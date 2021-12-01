Приплели расизм и отвергли извинения. Изнасилованную писательницу ненавидят за отнятые 16 лет жизни у невиновного

Автор мирового бестселлера «Милые кости» Элис Сиболд публично извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет в тюрьме по обвинению в ее изнасиловании. Мужчину оправдали лишь в этом году — спустя почти 40 лет после вынесения приговора. Все это время он не признавал себя виновным. На его «жертву» тем временем обрушилась волна критики.

Изнасилование и бестселлер Элис Сиболд

Писательницу Элис Сиболд изнасиловали в мае 1981 году. Тогда она училась в Сиракузском университете США. Спустя почти полгода после случившегося, в октябре, она встретила на улице темнокожего мужчину, в котором узнала своего насильника. Сиболд обратилась в правоохранительные органы, не зная имени этого человека. В полиции же решили, что это был Энтони Бродуотер, которого якобы видели в этом районе.

В полицейском участке будущая писательница не смогла опознать Бродуотера. Она указала на другого человека. Затем Сиболд объяснила свое решение тем, что двое мужчин выглядели «почти идентичными». Несмотря на это, в 1982 году Бродуотера осудили. Сделали это на основании всего двух доказательств. Во-первых, девушка все же заявила на суде, что узнала в подсудимом преступника. Во-вторых, эксперт заявил, якобы микроскопический анализ волос подозреваемого связывает его совершенным преступлением. Позже, правда, Минюст США признал, что такие экспертизы не отвечают научным критериям.

В итоге, Бродуотер отсидел по обвинению в изнасиловании с 1982 по 1999 год. В год освобождения мужчины его «жертва» выпустила мемуары под названием «Счастливая», где описала произошедшее с ней изнасилование, а также то, как она преодолела психологическую травму и добилась возмездия. «Счастливой» Сиболд назвал офицер полиции, отметив, как ей повезло остаться в живых. Преступника в своей книге американка назвала Грегори Мэдисоном.

Книга разошлась тиражом более миллиона копий. Затем писательница выпустила еще два романа, в том числе «Милые кости», по которому режиссер Питер Джексон поставил одноименный фильм.

Свобода и оправдание Энтони Бродуотера

Когда признанный насильником Бродуотер вышел на свободу, ему пришлось работать разнорабочим и мусорщиком. По словам мужчины, именно обвинительный приговор повлиял на его дальнейшее трудоустройство. Ведь людей с подобным прошлым неохотно берут на работу. Более того, показания писательницы и результаты экспертизы сказались и на отношениях Бродуотера с членами его семьи. Ему посчастливилось жениться — на женщине, которая верила в невиновность любимого. Однако заводить детей «насильник» отказался: он не хотел, чтобы они страдали из-за клейма отца.

Тем временем мемуары Сиболд решили экранизировать. И у исполнительного продюсера Тимоти Муччианте возникли сомнения в прозрачности изложенной истории. По его словам, он заметил расхождения между событиями в книге и в сценарии. Тогда мужчина предположил, что писательница могла ошибиться.

«У меня начали появляться кое-какие сомнения. Отнюдь не по поводу того, что Элис рассказала о нападении на нее, это было настоящей трагедией. Дело во второй части ее книги, которая посвящена суду — там что-то не клеилось», — процитировало Муччианте издание The New York Times.

Он покинул проект в июне и нанял частного детектива. С его помощью удалось еще раз проверить все доказательства, по которым Бродуотера оказался якобы виновным. С результатами расследования адвокаты «насильника» и выступили в суде. Она указали на экспертизу, которую сочли не отвечающей научным критериям, а также на то, что суд полагался на устные показания жертвы, которую мог запутать прокурор. Ведь После того, как Сиболд указала на другого человека во время опознания, прокурор заявил, будто девушку пытаются обмануть, поставив двух схожих людей рядом.

В итоге, спустя почти 40 лет после обвинительного приговора Бродуотера оправдали. Узнав о решении суда, мужчина зарыдал от счастья.

Сиболд принесла свои извинения Бродуотеру

Оправданный Бродуотер в разговоре с The New York Times заявил, что надеется услышать от Сиболд извинения в свой адрес.

«Я надеюсь и молюсь о том, что, быть может, мисс Сиболд признает, что совершила ужасную ошибку, и извинится передо мной. Я ей очень сочувствую. Но она ошиблась», — подчеркнул мужчина.

Писательница публично извинилась перед Бродуотером в своем посте на платформе Medium. Она рассказала, что просто пыталась добиться справедливости, ведь тогда сломали ее жизнь. А с тех пор, как Бродуотера оправдали, пытается осознать все случившееся.

Женщина подчеркнула, что теперь ей придется жить с осознанием того, что она, сама того не зная, сыграла роль в системе, которая отправила невиновного за решетку. Сиболд отметила, что настоящего преступника, вероятно, уже никогда не найдут.

«Больше всего я сожалею о том, что жизнь, которую Вы могли бы прожить, была несправедливо отнята у Вас. И я знаю, что никакие извинения не могут изменить того, что с Вами произошло», — заявила писательница.

Источник фото: medium.com/@Alice_Sebold

Энтони Бродуотер через своих адвокатов сообщил, что принимает извинения Элис Сиболд.

«Лживые кости» Сиболд

Правда, в Сети извинения Сиболд похоже не сочли достаточными. Пользователи заговорили о «лживых костях» по аналогии с одной из книг писательница — «Милый кости». Многие сочли настоящим позором, что даже в своем извинении американка больше говорила о себе и своем опыте изнасилования, чем о том, какую боль причинила незаслуженно обвиненному человеку. Между тем, Сиболд неплохо заработала на своей биографии. Другие же считают, что речь идет не о вранье со стороны жертвы, а скорее о расизме.

«Тут скорее системный расизм во всей красе. Девушка ведь была и вправду изнасилована, но ошибочно обвинила не того черного, а суд успешно это схавал и без нормальных разбирательств кинул невинного человека», — написал один из пользователей Twitter.

При этом другая часть Сети обрушилась с обвинениям на того самого прокурора, который, по версии адвокатов, мог запугать девушку. Есть и те, кто напомнил, что кто бы ни был виноват, настоящей жертвой остается Энтони Бродуотер.