В Новосибирске загорелся дом, в котором жили инвалиды-попрошайки. Никто не пострадал, но условия, в которых приходится существовать этим людям, ужасают. Причем попрошайнический бизнес в России практически всегда выглядит именно так: одиноких людей обманом привозят в страну и заставляют работать.

В Новосибирске в частном доме произошел пожар: загорелась котельная рядом с частным коттеджем. Огонь успели потушить, так что жильцы не пострадали. Но в здании сотрудники МЧС обнаружили более 30 человек, 19 из которых оказались инвалидами. Никаких условий для проживания маломобильных граждан в доме не было.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Жильцов временно расселили, так как отапливать дом после пожара в котельной просто нечем. Сейчас в произошедшем будет разбираться полиция. В местных правоохранительных органах заявили «360», что пока воздержатся от комментариев.

Нищая мафия

Правозащитник, основатель и лидер движения «Альтернатива», борец против рабства Олег Мельников рассказал «360», что бизнес на попрошайках в России достаточно распространен, а борьба с ним сильно затруднена. Дело в том, что в Уголовном кодексе нет статьи за вовлечение в попрошайничество. Наказать могут только в том случае, если в такой деятельности оказались замешаны несовершеннолетние.

Большая часть нищей мафии в стране принадлежит молдавским или украинским цыганам, объяснил Мельников.

«Основная часть этого бизнеса принадлежит молдавским цыганам, которые активно завозят сюда социально незащищенных одиноких стариков, выпускников детских домов или инвалидов, которым обещают какую-то работу. В итоге вывозят их в Россию, где заставляют попрошайничать», — сказал он.

Чаще всего нищая мафия просто находит инвалидов или стариков, но бывают и случаи, когда человека намеренно калечат для такой «работы». Мельников рассказал о том, что несколько лет назад «Альтернатива» столкнулась со случаем, когда слепую пожилую женщину обманом вывезли в Россию и зашили ей глаза.

«Чем больше у нее гноились глаза на точке, тем больше она приносила денег. У людей было желание откупиться от совести, ей просто кидали деньги — за год к ней никто не подошел и не спросил, в каком она положении и как вообще добирается. В итоге только через год с ней начала общаться женщина, которая обратилась к нам. Мы ее забрали и нашли еще нескольких инвалидов, которых так удерживали», — рассказал Мельников.

Мельников объяснил, что по всей стране между цыганскими кланами распределены места для попрошайничества, а настоящие нуждающиеся никогда на них не встанут. Людей специально привозят на точки, а потом забирают оттуда. Живут профессиональные попрошайки, как правило, группами, а условия, в которых оставляют таких людей, могут быть просто нечеловеческими.

К рабам нищей мафии относятся жестче всего. Если это трудовое рабство, нельзя, чтобы человек потерял трудоспособность, если это сексуальное рабство, то тоже нельзя «товарный вид» портить. А что касается нищей мафии, то чем хуже [человек] выглядит, тем лучше Олег Мельников.

Житель стоящего рядом с загоревшимся коттеджем дома рассказал «360», что 10 лет там жили цыгане, но в последний год видно было в основном бомжей.

«Люди все маргинального вида. <…> В одно время их всех впускали и выпускали по времени, они строем шли на остановку… Народ такой печальный», — сказал мужчина.

При этом почти все попрошайки из метро, переходов или с улиц с большой вероятностью либо являются профессиональными мошенниками, либо находятся в рабстве.

«И если мы отдаем деньги, то либо мошенникам, либо рабам — ни в том, ни в другом случае нельзя этого делать», — уверен Мельников.

Помочь можно

При этом, несмотря на то, что такие граждане остаются социально незащищенными, помочь им можно, объяснил Мельников. Если вы увидели попрошайку и подозреваете, что он может заниматься такой работой не по своей воле, то стоит подойти. Но с самого начала нельзя спрашивать, удерживают ли человека силой, заставляют ли заниматься попрошайничеством.

«Нужно поговорить с этим человеком, начать с вопросов: откуда, есть ли родственники, если есть, не хочешь ли позвонить им сейчас… Когда человек не готов к таким вопросам, он будет достаточно честно отвечать», — уверен Мельников.

Затем уже можно спросить, хочет ли человек уйти: объяснить, что прямо сейчас можно покинуть точку и уехать в безопасное место, где ему дадут место для жилья, восстановят документы и помогут вернуться к семье, если она есть. При этом Мельников подчеркнул, что нельзя обещать помощь завтра или когда-нибудь, она нужна здесь и сейчас.

«Если человек говорит, что хочет уехать, то нужно звонить нам на горячую линию, и в течение часа в Москве и Подмосковье наш человек подъедет и заберет его», — заключил он.