегать прививки Johnson & Johnson против коронавируса. Вакцина оказалась недостаточно этичной

Архиепископия Нового Орлеана попросила католиков избегать недавно одобренной вакцины Johnson & Johnson против коронавируса. По словам священнослужителей, препарат морально скомпрометирован из-за широкого использования клеточной линии HEK 293. А клетки получены из человеческих абортированных эмбрионов.

В своем заявлении архиепископия отметила, что решение о получении вакцины — это индивидуальный выбор каждого человека. Но подчеркнула, что одобренная вакцина от компании Johnson & Johnson была морально скомпрометирована. Об этом написал National Review.

Клетки, полученные из человеческих абортированных эмбрионов, использовались в разработке, производстве и тестировании вакцины Johnson & Johnson. Известно, что и другие производители вакцины против коронавируса также использовали эти клетки. Но в епархии заявили, что Johnson & Johnson применяла клетки гораздо шире, чем другие компании. У Moderna и Pfizer-BioNTech «связь с абортом <…> чрезвычайно отдаленная», а потому католикам рекомендуется выбрать одну из этих вакцин, если у них есть такая возможность.

Архиепископия Нового Орлеана утверждает, что это решение соответствует указаниям Ватикана, Конференции католических епископов США и Национального католического центра биоэтики. Однако никто из вышеперечисленных еще не выпускал заявлений с осуждением новой вакцины.

В декабре Ватикан выпустил общие руководящие принципы относительно вакцин, в которых заявил, что католикам «морально приемлемо» делать прививки, где использовались клетки HEK293 для исследований. Хотя клетки HEK293 происходят от абортированного плода 1970-х годов, специалисты по этике заявили, что эти клетки и аналогичные являются клонами, а не исходной тканью плода.

Ватикан уже сделал вакцину Pfizer-BioNTech доступной для всех своих жителей. Папа Франциск, предположительно, получил укол в январе.

Религия и вакцина

Это не первый раз, когда представители конфессий выступают против вакцины или вакцинации в целом. В начале февраля иранский аятолла Аббас Тебризиан призвал людей не прививаться от коронавируса. Он заявил, что вакцина превращает людей в геев, в своем Telegram-канале, а гомосексуализм в Иране карается смертной казнью.

«Не приближайтесь к тем, кто получил вакцину от COVID-19. Они стали гомосексуалистами», — написал он.

Стоит отметить, что заразиться гомосексуализмом от вакцины невозможно. Как показывают научные исследования, геем в принципе невозможно стать и тем более при помощи укола.