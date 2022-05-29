Битва с гаджетом и соцсетями. Как приучить ребенка к книгам

Бесконечная лента социальных сетей. Бесчисленные страницы web-сайтов. «Фолловинг» друг друга на страницах сайтов с фотографиями. Видеосервис YouTube, сотни телеканалов, популярные сервисы с сериалами. В такой конкуренции чтение книг остается у ребенка не в приоритете. В XXI веке, веке быстрой информации, желание открыть книжку возникает не у многих, ведь контент подается в гораздо более простой и ярко визуализированной форме, которую проще и приятнее поглощать.

Однако чтение книг остается одной из необходимых составляющих для развития человека на всех стадиях жизни. При чтении тренируется фантазия, пополняется словарный запас. Книга помогает лучше запоминать информацию и дает уверенность в общении с окружающими.

Электронная библиотека «ЛитРес» провела исследование самой популярной литературы среди детей школьного возраста. В топе ожидаемо оказался цикл книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере, также в тройку вошли «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и «Пес по имени Мани» Бодо Шефера.

Источник фото: РИА «Новости»

Однако сервис в основном ориентируется на аудио- и электронные книги, поэтому статистика предпочтений не совсем верная, сообщил «360» генеральный директор издательства «РОСМЭН» Борис Кузнецов.

По его словам, реальность выглядит иначе, но какая она на самом деле — сказать сложно. При этом российские авторы нравятся детям и школьникам ничуть не меньше зарубежных мастеров слова.

«По настоящим бумажным книгам топ выглядит иначе. Плюс нужно отличать, детские и подростковые книги», — заявил Кузнецов.

Дети дошкольного возраста в России с удовольствием поглощают произведения Туве Янссон, Астрид Линдгрен. Но вместе с тем они читают и Носова, Михалкова, Усачева.

«Из молодых авторов могу назвать Анастасию Орлову, Галину Дядину. Достаточно много современных авторов, которых читают в большом количестве современные дети», — продолжил Кузнецов.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом подростки на самом деле фанатеют от «Гарри Поттера», однако конкуренцию автору творения про обитателей Хогвартса составляют и российские авторы.

«Среди них Наталья Щерба, Евгений Гаглоев. Кстати, подростки неплохо читают литературу, которую взрослые считают своей, например „Дом, в котором...“ Мариам Петросян, их хорошо читают и знают подростки», — заявил литературовед.

Чтение находится в очень конкурентной среде

Кузнецов рассказал, что в последние годы дети на самом деле стали меньше читать, как и взрослые люди. Чтение книг — лишь один из многих способов получения информации, возникала плотная конкурентная среда. Однако все не так плохо.

«Мне кажется, это миф взрослых, что, мол, дети не читают. Все исследования говорят, что дети читают больше взрослых. А среди взрослых 80% не читает вообще. С детьми ситуация лучше, чем ее принято изображать. С книгами всегда ситуация лучше, чем публичные стоны об этом», — рассказал Кузнецов.

Если не приучить ребенка к книгам до 10 лет, потом будет поздно

Кузнецов считает, что родителю в вопросе прививания любви чада к книгам нужно начинать с себя. Главное — не читать вместе с ребенком то, что ему не нравится или неинтересно. Однако, как правило, если ребенок не начал читать до 10 лет, то вряд ли начнет заниматься этим в более зрелом возрасте.

Источник фото: РИА «Новости»

«По большом счету, если родитель в 10 лет решил приучить читать, то вряд ли что-то получится. Начинать читать с дошкольного возраста, садиться и вместе читать. Главное — не заставлять читать то, что ребенку неинтересно, для начала. Ребенку должно быть интересно, чтобы увлечься, читать нужно увлекательную литературу», — объяснил он.