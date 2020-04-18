Власти Саудовской Аравии никак не прокомментировали сообщения принцессы. Между тем из ее Twitter исчезла опубликованная информация, которую, правда, успел запечатлеть ряд СМИ.

Источник фото: twitter.com/PrincessBasmah

Кто такая Басма?

«Нужно понимать то, что Басма — дочь монарха, которого свергли. Сверг его собственный брат. Отец принцессы бежал в Грецию, где скончался. Сама Басма не прижилась в Саудовской Аравии», — заявил в разговоре с «360» вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов.

Он напомнил, что принцесса училась в Великобритании — в хартфордширской школе для девочек и колледже в Лондоне. После этого она два года получала образование в Швейцарии. Также Басма изучала медицину, психологию и английскую литературу в Бейрутском арабском университете.

Хорошее образование позволило принцессе успешно вести бизнес. Она открыла сеть ресторанов в Саудовской Аравии и основала медиакомпанию Media Ecco. Свою роль сыграла и разница в традициях страны, в которой родилась принцесса, и государств, где она училась. Так, дочь бывшего правителя Саудовской Аравии стала известна во всем мире благодаря своим прогрессивным взглядам и активной гражданской позиции. Басма боролась за проведение в родной стране реформ в социальной сфере. Также она добивалась расширения прав женщин.

Клара Цеткин Саудовской Аравии. На ее семью в определенной степени были гонения, плюс — она женщина. Еще она начинала достаточно серьезную оппозиционную деятельность в стране. Безусловно, она попала под серьезный прессинг со стороны правительства Александр Ионов правозащитник.

По словам Ионова, она давала надежду многим женщинам изменить ситуацию в стране. Басма писала оппозиционные тексты. В них она утверждала, что жестокость властей формирует в корне неверное представление об исламе, а также писала об ущемлении прав женщин. Принцесса говорила, что мечтает о пути мягких реформ.

Она стала так популярна, что провела цикл лекций в Кембриджском университете. Была Басма и в России. Пять лет назад она посетила Санкт-Петербургский государственный университет, где выступила с докладом о будущем отношений России и Ближнего Востока.

Власти Саудовской Аравии пытались повлиять на высказывания слишком активной дамы. И в 2015 году Басма в интервью для The Independent рассказала, как правительство подвергает цензуре ее статьи.

«Думаю, ее не раз предупреждали, что нужно прекратить эту деятельность. А в 2019 году она достигла своего апогея и, соответственно, пропала. Ее можно назвать узником или репрессированным за политические взгляды», — добавил собеседник «360».

Освобождение будет?

Правозащитник отметил, что для задержания принцессы должны предъявить обвинения, должен состояться суд. Своими сообщениями в Twitter Басма, видимо, пытается сделать этот процесс открытым, считает Ионов.

«Похожие ситуации были в СССР, когда люди пытались убежать из станы, их ловили, сажали. Здесь та же самая история. Басму ведь поймали, когда она хотела в очередной раз выехать из страны», — заявил собеседник.

По его словам, когда человека дискредитируют из-за того, что он женщина, «это понятно и красным, и белым». Когда на Западе видят, что в той или иной стране есть история с принижением женщин, это моментально вызывает серьезную активность.

В Европе много феминисток. С ними на улице-то просто познакомиться нельзя, а здесь женщину притесняют! Возмущаться и пытаться вмешаться начнут сразу. В западных СМИ сейчас очень активно пишут о Басме. Это уже говорит о том, что кампания запущена Александр Ионов правозащитник.

Ионов считает, что принцессу будут держать в тюрьме, пока шумиха не уляжется. По его мнению, никакого публичного суда, которого хотелось бы Басме, не будет. Ей не могут предъявить обвинения. Она не шпион, не бандит, не террорист. Она просто говорила о том, что в государстве есть проблемы в сфере защиты прав человека.

В итоге, уверен правозащитник, ее либо закроют «далеко и надолго», либо выдворят из страны. Правда, в последнем случае она все равно останется на связи со своими последователями.

«Повлиять на ситуацию, думаю, могут именно международные организации. Ведь Саудовская Аравия сейчас активно пытается развивать свои курорты, привлекать в страну туристов. Открываются отели, пляжи и так далее. Страна достаточно дорогая. Расчет идет не на российского, а на западного туриста. А такой может не поехать, если в стране нарушают права женщин», — заключил Ионов.