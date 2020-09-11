Принцесса XXI века борется за титул в суде. «Игра престолов» в Бельгии может изменить многие королевства

52-летняя художница уже выиграла семилетнюю судебную тяжбу и доказала, что она дочь бывшего короля Бельгии. Теперь женщина пошла дальше, вопреки воле отца, она хочет использовать титул «принцесса». Решение по этому делу суд должен вынести 29 октября.

«Позиция Дельфины не в том, что она хочет или не хочет быть принцессой. Она не хочет быть „дешевым“ ребенком, она хочет иметь точно такие же привилегии, титулы и права, как ее братья и сестра» — сказал адвокат.

У монарха есть трое законнорожденных детей: Филипп, ныне король Бельгии, принц Лоран и принцесса Астрид. Если Боэль выиграет, на эти же права смогут претендовать и ее дети — внуки Альберта. Адвокат бывшего короля утверждает, что титул «принцесса» может быть присвоен только по королевскому указу, а не по решению суда.

«Если бы дело происходило в Великобритании, то позиция закона была бы абсолютно четкой. Внебрачные дети не имеют никакого права на титулы вообще. Эта дама вообще бы не смогла пойти в суд с этим делом. Только король или королева могут решать, давать кому-то какой-то титул или нет. Множество английских королей имели внебрачных детей. В XVII веке у нас был король Чарльз II, у которого было множество внебрачных детей, и ни у кого из них не было никакого титула», — заявил в разговоре с «360» британский юрист Александр Меркурис.

Однако в Бельгии, по его словам, ситуация может быть немного другой. Там, в отличие от Великобритании, бельгийцы являются гражданами страны в том ключе, в котором англичане считаться не могу. Последние тоже граждане, но при этом все же подданные королевы, то есть королева находится в гораздо более сильной и властной позиции, чем народ. В Бельгии равноправие более выражено.

Думаю, если бы это дело возникло 20 лет назад, то у этой женщины не было бы никакого шанса. Но общественное мнение изменилось. Сейчас более демократический подход к таким вещам, поэтому возможно, что, полагаясь на законодательство по правам человека в Бельгии, эта дама может добиться успеха. Но все же это маловероятно Александр Меркурис юрист.

По словам собеседника «360», даже не добившись титула, Боэль сможет рассчитывать на денежную компенсацию. Меркурис уверен, что именно за этим женщина и гонится.

«Она подает в суд на получение титулов и привилегий, чтобы в конечном счете получить деньги в ходе переговоров с королевской семьей. С юридической точки зрения, она все еще находится в крайне сложном положении для получения титула. Скорее всего, дело закончится переговорами и компромиссом, где она получит деньги, но не получит титул», — пояснил юрист.

Если Дельфину признают принцессой, это может навести шороху и в других королевствах. Собеседник «360» напомнил, что, по слухам, у бывшего короля Испании и вовсе может быть более 100 внебрачных детей. Так что, похоже, испанская королевская семья будет следить за делом бельгийского коллеги очень внимательно.

«И Испания, и Бельгия состоят в ЕС. Так что если Боэль вдруг выиграет это дело, возможно, мы услышим множество историй от внебрачных детей бывшего испанского короля», — подчеркнул юрист.

Король Альберт в январе этого года признал, что является отцом Боэль. По словам матери женщины, баронессы Сибилла де Селис Лоншан, у нее был длительный роман с бывшим королем. Правда, это было еще до того, как мужчина взошел на престол.

Первые слухи о появлении на свет внебрачной дочки появились в 1999 году в несанкционированной биографии жены Альберта — королевы Паолы. Тогда это вызвало скандал и пестрые заголовки в местных СМИ.

15 лет назад во время интервью Дельфина Боэль впервые заявила, что король Альберт ее биологический отец. На тот момент мужчина уже семь лет как отрекся от престола.