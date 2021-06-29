Приступ панкреатита убил звезду «Полицейского с Рублевки». Время могло сыграть главную роль

Популярный 32-летний актер Ростислав Гулбис неожиданно скончался из-за острого приступа панкреатита. Он был на съемках очередного проекта в Костроме, когда почувствовал себя плохо — до этого болезнь уже проявляла себя, но приступы были не сильными. «360» разобрался, можно ли спасти пациента при обострении панкреатита и как не допустить такого тяжелого состояния.

О смерти Ростислава Гулбиса стало известно днем 29 июня. Агент актера Екатерина Гольцман сообщила «360», что в это время он находился на съемках в Костроме.

«Он был на съемках в Костроме, и у него обострился панкреатит. Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы. Он не злоупотреблял алкоголем, просто такое стечение обстоятельств. Он вообще сегодня должен был ехать на премьеру», — отметила собеседница.

Прощание с актером планируют провести в Москве в субботу. Его собираются похоронить на Ваганьковском кладбище, родные сейчас занимаются организацией церемонии. Точные дата и время пока неизвестны.

Коллеги актера по сериалу «Полицейский с Рублевки» вспомнили, что он был хорошим и добрым человеком. Некоторые уверены, что Гулбиса могли бы спасти, если бы приступ произошел, когда он находился в Москве. Life сообщил, что родственники актера винят в его гибели врачебную ошибку. Однако о чем именно идет речь, издание не уточнило.

Болезнь, которая портит качество жизни

При панкреатите разрушаются клетки поджелудочной железы. Если воспаление происходит быстро и стремительно, поджелудочная железа может сгнить заживо, а человек — умереть. Об этом «360» рассказал гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.

«Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, и он достаточно опасен. Бывают разные формы: бывает острый панкреатит, который смертельно опасен, а бывает хронический панкреатит. Он чуть менее опасен, но очень сильно портит качество жизни людей и может превратиться в острый», — рассказал врач.

Вызвать приступ панкреатита могут несколько вещей — либо по отдельности, либо собравшись все вместе. Первое — избыток жиров в питании, а именно разовая ударная доза. Второе — алкоголь. Он всасывается в нижних отделах желудка, на выходе из желудка и в начале кишечника. Все знают, что он бьет прямо в печень, но мало кто думает, что достается и поджелудочной.

При этом обычно люди не только пьют, но и закусывают жирной пищей, поэтому на железу действуют сразу два фактора.

«Третий момент, который влияет — это курение. Когда выкуришь много сигарет, можно тоже получить удар по поджелудочной железе. А если мы вспоминаем нашу жизнь и возвращаемся к какой-нибудь вечеринке, то там люди много пьют, закусывают жирным и обычно закуривают под это дело. И вот именно в эти моменты чаще всего случаются приступы», — подчеркнул Вялов.

Четвертой причиной могут стать так называемые стимуляторы пищеварения. Это специи, усилители вкуса и приправы, которые добавляют в чипсы, сухарики, колбасу и подобную еду. Они стимулируют выработку ферментов и желудочного сока, создавая дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

Кроме того, спровоцировать приступ может повышение уровня триглицеридов — одного из видов жиров, который содержится в крови. Оно может быть наследственное или наеденное.

«Ухудшают ситуацию с поджелудочной железой и иммунные какие-то нарушения. Кроме того, воспаление в двенадцатиперстной кишке может как следствие вызывать воспаление в поджелудочной железе», — подчеркнул врач.

Время может сыграть злую шутку

Хронический панкреатит может может превратиться в острый со временем либо под действием каких-либо провокаторов. Вялов подчеркнул, что обострение происходит очень быстро, буквально за несколько часов. Пациент может даже не успеть дождаться скорой помощи.

«Острый панкреатит сопровождается сильной болью в животе. Хронический панкреатит может быть либо с болью, либо с нарушением выработки ферментов, но без боли. Тогда человек об этом как бы не знает, думает, что у него что-то не в порядке с желудком или кишечником, упускает момент, и тогда возникает неприятность», — отметил Вялов.

Он подчеркнул, что все люди по-разному реагируют на приступы панкреатита. Один человек может умереть от первого же обострения, которое вызовут пиво с сухариками. А другой может перенести 18 приступов острого панкреатита, постоянно пить алкоголь в больших количествах, остаться без большей части поджелудочной, но продолжать жить.

«Первый момент, на который надо обратить внимание — это время от начала приступа до момента попадания в больницу. Потому что если это время растягивается, то спасти человека можно не успеть. Если значимая половина поджелудочной уже разрушена, то тут делать нечего, фактически. Несколько часов могут сыграть злую шутку», — подчеркнул он.

Врачебной ошибки надо дождаться

Коллега Гулбиса по сериалу «Полицейский с Рублевки» Сергей Штатнов в беседе с «360» предположил, что Ростислава могли бы спасти, если бы приступ застал его в Москве. Сергей Вялов отметил, при панкреатите этот факт мог бы и не помочь.

Если человек успел в больницу, то остальное зависит от скорости диагностики. Если медики все сделали быстро и поняли, в чем проблема, то пациенту успели оказать помощь. Оснащение клиники играет роль, но время все-таки главнее.

«Если анализы сделали медленно, это не то что врачебная ошибка, это организационная ошибка. Больница должна уметь делать срочные анализы. Ошибка может быть только третьим шагом, если их неправильно поняли или назначили неправильное лечение», — подчеркнул он.

При этом предсказать появление панкреатита сложно. Единственный способ — постоянно проверять поджелудочную и вести себя осмотрительно, если анализы покажут проблемы.

Мы говорим о такой ситуации, которая похожа на кровотечение из язвы в желудке или на острый аппендицит, или на внематочную беременность. Это — экстренная хирургия, по сути. Поэтому заранее от этого защититься можно только подкладывая соломку, зная, что с поджелудочной у вас все в порядке», — подчеркнул врач.

Он добавил, что людям, которые переживают и беспокоятся, есть смысл сдать несколько тестов. Это биохимический анализ крови, анализ кала и сделать УЗИ поджелудочной железы — они позволят понять, есть ли риск панкреатита.