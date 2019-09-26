Принцесса Беатрис выходит за магната. Новая свадьба в королевской семье Британии

Принцесса и Эдоардо посетили королеву в поместье в Шотландии вместе с родителями Беатрис принцем Эндрю и Сарой Фергюсон, принцессой Евгенией и ее мужем Джеком Бруксбэнком. Беатрис представила Эдоардо через два месяца после того, как они начали встречаться — на эксклюзивной вечеринке, устроенной индийским миллиардером Лакшми Митталом. В сентябре во время романтической поездки в Италию пара обручилась.

«Ты никогда не будешь одна, любовь моя, мое сердце — твой дом. Рука об руку, сегодня, завтра и навсегда», — написал Эдоардо у себя в Instagram.

Сестра принцессы Евгения поздравила Беатрис с предстоящей свадьбой и тоже выложила фотографию счастливой пары. «Прошло много времени, и вам двоим суждено быть вместе!» — добавила она.

«Биби — вау! Я так рада за вас, моя милая старшая сестра и дорогой Эдо. Прошло много времени, и вам двоим суждено быть вместе», — написала она и привела слова будущих супругов, с нетерпением ожидающих свадьбы.

Мы очень рады возможности поделиться новостями о нашем недавнем обручении. Мы оба так рады вместе отправиться в это жизненное приключение и не можем дождаться свадьбы. У нас столько общих интересов и ценностей, и мы знаем, что это будет прочным союзом на долгие годы, полные любви и счастья. Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

О свадьбе также заявил отец Беатрис, принц Эндрю. «Герцог и герцогиня Йоркская рады объявить о помолвке принцессы Беатрис с Эдоардо Мапелли Моцци. Свадьба состоится в 2020 году», — сказал он.

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Будучи девятой в очереди на престол, принцесса Беатрис не обязана просить у королевы разрешения на брак, как принц Уильям и принц Гарри, так что препятствий для брака не должно быть. Однако свадьбу откладывали из-за того, что королева Елизавета не могла присутствовать на бракосочетании.

Кто такой Эдоардо Мапелли Моцци

Эдоардо — сын бывшего олимпийского спортсмена Алессандро Мапелли Моцци и Никки Шале. Его отец — граф, и некоторое время был другом Йорков. Моцци унаследовал от матери ее бизнес в сфере недвижимости и благодаря хорошей хватке сумел заработать миллионы. Эдоардо Моцци — первый публичный возлюбленный Беатрис с тех пор, как она рассталась с исполнительным директором Uber Дэйвом Кларком в 2016 году.

У Эдоардо двойное гражданство — британское и итальянское. Его родители рано развелись, так что большую часть жизни Моцци провел в Англии. Его отчимом был старший тори и близкий друг бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона Кристофер Шейл.

Эдоардо уже был помолвлен в течение трех с половиной лет. От союза с китайско-американской основательницей DH Liberty Дарой Хуанг у него остался сын. Беатрис станет первой из молодого поколения королевских особ, которая примет пасынка в семью.

Беатрис и Эдоардо знакомы уже несколько лет, но романтические отношения завязались только после встречи на свадьбе Евгении в октябре прошлого года. Первый совместный публичный выход Моцци вместе с Беатрис был в марте, в Национальной галерее. С тех пор пара несколько раз появлялась на людях вместе. Кроме всего прочего, Эдоардо присоединился к Беатрис на майской королевской свадьбе леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона.

Свадьба Беатрис последует за майской свадьбой принца Гарри, октябрьской свадьбой Евгении и бракосочетанием леди Габриэллы Виндзор в мае 2019 года.