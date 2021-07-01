Прививка для верующих. Вакцинация от коронавируса глазами представителей разных конфессий

Вакцинация не противоречит религии — это подтвердили практически все крупные религиозные конфессии. Причем не только в России, но и в мире. Духовные лидеры показывают пример и публично делают прививки, опровергая многочисленные мифы, связанные с вакцинацией.

От начала пандемии у верующих всего мира заметно изменилось отношение к коронавирусу. Чем лучше человечество узнавало своего нового врага, тем понятнее становилось, что новая напасть не пропадет от одних только усердных молитв. Нужно соблюдать осторожность, носить маски, слушать врачей — словом, на Бога надеяться, но и самим не плошать.

Прививка в православии

До лишения сана экс-схиигумен Сергий немало высказывался о вакцинации. Опальный священник не отрицал, что прививка может дать исцеление, но затем предрекал всем мученическую смерть, физическую и духовную. А все потому, что люди будут восторгаться дьявольской любовью руководства страны, врачей и так далее.

Также были истории от неназванных матушек, странниц, старцев и схимников о том, что от вакцины (любой) люди сойдут с ума, станут роботами или зомби, на темени проклюнется число зверя и все умрут. Некоторые священники упоминали, что для производства «Спутника V» использовались клеточные линии из эмбриональных тканей человека.

В Институте имени Гамалеи неоднократно подчеркивали, что в самой вакцине после очистки не остается человеческих клеток. Неизвестно, чем именно привился патриарх Московский и всея Руси Кирилл, но официально РПЦ никак не выражала своего недоверия к отечественным вакцинам.

Ректор Института христианской психологии, священник Андрей Лоргус рассказал «360», что согласно официальной позиции Русской православной церкви вакцинироваться можно. Но при этом, отметил священник, нужно учитывать гражданские права людей и дать возможность тем, кто не хочет вакцинироваться, этого не делать.

«Официальных ограничений нет — это основная позиция. Все остальное уже согласно конкретным административным контактам с тем регионом, где церковь находится. Церковь рассматривает себя как соучастника общественной пользы. Но мы понимаем, что люди много чего опасаются, и заставлять их идти против своего страха и делать прививку — это, наверное, бесчеловечно», — пояснил Андрей Лоргус.

Вакцинация для иудеев

Хотя Израиль часто приводят в пример как страну, которая быстро провела обязательную вакцинацию, там тоже хватало религиозных кликуш, утверждавших, что прививки от коронавируса ядовиты. Под прикрытием вырванных из контекста цитат из Торы раввин Юваль Ха-Коэн Ашеров заявлял, что вакцина — порождение генной инженерии, сообщил сайт «Израиль по-русски».

Антипрививочник не одинок — некоторые даже утверждают, что вакцина может превратить в гомосексуала. Спецотдел по борьбе с фейками при Минздраве Израиля сообщил, что обнаружил в одном только Facebook более десятка групп, где другие раввины страны распространяют дезинформацию о пандемии.

О том, что верующим иудеям прививаться не только можно, но и нужно, напомнил главный раввин России Берл Лазар. Он также заверил, что все вакцины были признаны кошерными, то есть разрешенными к употреблению верующим евреям. А раввин Еврейской общины на Чистых прудах Шмуэль Куперман пояснил «360», что человек должен сделать все, что в его силах, чтобы выздороветь.

«Врачи, лекарства, вакцины — это посланники Всевышнего. Не нужно надеяться, что, помолившись Богу, можно обойтись без лечения. Нет, это не наш подход — врачей нужно слушать и делать все, что они говорят. Детям пока еще этого нельзя, а взрослым однозначно нужно вакцинироваться», — подчеркнул Шмуэль Куперман.

Прививка для католиков

Американские католические епископы порекомендовали верующим отказаться от вакцины против коронавируса Johnson & Johnson. Компанию назвали морально скомпрометированной из-за того, что прививку создали с использованием клеток абортированных эмбрионов, сообщил сайт CPR.

Клетки, возмутившие епископов, были собраны в 70-х годах прошлого столетия. Что касается вакцин Pfizer и Moderna, то к ним было меньше претензий: препараты лишь тестировали на клеточном материале, полученном при абортах. Непосредственно в производстве человеческий материал не использовался.

Церковь осуждает такой способ получения вакцины, но при этом использование таких препаратов не является соучастием в грехе аборта, если у них не было возможности выбрать другую прививку. Отказ от вакцинации папа римский Франциск сравнил с самоубийством. Сам понтифик привился Pfizer и назвал вакцинацию «этическим долгом» каждого.

С точки зрения католической церкви вакцинация сейчас является наиболее действенным способом противодействовать распространению коронавируса, подтвердил «360» священник архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов. По его словам, верующие люди обязаны рассмотреть для себя возможность привиться.

«При этом церковь подчеркивает, что вакцинация не может быть обязательной, а только добровольной. Но при этом люди, которые по каким-то причинам не хотят или не могут делать прививку, должны сделать все, чтобы не подвергать жизнь других людей опасности и не стать распространителем инфекции», — подчеркнул Кирилл Горбунов.

Мусульмане и вакцина

Многие мусульмане высказывали неуверенность в том, что в препарате от коронавируса не будет запретных, харамных, компонентов. В Индии совет знатоков ислама при академии в Мумбаи призвал власти не покупать вакцины от коронавируса, в которых содержится свиной желатин.

Но ученые богословы из ОАЭ постановили: любая вакцина считается халяльной, то есть разрешенной для правоверных, независимо от состава. Первой страной, которая признала вакцины халяльными, была Индонезия. Первым из глав мусульманских государств прививку от коронавируса сделал президент Гвинеи Альфа Конде.

Кстати, вакцинировался он российским «Спутником V». Наряду с главой государства прививку нашей вакциной также сделали члены правительства. Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов в разговоре с «360» отметил, что российская вакцина также была признана халяльной.

«Прививки от коронавирусной инфекции не противоречат исламу. Единственный способ остановить рост заболеваемости — это, конечно же, вакцинация. В своих проповедях мы говорим об этом и напоминаем верующим об ответственности. Часть наших имамов и руководителей общин уже прошли вакцинацию, а некоторые проходят ее в настоящее время», — сказал Рушан Аббясов.