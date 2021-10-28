Присяжные в России все чаще выносят оправдательные приговоры. Это полезно для судебной системы

В России все чаще присяжные оправдывают обвиняемых. Большинство адвокатов склонны полагать, что народные судьи — единственный шанс для подсудимых доказать свою невиновность. Однако больше половины вердиктов присяжных опротестовывают в апелляциях из-за обнаруженных ошибок следствия.

Присяжные чаще оправдывают подсудимых

Суд присяжных оправдал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, которого обвиняли в убийстве заместителя главы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Чиновник отказывался признавать свою вину и утверждал, что в ночь убийства был дома вместе со своей семьей.

Только за 2020 год народные судьи вынесли 24% оправдательных приговоров, в то время как государственные судьи — лишь 0,2%. Всего в прошлом году судом присяжных воспользовались 1037 человек — 0,133% от общего числа подсудимых, рассказал сайт Pravo.ru.

При этом вердикты народных судей нередко оспаривают апелляции. В том же 2020 году из-за существенных процессуальных нарушений было отменено более 62% оправдательных приговоров присяжных, сообщил Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.

Присяжные суды в России

Народные судьи появились в России в конце XIX века. Самым громким процессом можно назвать оправдательный приговор Веры Засулич, расстрелявшей петербургского градоначальника Федора Трепова. Хотя социалистку взяли на месте преступления и она не отрицала вины, присяжные единогласно признали ее невиновной.

После революции суды присяжных в СССР отменили. Первый процесс с народными судьями в Российской Федерации состоялся в 1993 году в Саратове. Откровенно неряшливым и нелогичным доводам прокурора 12 присяжных заседателей верить отказались. О деталях этого дела рассказала Людмила Карнозова в книге «Уголовная юстиция и гражданское общество. Опыт парадигмального анализа».

На территории всей России суды присяжных начали работать с 2010 года. Первоначально коллегии состояли из 12 человек и они собирались только в областных судах. После поправок 2018 года число присяжных сократили до восьми в областных судах и шести в районных.

Присяжными могут быть дееспособные люди старше 25 лет без непогашенных или неснятых судимостей, не состоящие на учете в наркологическом либо психоневрологическом диспансере, владеющие языком, на котором ведется слушание дела. Присяжные могут рассматривать дела лишь по 21 статье Уголовного кодекса РФ.

Суд присяжных в интересах общества

То, что в России все чаще используется суд присяжных, адвокат Мария Ярмуш назвала хорошей тенденцией. В разговоре с «360» юрист отметила, что стоит учитывать опыт дореволюционной России, когда в результате судебной реформы ввели суд присяжных, появилась присяжная адвокатура и уголовный процесс стал по-настоящему состязательным.

«Состязательность процесса и возможность передать решение о виновности или невиновности лица суду присяжных — гарантия того, что общество в лице этих присяжных оценит все аргументы сторон и посчитает, действительно было событие преступлением или правоохранительные органы и следствие что-то где-то недоглядели», — сказала Мария Ярмуш.

По словам адвоката, статистика показывает, что профессиональные судьи по уголовным делам, когда они видят обвинительное заключение, которое поддерживает прокуратура, встают на сторону обвинения. Они не слышат адвокатов и очень часто нарушают права защиты предоставить доказательства невиновности.

«А это неправильно, это не в интересах общества. Поэтому ограничение права стороны воспользоваться судом присяжных заседателей — это действие против общественного интереса. Чем больше присяжных будет участвовать в разных уголовных процессах, тем лучше, это в интересах каждого гражданина Российской Федерации», — подчеркнула Ярмуш.

Она также добавила, что при назначении суда присяжных следователям приходится лучше готовиться к процессу — фактически их работа увеличивается. При обычном суде они могли бы пренебречь сопутствующими обстоятельствами, подгоняя обвинительное заключение под конкретного человека.

Народных судей не поддерживают

Мария Ярмуш назвала суд присяжных общественной совестью, мерилом добра и зла. Юрист также отметила, что в России очень ограниченный круг вопросов, которые могут рассматривать присяжные. В то же время во многих странах судьи от народа имеют право рассматривать более широкий спектр дел, включая и гражданские.

«В России, если подсудимый хочет суд присяжных, он его получит, отказать ему не могут, если такое рассмотрение дела предусмотрено УК РФ. А вот в случае обвинительного приговора собрать новый суд присяжных подсудимому для пересмотра дела заново будет очень сложно. Таких случаев я не помню. Возможно лишь подать апелляцию», — сказала Мария Ярмуш.

Комментируя возможность отменить оправдательный приговор присяжных из-за существенных процессуальных нарушений, адвокат заметила, что государство не стремится поддерживать судей от народа. Ведь если были нарушения, это было упущение суда первой инстанции. Однако судью, допустившего ошибку, никак не наказывают.

Пора расширить возможности присяжных

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «360», что использование судов присяжных полезно для российского правосудия. Нынешний уровень оправдательных приговоров обычными судами недопустим: в европейских странах он составляет порядка 30%, такие же показатели были и в сталинские времена. Однако с конца 70-х годов вектор сместился.

«Суды присяжных влияют на развитие правового государства. Человек должен иметь возможность в суде отстоять свои права, что сейчас далеко не всегда представляется возможным. Нередко все нацелено не на то, чтобы установить истину по делу, а на то, чтобы просто направить дело в суд для галочки», — отметил Максим Калинов.

Он также отметил, что необходимо расширить перечень статей, по которым могут выносить решения судьи от народа. А ведь существует немало случаев, в которых даже минимальные сроки наказания достаточно велики и при этом велик риск судебной ошибки из-за ошибок следствия.

«И я считаю, когда людям грозят большие сроки, конечно же, нужно вводить суды присяжных, в обычном суде человеку очень сложно доказать свою невиновность. На первом месте стоит именно неправильный ориентир работников следствия. Хоть и говорят, что ошибки устранены, это не так: неофициально также два дела в месяц требуют направлять в суды», — пояснил адвокат.

От такой порочной практики нужно уходить, подобная статистика никому не нужна. По словам Максима Калинова, нужно коренным образом менять ситуацию и дорабатывать много моментов, в том числе правоохранительную и судебную системы.