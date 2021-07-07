Человек может заболеть COVID-19 между этапами вакцинации. Это объясняется недостаточным иммунным ответом организма. В таком случае лучше подождать с прививкой и ревакцинироваться через полгода. Подхватить коронавирус можно и после полной вакцинации, но болезнь пройдет в легкой форме.

Человек, переболевший ковидом после первого этапа прививки от коронавируса, может не вводить второй компонент вакцины. Но ему нужно ревакцинироваться через полгода. Об этом в разговоре с ТАСС сказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Если же человек заболел ОРВИ после первой фазы, то ему стоит подождать до полного выздоровления и через две-три недели после исчезновения симптомов завершить вакцинацию. Максимальный разрыв между фазами доходит до шести недель.

Между двумя дозами вакцины

Врачи не отрицают, что после прививки от коронавируса можно заболеть COVID-19. Однако есть несколько нюансов. По данным Роспотребнадзора, заболевшие ковидом после прививки легко переносят инфекцию. Ведомство подчеркнуло, что человек заболевает не от самой вакцины. При появлении симптомов ОРВИ привитые должны обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что вакцинация не сможет полностью защитить человека от инфекции, но облегчит тяжелое течение болезни.

«Достаточно проанализировать тех, кто попадает в реанимацию. Большинство людей не вакцинированы», — заметил Викулов.

Медик также объяснил, что чаще всего заболевают люди без иммунитета. В эту группу входят не только те, кто не вакцинировался и не болел, но и прошедшие недавно первый этап прививки.

Нужно прождать 2-3 недели после первого этапа для первичного формирования иммунного ответа. Люди заболевают после вакцинации, потому что им не проводят оценку уровня антител и не учитывают, что у них уже есть скрытые инфекции Георгий Викулов.

Это подтвердил и врач-эксперт Тимур Пестерев. По его словам, болеют чаще те, кто прошел первый этап, несмотря на то, что даже один компонент формирует определенный иммунитет.

«Человек считается полностью иммунизированным, если у него нормально функционирует иммунитет после 2-3 недель от второй дозы вакцины. До этого он подвергается определенной опасности, хотя и в меньше степени, чем обычный человек», — добавил Пестерев.

Он также добавил, что вакцинацию можно проводить раз в полгода в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки и раз в год, если она благоприятная.

В некоторых случаях вакцинацию нужно отложить. Георгий Викулов отметил, что если в организме человека уже есть возбудители вируса, то вакцинация не должна проводиться. Для определения возможных рисков нужно получить допуск специалистов, но в мобильных пунктах вакцинации это не всегда осуществимо.

Тимур Пестерев объяснил, что острое заболевание, например грипп и ОРВИ, в промежутке между двумя этапами становится противопоказанием к прививке.

«Ко второму компоненту человек не должен иметь температуру и другие симптомы. Но когда он выздоравливает, ему делают второй компонент. Это происходит в результате предварительного медицинского осмотра и опроса человека. Если у него нет никаких проявлений и осложнений, то он может пойти и привиться», — отметил врач.

Прививка переболевшим COVID-19

Бывает, что непривитый человек заболевает ковидом повторно. По словам Викулова, после подтвержденного повторного заболевания в течение четырех недель нужно оценить уровень антител и только потом вакцинироваться.

«Последующая вакцинация возможна, но уже не ранее чем через шесть месяцев. Но здесь надо смотреть, потому что не у всех формируются антитела. И нужно установить не только клиническое выздоровление, но и иммунологическое«, — добавил Викулов.

Прошедший полную вакцинацию и переболевший COVID-19 может быть в замешательстве из-за ревакцинации. Но, по словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, повторную прививку такой пациент может уже не проходить.

Само заболевание дает хороший иммунитет на год точно Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, если пациент находится в группе риска, то ему все равно стоит наблюдаться и лечиться в стационаре.

Защита антителами от коронавируса

Владислав Жемчугов напомнил, что пока что неизвестно, какой уровень антител может защитить человека от инфекции.

«Нигде нет публикаций по тому, какой уровень защиты коррелирует с реальной защитой», — добавил специалист.

Противовирусные антитела бывают разного вида. С коронавирусом справляются нейтрализующие антитела, но определить их могут только специальные вирусологические реакции.

По словам доктора медицинских наук, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, для обнаружения антител многие компании используют обычные реакции. В итоге у человека может быть высокий уровень антител, но количество нейтрализующих будет небольшим. Поэтому прививаться можно вне зависимости от показателей.