Блогерше из Мытищ, которая привела домой медведя, грозит проверка. Но внимание стоит обратить на дрессировщиков

Прокуратура Московской области проверит блогершу из Мытищ, которая привела в квартиру живого медведя. Обратят внимание и на хозяев животного — их заподозрили в жестоком обращении. К тому же охотники уверены, что дрессировщики не имели права так рисковать жизнью людей.

Медведь в гостях

В Мытищах 21-летняя Валерия Татаринцева привела к себе в квартиру живого бурого медведя. Необычный визит был запланирован, чтобы посмотреть, как отреагирует на животное годовалый сын блогерши. На видео заметно, что медведя сопровождал дрессировщик, зверь был в наморднике и вел себя спокойно.

Медведь прогулялся по квартире, блогерша гладила его, называя «добрым» и «классным». Однако в России все представители семейства медвежьих включены в перечень животных, запрещенных к содержанию. Теперь Татаринцеву и хозяина медведя проверит прокуратура Московской области.

Оправдания блогерши

Позже в интервью «МК» Татаринцева уточнила, что привести в дом медведя ее попросили в ходе игры с подписчиками: те давали задания, а блогерша их выполняла. Она подчеркнула, что не рассматривает предложения, которые выходят за рамки разумного, и призналась, что в момент съемки с медведем ребенка в квартире не было.​

«Когда я говорила про реакцию сына на мишку, подразумевалось, что я ему покажу видео с телефона, где я кормлю и играю с мишкой, а не приведу к нему медвежонка в реальной жизни, это же все-таки ребенок. В Сети не было ни одного видео или фото моего ребенка вместе с медведем, но почему-то в новостях только об этом и пишут», — сказала Валерия Татаринцева.

Она уточнила, что медведь принадлежит профессиональным дрессировщикам, которых она нашла в интернете. Блогерша также заявила, что постоянно привлекает внимание людей к проблемам бездомных животных, помогает им, возит корм в приюты и даже планирует однажды взять оттуда собаку.

Намордник не спасет

Бывший охотник Павел Глазков пояснил «360», что на видео блогерши явно не медвежонок, а уже взрослый половозрелый медведь, которому как минимум три-четыре года. Длина когтей у такого зверя порядка пяти-шести сантиметров, и он привык первым делом пользоваться именно ими. Поэтому наличие намордника ничего не значит.

«Нужно еще проверить, на каком основании содержится дикий зверь, которого запрещено держать в домашних условиях. Конечно, возможно, что медведя завели до принятия закона, но оказание подобных услуг все равно опасно», — сказал он.

По словам Глазкова, такой медведь может легко разорвать взрослого мужчину, не говоря уже о женщине или ребенке, — зверь очень силен, и поводком его не удержать. Человек, который держит этого медведя, должен понимать, что он подвергал человека реальной опасности.

«Есть масса видео, когда медведь нападает на людей во время телеэфиров, при дрессировщиках. Я лично видел, что даже пятимесячный медвежонок способен нанести серьезную травму», — добавил Павел Глазков.

Однако блогерше из Мытищ едва ли грозит какое-то наказание: медведь был на поводке и в наморднике, а главное, в сопровождении дрессировщика, объяснил «360» юрист Михаил Салкин. По его словам, в этом случае нет повода говорить об оставлении ребенка в опасности.

«Когда я был маленьким, в цирке можно было сфотографироваться с медведем. В чем тут разница с медведем, которого домой привезли? И хотя сейчас закон запрещает контактные зоопарки, в части частного формата не запрещено владеть медведем», — отметил Михаил Салкин.

Седативы как жестокое обращение

Правоохранительным органам также предстоит выяснить, не находился ли медведь под воздействием психоактивных веществ, отметил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он добавил, что сейчас в Госдуме рассматривают введение штрафа за содержание диких животных в квартирах и домах.

Юрист Андрей Лухин в разговоре с «360» подчеркнул, что владельца медведя могут привлечь к уголовной ответственности, если будет доказано, что медведю давали седативные препараты. По мнению Павла Глазкова, если медведя перед визитом к блогерше накормили седативными препаратами, это вполне можно считать жестоким обращением с животными.

Обычно снотворное используют, чтобы увести дикое животное подальше от человека. Например, так поступают с амурскими тиграми на Дальнем Востоке.

«Когда эти дикие кошки начинают заходить в населенные пункты и не реагируют на звуковые сигналы, их усыпляют и вывозят. Это необходимость и, как и любой наркоз, используется только в вынужденных случаях. Но если это используется для шоу, это однозначно не идет на пользу животному», — уверен Глазков.

Он подчеркнул, что подобрать нужную дозу транквилизатора очень сложно — ошибка может быть чревата тем, что препарат не сработает, или смертью животного. Бывший охотник отметил, что нужно проверить, откуда у хозяина медведя появился этот зверь, законно ли он содержится и в каких условиях.