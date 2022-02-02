Вупи Голдберг заявила о непричастности Холокоста к расизму. За слова пришлось публично извиняться

Скандал произошел в студии ток-шоу на телеканале ABC. Актриса Вупи Голдберг попала под шквал критики после своего заявления о том, что Холокост не имел отношения к расистской идеологии нацистов, поскольку «речь идет о двух группах белых людей». По мнению актрисы, во всем виновата бесчеловечность одних по отношению к другим.

Громкое заявление

Во время ток-шоу на телеканале ABC обсуждали недавний запрет в одной из школ штата Теннесси романа-комикса «Маус», отметило «Би-би-си». На нарисованных от руки картинках можно увидеть спасающихся от Холокоста евреев, которые изображены в виде мышей, нацисты же представлены в виде котов.

Такую интерпретацию школьный совет объяснил тем, что в книге есть нецензурная лексика, а также присутствуют иллюстрации с обнаженными телами. Для подростков такое сочли неподобающим.

В ходе беседы в студии Голдберг заявила, что ее удивляет, что людей смутила именно нагота в книге, ведь в первую очередь «это произведение о Холокосте, об убийстве шести миллионов человек».

«Давайте говорить по-честному. Холокост не касается расовых вопросов. Нет, это не про расу», — добавила актриса.

Переубедить Голдберг попыталась соведущая программы Джой Бехар. Она заметила, что нацисты считали евреев представителями низшей расы. Но 66-летняя актриса была непреклонна, она продолжала утверждать, что «дело в бесчеловечности одних по отношению к другим», а не про расу.

Тогда другая соведущая Ана Наварро заметила, что Холокост — «это про превосходство белых, это про преследование евреев и цыган». На что Голдберг ответила, что речь идет о «двух группах белых людей».

«Вы упускаете самое главное! Как только вы говорите о расизме, вы переводите все в эту плоскость. Давайте говорить о том, почему на самом деле так произошло. Это история про то, как люди относятся к друг другу, в этом вся проблема», — заявляла актриса в ответ на слова других участников беседы.

Критика

Такие заявления Голдберг вызвали шквал критики в ее адрес, в том числе за распространение дезинформации о Холокосте.

В Музее Холокоста США заметили, что Гитлер открыто выражал ненависть к евреям на расовой почве.

Источник фото: Pixabay/ Мемориал об убитых евреях Европы в Берлине

«Расизм занимал центральное место в нацистской идеологии. Евреи определялись не религией, а расой. Нацистские расистские убеждения подпитывали геноцид и массовые убийства», — отметили представители Музея.

Консервативный комментатор Бен Шапиро пошел еще дальше и разместил в своем Twitter-аккаунте цитату из книги Гитлера, в которой автор называет евреев отдельной расой.

Извинения

После шквала неодобрительных комментариев Голдберг пришлось публично принести свои извинения.

«Евреи по всему миру всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не исчезнет. Я хочу извиниться за боль, которую причинили мои слова», — написала актриса в своем Twitter.

Она добавила, что во время программы сказала, будто Холокост не про расу, а про бесчеловечное отношение одних людей по отношению к другим.

«Я должна была сказать, что это и про то, и про другое», — заметила Голдберг.

Но извинений в Twitter оказалось недостаточно для некоммерческой организации StopAntisemitism.org. Ее представители в ответ на пост Голдберг попросили ее принести свои извинения в прямом эфире.

«Сегодня миллионы зрителей стали свидетелями вашего ревизионизма Холокоста. Пожалуйста, извинитесь и исправьте это ужасное искажение завтра в прямом эфире», — написали в Twitter представители организации.

Они также предложили актрисе попросить высказаться выживших при Холокосте, «чтобы сделать этот момент по-настоящему поучительным».