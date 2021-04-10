Принц Филипп останется жить в кино. Его играли только лучшие актеры

Супруг английской королевы Елизаветы II принц Филипп скончался накануне в возрасте 99 лет. Он навсегда останется не только в воспоминаниях британцев, но и в многочисленных кинокартинах.

«Корона»

Современный британский сериал «Корона» с каждым сезоном набирает популярность. Он рассказывает историю королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Конечно, в этой истории значительную роль сыграл актер Мэтт Смит в качестве супруга королевы принца Филиппа.

Источник фото: сайт «Кинопоиск»

Сериал выходит на стриминговой платформе Netflix. Авторы ленты серьезно подошли к актерскому составу, который поразил сходством с реальными представителями монархии. Принца Филиппа в ленте уже сыграли два актера. Второй — Тобиас Мензис — появится в третьем сезоне.

Источник фото: сайт Wikipedia

По данным Deadline, изначально режиссер планировал отдать роль Филиппа в третьем сезоне Полу Беттани. Но актер отказался, общественности причину не раскрыли.

Скоро в Британии начнется съемка финальных пятого и шестого сезонов сериала. Здесь роль мужа Елизаветы II сыграет актер Джонатан Прайс, сообщил сайт «24 Кино».

Источник фото: сайт «Кинопоиск»

«Королева»

В фильме 2005 года «Королева» принца Филиппа сыграл актер Джеймс Кромвелл. В картине супруг предстал в качестве надежной опоры Ее Величества.

Фильм посвящен закулисным взаимоотношениям английской королевы Елизаветы II и премьер-министра Тони Блэра. Развитие сюжета происходит на фоне многочисленных проблем из-за гибели принцессы Дианы. После автокатастрофы королева уединяется в замке Балморал, где пытается осознать весь масштаб трагедии.

Источник фото: сайт «Кинопоиск»

«Женщины Виндзора»

В 1992 году на экраны телевизоров вышел фильм, снятый совместно с Великобританией, США и Канадой — «Женщины Виндзора». Картина посвящена судьбам двух невесток Елизаветы II — принцессе Диане и герцогине Йоркской Саре. Небольшую роль в этом телевизионном проекте сыграл актер Рон Пэйн — он воплотил на экране принца Филиппа.

Источник фото: сайт «Кинопоиск»

«Королевский роман принца Чарльза и Дианы»

Этот фильм снят еще раньше — в 1982 году. Он рассказывает историю королевской семьи по мотивам самых обсуждаемых событий в жизни ее представителей. В картине также появился и принц Филипп, его сыграл популярный в те годы английский актер, прославившейся ролями благородных героев в романтических фильмах, Стюарт Грейнджер.

Источник фото: сайт «Кинопоиск»

«Чарльз и Диана: Королевская история любви»

В том же 1982 году зрители увидели еще одну картину, посвященную отношениям принца Чарльза и Дианы. В кинематографе снимать на эту тему стало уже традицией. Это был телевизионный проект, снятый в Америке. Мужа королевы Елизаветы II сыграл Кристофер Ли. В этом кинопроизведении принц Филипп занимал важное место.

Источник фото: сайт «Кинопоиск»

Принц Филипп скончался в пятницу, 9 апреля. В Виндзорском замке сообщили, что он ушел тихо и спокойно. По данным королевского источника, именно этого и желал герцог. Он не хотел провести последние дни в больничной палате. В марте ему провели операцию на сердце. Со вчерашнего дня в Великобритании объявлен траур.