Принц Гарри и Меган Маркл отказались кормиться от налогов подданных. Но ходить на работу парочке не придется

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили сложить с себя полномочия членов королевской семьи. Супруги откажутся от финансовых привилегий и будут обеспечивать себя сами. Политолог рассказал «360», на что знаменитости будут содержать себя и детей, а также что заставило супругов отдалиться от трона.

«Гарри и Меган сделали это, потому что не могут принять давления со стороны таблоидов и сплетен о своей личной жизни. Плюс у принца есть некоторые проблемы с братом якобы из-за Меган, отношения прессы к ней», — заявил американский политолог Эндрю Корыбко.

В 2019 году герцогиня Сассекская стала самой несправедливо раскритикованной. По данным Mirror, половина опрошенных граждан подтвердила, что текущий год оказался тяжелым для Маркл. Бывшую американскую актрису начали критиковать еще со свадьбы с принцем Гарри. Она едва сдерживала слезы, рассказывая о волне негатива и критики со стороны СМИ в документальном фильме о визите принца с женой в Южную Африку.

По слухам, не заладилось общение пары не только с журналистами, но и с членами королевской семьи. Герцог Сассекский давно признался, что находится со старшим братом «на разных путях жизни». А Елизавета II во время рождественского послания продемонстрировала у себя на столе снимки всех членов семьи, кроме Меган и Гарри, чем породила еще больше разговоров.

По мнению Корыбко, проблем с финансами у Меган и Гарри после отдаления от королевской семьи быть не должно.

«Публичные выступления, книги и выступления в СМИ могут обеспечить солидный доход», — отметил собеседник «360». Более того, по его словам, в случае необходимости родственники принца всегда могут помочь супругам. Хотя политолог напомнил, что пара и без того достаточно богата и вряд ли это потребуется.

Герцог и герцогиня заявили, что в дальнейшем не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях. Принц и его супруга отметили, что хотят «постепенно сформировать новую роль» в рамках института монархии.

«Мы намерены отойти от дел в качестве „старших“ членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву», — написали Гарри и Меган в Instagram.

В Букингемском дворце ответили, что решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от статуса членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно создаст проблемы, решение которых потребует времени.