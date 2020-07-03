В южноафриканской Ботсване по неизвестным причинам начали умирать слоны. Ученые уже называют это «природоохранной катастрофой». «360» узнал, какими могут быть причины массовых смертей.

В мае 2020 года на севере Ботсваны в дельте реки Окаванго начали массово умирать слоны. К концу мая погибло уже 169 особей, а к июлю число смертей перевалило за 350, сообщает британское издание The Guardian. Причем больше половины погибших животных были найдены у водоемов.

Директор по охране природы британской благотворительной организации National Park Rescue Нил МакКанн заявил, что такой массовой гибели слонов в регионе не было очень давно даже в периоды засухи.

Причем по свидетельствам местных жителей, слоны умирают по-разному. Некоторые туши были найдены упавшими прямо на морду, что свидетельствует об очень быстрой смерти. Других видели сильно истощенными, из-за этого даже предположить, что могло стать причиной гибели слонов, очень сложно.

Также люди отметили, что некоторые слоны начинают ходить по кругу — это признак неврологического заболевания.

Браконьеры или болезнь?

Несмотря на то, что с начала массового мора слонов прошло больше месяца, местное правительство так и не сделало необходимые анализы, чтобы узнать, что послужило причиной. Однако первую версию — смерть слонов от COVID-19 или от сибирской язвы — ученые уже отмели.

Когда у нас массовая гибель слонов вблизи мест обитания людей, болезни дикой природы находятся у всех в поле зрения, и кажется необычным, что правительство не отправило образцы в авторитетную лабораторию Нил МакКанн Директор по охране природы британской благотворительной организации National Park Rescue

Таким образом остались два основных предположения — отравление слонов браконьерами, которые периодически охотятся за ценными бивнями, или патоген. Однако браконьеры, по мнению руководителя программы WWF по сохранению биоразнообразия фонда дикой природы Владимира Кревера, тут не при чем.

«Версия с браконьерами, мне кажется, маловероятна, потому что им как правило нужны бивни и их стараются отрубить как можно быстрее, а сейчас им туда не подобраться», — уверен он.

Вторая же версия, касающаяся неизвестного патогена, то есть некоего болезнетворного вируса или бактерии, не может быть подтверждена до того, как правительственные организации проведут необходимую экспертизу. Кревер уверен, что если проблема в вирусе или другом виде заболеваний, то справиться с ней будет несложно.

Вместе с тем пресс-служба WFF считает, что делать выводы еще рано. Необходимо дождаться выяснения всех обстоятельств произошедшего и после этого оценивать ситуацию.

Менее оптимистично настроен заместитель директора Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук Вячеслав Рожнов. Он заявил, что сегодня различные заболевания диких животных представляют серьезную угрозу в первую очередь для экосистемы, а значит, и для человека.

«То, что уничтожает какие-то компоненты экосистемы, всегда опасно для человека, потому экосистема перестает выполнять свои естественные функции, в том числе и жизнеобеспечивающие», — уверен он.

Причем слоны для Ботсваны — один из главных источников дохода, так как там очень развит экотуризм.

«Слоны — это главный актив страны. Это алмазы, блуждающие по дельте Окаванго. Эта катастрофа многое говорит о стране, которая не в состоянии защитить свой самый ценный ресурс», — заключил МакКанн.