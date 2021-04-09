Принц Филипп не дожил до 100 лет два месяца. В последние годы он много болел

В пятницу стало известно о смерти мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. В июне ему должно было исполниться 100 лет. В последнее время член королевской семьи болел, и не одной болезнью.

В середине февраля 99-летнего принца госпитализировали. Точную причину никто не назвал, но это не было связано с коронавирусом. Супруги предусмотрительно сделали прививку задолго до этого. Известно лишь, что у Филиппа было некое недомогание. В больнице супруг королевы провел 28 дней. Это его самое продолжительное пребывание в больничных стенах за всю жизнь.

Издание The Independent ранее сообщило, что Филипп на протяжении многих лет страдал несколькими заболеваниями. В декабре 2011 года он лечился от закупорки коронарной артерии в больнице Папуорт в Кембриджшире. В июне 2012 года лежал в больнице из-за инфекции мочевого пузыря. В июне 2013 года принц перенес диагностическую операцию на брюшную полость.

Кроме того, герцог попал в больницу в конце 2019 года, перед Рождеством. Причины его госпитализации держали в секрете. За день до праздника его отпустили домой.

А в начале марта этого года Букингемский дворец объявил, что принц Эдинбургский перенес успешную операцию на сердце.

Смерть принца Филиппа в Букингемском дворце назвали тихой и спокойной.