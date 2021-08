Россиян предупредили об опасности болезни вейперов. Она убивает легкие и может привести к смерти

Портал госуслуг начал рассылать россиянам сообщения о вреде курения вейпов и электронных сигарет. Вредная привычка может привести к повреждению легких. Болезнь вейперов назвали EVALI, и она действительно опасна, так как может обернуться даже смертью.

Первые письма россияне получили 16 августа, сообщил ТJ. В сообщении предупредили, что курильщики тяжелее переносят ковид. Также пользователям рассказали, что в электронные сигареты содержат никотин, который повышает риск развития рака, инсультов и болезней сердца.

В вейпах есть вещества, из-за которых может появиться липоидная пневмония — потенциально смертельная для легких болезнь. Еще в письмах написали о новой болезни вейперов EVALI (e-cigarette or vaping product use associated lung injury).

«Из-за вейпов в мире появилась новая болезнь — EVALI. Чаще всего от нее страдают молодые люди до 20 лет. Их лечат в отделениях реанимации и держат на аппаратах ИВЛ. Спасти получается не всех», — заявили в сообщении.

Реальная опасность?

В конце июня в России зафиксировали первый случай заболевания EVALI. Болезнь вейперов подхватил 17-летний житель Москвы, который активно курил вейпы полтора месяца. За две недели до госпитализации у подростка появился кашель, а также одышка, рвота и боль в животе. Всего за три недели парень похудел на 10 килограммов.

Подросток попал в реанимацию Морозовской больницы. Две недели пациент провел на интенсивной терапии, а после подтверждения диагноза врачи составили план лечения.

«Нам удалось подтвердить токсический характер осложнения и установить диагноз EVALI — легочное повреждение, ассоциированное с электронными сигаретами и продуктами вейпинга», — пояснял заведующий пульмонологическим отделением больницы Павел Бережанский.

Источник фото: unsplash.com

Впервые медики столкнулись с неизвестным заболеванием, напоминающим пневмонию, осенью 2019 года. Тогда и появилось название EVALI. Болезнь вейперов стала быстро распространяться в США, где тысячи людей начали жаловаться на недомогания после курения. В конце сентября сообщалось о девяти погибших от легочной болезни, а через месяц смертей стало уже 34. Причем большинство жертв — мужчины младше 35 лет.

Ученые начали изучать болезнь и выявили общие симптомы. Среди проявлений оказались одышка, утомляемость, боль в груди тошнота, нарушения в пищеварении и темные образования округлой формы в нижней части легких.

Удар по легким

В 2019-м Европейское респираторное общество подвело итог исследований электронных сигарет. За один год количество заболеваний выросло на 1600 случаев, из которых 35 оказались смертельными. Об этом «360» рассказал профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак.

«Состав электронных сигарет, в котором содержатся пропиленгликоль, глицерин и ароматические масла, вызывает блокировку ресничек и нарушения мукоцилиарного клиренса. Это система очистки легкого, то есть легкое перестает себя очищать. У людей, имеющих сопутствующие хронические легочные заболевания, у них наступает резкое обострение болезни с развитием тяжелой дыхательной недостаточности и смерти», — пояснил профессор.

Он добавил, что у молодых людей, не имеющих проявлений хронических заболеваний, возникает стагнация слизи. В ответ на этот процесс происходит развитие болезни. Также не стоит забывать о никотине, содержащемся в электронных сигаретах.

Источник фото: unsplash.com

«Вы знаете, что капля никотина убивает лошадь за счет действия на сосудистый компонент. Вот в электронных сигаретах нет четкой дозировки никотина. Курильщик электронных сигарет может вдохнуть никотина больше чем нужно. Трудно регулировать этот момент», — отметил Бабак.

По словам профессора, никотин может вызвать гипертонический криз, спазм сосудов, а также появление инсультов и инфарктов. Особенно риск повышается у мужчин со склонностью к ожирению. Многие считают, что переход на электронные сигареты может помочь справиться с вредной привычкой. Но это далеко не так.

«Американцы проводили исследования с 2005 по 2018 год. Они показали, что даже те, кто переходил на электронные сигареты, через три месяца возвращались к еще большим дозам курения табака. То есть это никак не является способом ухода от табакокурения», — предупредил Бабак.

Он подчеркнул, что у молодежи возникает обратный эффект. Они используют вейпы, так как считают дым от них безвредным для легких. В итоге у молодых людей развивается зависимость от никотина, а там до табакокурения остается всего один маленький шаг.