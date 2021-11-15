Мода на «непригодные для мира» машины. Концепт Apple Сar вызвал у интернета приступ дежавю по Cybertrack Tesla

На днях дизайнеры из бюро Vanarama изучили все имеющиеся данные по будущему автомобилю от Apple и на основе патентов корпорации представили его трехмерную модель. Пользователи интернета сразу же обратили внимание на то, насколько электрокар напоминает уже представленный пикап Cybertrack от Tesla. Социальные сети наполнились шутливыми комментариями.

Стоит отметить, что от электромобиля Tesla Aplle car все-таки отличается, в том числе менее острыми углами кузова. Судя по изображениям, машина будет иметь четыре выдвижные двери, округлую крышу с панорамным остеклением. Внимание привлекают светодиодные фары, решетка на бампере в стиле компьютера Mac Pro.

В праворульном салоне находится большой сенсорный экран, консоль для взаимодействия с голосовым помощником Siri. Однако авторы модели отмечают, что до момента запуска автомобиля дизайн и оснащение еще могут поменяться.

Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать. «Очередной „чудо автомобиль“ от производителя гаджетов Apple. Поклонники продукции будут до хрипоты доказывать, что это лучший дизайн и самый инновационный автомобиль», — написал пользователь Арагон Муай Тай в Facebook.

Множество подобных комментариев появилось под постом группы «Общество людей предпочитает рекламировать» в Facebook. «Некрасиво, особенно первая часть», «Голова внедорожника, но хвост седана, хаха», — написали пользователи.

Впрочем, некоторые отнеслись к новому дизайну Tesla с позитивом. «По-моему красиво, выглядит аккуратно, такая гладкая», — отметил пользователь Trần Ngọc.

Отельное внимание уделили сходству новой машины с электрокаром от Tesla. «Такая забавная, игрушечная машинка, которая хочет конкурировать с Tesla», — написал Brian Le.

Админы сообщества «Продюсер JJB» в социальной сети «ВКонтакте» отметили, что пошла повальная мода мировых компаний создавать собственные автомобили.

В другом сообществе, «Gamers Guild компьютерный клуб Ленарь Челябинск», отметили, что машина с таким дизайном едва ли сможет вписаться в реальный современный мир.

Пользователь Twitter под ником tito обратил внимание на то, что новая машина подозрительно напоминает по своему дизайну мышку для компьютера.

Создатели мемов уже начали шутить на тему того, что смартфоны Apple периодически выдают сообщения о заполненном хранилище. Они предположили, что машина будет заниматься тем же самым.