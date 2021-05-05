Принц-насильник и Золушка-гей. Как совместить старые сказки с новой моралью

В минувшую пятницу в калифорнийском Диснейленде открылся обновленный аттракцион по классическому мультфильму 1937 года «Белоснежка и семь гномов». В новую версию была добавлена сцена с «поцелуем настоящей любви», которая вызвала нешуточный скандал. Нашлись критики, которые осудили принца, не получившего от Белоснежки предварительного согласия на свои действия.

Журналистки SFGate Кэти Дауд и Джули Тремейн раскритиковали аттракцион за то, что поцелуй получен без согласия девушки. Рецензентки напомнили, что ранние мультфильмы студии Диснея вообще в определенных кругах считаются серьезной проблемой. Сцена с поцелуем, в частности, моделирует у детей плохое поведение и подрывает правило согласия на сексуальное поведение.

«Поцелуй, который он дарит ей без ее согласия, пока она спит, не может быть настоящей любовью, если только один человек знает, что это происходит», — отметили журналистки. Они предложили переосмыслить финал сказки.

Как сообщило издание Daily Mail, Диснейленд в Анахайме уже в прошлом был вынужден внести изменения в аттракционы Jungle Cruise и Splash Mountain. Первый был открыт в 1955 году и подвергся критике за негативное изображение коренных народов, которых выставили дикарями. Второй аттракцион, также будет переделан, так как «пронизан» ассоциациями со стереотипами в отношении афроамериканцев. Дело в том, что он основан на фильме 1945 года «Песня юга».

Первые нападки на Белоснежку начались в 2018 году. Профессор Университета Осаки Казуэ Мута заявила, что поцелуй спящей женщины можно сравнить с сексуальным насилием над человеком, находящимся без сознания. По ее мнению, сказки о Белоснежке и Спящей красавице «пропагандируют сексуальное насилие».

В Диснейленде не ответили на запросы СМИ о комментариях. Перед открытием аттракциона в компании пообещали, что посетители будут потрясены милой сюжетной линией, новыми визуальными технологиями и лазерными проекциями.

На защиту Белоснежки бросились родители детей, которых уже объективно начали раздражать нападки феминисток на известные сказки. Они потребовали позволить родителям самостоятельно учить своих дочерей тому, что хорошо и плохо. Некоторые комментаторы предложили давать отпор внезапно «проснувшейся» толпе, которая лишает детей старых и добрых историй.

«Отсутствие отпора только делает агрессора более агрессивным. Продолжайте поддаваться этим идиотам, и конца этому не будет видно», — написала Mikellkeeth. С ней согласились пользователи, которые подчеркнули, что существует категория общественных деятелей, которые только и делают, что обижаются. Чтобы вы ни делали, они найдут еще больше поводов почувствовать себя оскорбленными.

Действительно, обвинения в адрес Диснейленда ширятся и множатся. Из аттракциона «Пираты Карибского моря» уже были удалены сцены погони пиратов за женщинами во время грабежа портового города и сцена продажи захваченных пленниц работорговцам.

Стриминговому сервису компании Disney + также пришлось объявить об отказе от ответственности за «оскорбительный контент» в отдельных эпизодах Маппет-шоу, в мультфильмах «Аристократы», «Дамбо» и «Питер Пен».

Ревизионизм современных критиков и борцов за свободу всех ото всех уже не раз проходился по самым разным персонажам европейских сказок. Серого Волка ославили педофилом, польстившимся на несовершеннолетнюю Красную шапочку. Сказку о Русалочке объявляли пропагандой суицида и патриархальных отношений в самых крайних проявлениях. Махрового абьюзера Синюю Бороду не пинал только ленивый.

Но желающих притянуть за уши к современным реалиям старые сказки меньше не становится. Скандалом и публичным уничтожением сборника «Сказки для всех» в измельчителе бумаги в 2020 году закончилась попытка придать волшебным историям новое ЛГБТ-звучание. В Венгрии вышел сборник, в котором Золушка стала геем, Снежная Королева была влюблена в Герду и так далее. Писательница и соавтор сборника Эдит Пенге переиначила на новый лад 17 сказок.

«Я изобразила принцессу асексуальной и неромантичной, это меньшинство не хочет иметь романтических и сексуальных отношений ни с кем. А у принца небинарная гендерная идентичность, поэтому он чувствует себя хорошо как в мужской, так и в женской одежде, совмещает женские и мужские занятия, и радуется тому, что он может жить и с драконом, и принцессой», — сказала Пенге.

Еще один соавтор книги Болдизсар Надь сообщил, что идея заключалась в том, чтобы представить персонажей из всех видов меньшинств. Венгрия, конечно, европейская страна, но там новое толкование сказок не оценили.

«Венгрия — терпимая и терпеливая страна с точки зрения гомосексуализма. Но есть черта, которую нельзя переходить. И резюмирую по этому поводу: оставьте наших детей в покое!» — потребовал премьер республики Виктор Орбан.