Россиянка рассказала, что ее мать примерзает к кровати в доме под снос. Власти готовы помочь, но в Сети началась травля

Россиянка рассказала в Сети, что ее мать по ночам примерзает к кровати в Якутске. Из-за морозов и плохого отопления в доме под снос пенсионерка боится за свою жизнь. Автор поста хотела найти поддержку, но нарвалась на травлю. А власти заметили ее и обещали помочь. Но проблема может быть не в одной квартире, а в десятках домов.

Холодный дом

Жительница Краснодара Алла рассказала в своем Instagram-аккаунте о том, что ее мать-пенсионерка замерзает в собственной квартире в Якутске. Температура в доме у ее мамы опускается до семи градусов, причина оказалась в том, что старушка живет в доме под снос, часть жильцов уже расселили. Оставшиеся продолжают мерзнуть в нечеловеческих условиях.

«Мама болеет, плачет и уже не знает, что делать! Она в прямом смысле слова примерзает ночью к кровати», — пожаловалась Алла.

Однако сочувствия в Сети она не встретила. Многие комментаторы оказались жестче, чем женщина могла ожидать: ее стали обвинять в том, что она не забирает мать к себе в Краснодарский край, что решать вопрос благосостояния родственницы должен не кто-то, а она сама. Такая реакция сильно удивила и ранила женщину.

«Несколько лет в Якутске я посвятила благотворительности. Половину своей жизни там 20 часов в сутках я занималась детьми, многодетными семьями, стариками нашими, ветеранами. Люди были добрее, не понимаю, что произошло с людьми. Полила меня грязью моя родная Якутия», — сказала она «360».

«Это взрослый человек, не вещь»

Многие комментаторы обвиняли Аллу в том, что она не забирает маму к себе, а просит помощи у других людей. Женщина категорически с этим не согласна. Она объяснила в разговоре «360», что едва ли не каждый день просит маму приехать к ней, предлагает купить билеты, снять ей квартиру в Краснодаре или хотя бы в Якутске, но с нормальным отоплением. Но пенсионерка отказывается наотрез.

Она твердо мне сказала, что пока сноса не будет или что-то не решится, она оттуда никуда не уйдет. Это взрослый человек, не вещь, я не могу приехать, взять ее за шкирку и сказать: «Мама, ты поедешь со мной» Алла.

А рассказать историю мамы она решилась, только потому что боялась, что не сможет достучаться до администрации без огласки. К счастью, сейчас в этой истории уже есть подвижки. В окружной администрации города Якутска объяснили «360», что дом действительно признан аварийным, его планируют расселять в 2021–2022 годах. А такой холод в жилье стоит из-за того, что часть семей уже выехала.

«Под ней на первом этаже квартира пустая, окна разбиты — открыто было. Из-за этого температура в квартире упала до 10 градусов. От нас выезжал руководитель департамента жилищных отношений, чтобы организовать встречу и договориться либо о возможности переселения во временный объект проживания, либо чтобы материальными средствами помочь», — рассказал представитель администрации.

Алла подтвердила, что власти пытаются помочь решить ситуацию, уже провели оценку жилья, чтобы предложить пенсионерке деньги на покупку новой квартиры. Но пока ее мама все равно остается в аварийном жилье — боится, что с квартирой что-то случится. Пока сумма, в которую оценивают трешку в доме под снос, не известна.

«Она эту квартиру получила, делала в ней ремонт, она ее утепляла, сколько пенила, пластиковые окна вставила, чтобы там не дуло… Она боится ее бросить — что что-то произойдет или ей не дадут [деньги или новое жилье]. Она боится, боится даже рядом снять квартиру — что кто-то залезет и там подожгут или еще что-то сделают», — сказала женщина.

Не единичный случай

Причем Алла уверена, что ее мама не единственная, кто страдает от такого холода в собственном доме. По ее словам, подобных жилых зданий под снос в городе десятки, в каждом из них живут люди, некоторые с детьми и стариками.

Якутия должна быть готова к таким морозам, домов таких валом. Дело не в одной квартире, а в том, что таких квартир много и таких домов много. Там замерзают не только взрослые, но и дети. Там тоже ничего не делает никто. Это не проблема одной квартиры Алла.

Местные жители подтверждают слова женщины.

«У нас на Очиченко, 27, температура в квартирах первого этажа восемь градусов, второй этаж — 11. Замерзаем реально, одеты с головы до ног. Написали заявления и письма, и уже месяц к нам не идут даже замер температуры сделать», — написала другая жительница Якутска Светлана.

«На протяжении уже многих лет моя сестра не живет, а мучается в квартире, где удобства элементарные просто отсутствуют. Зимой примерзает к кровати, летом и весной топит дом. На улице 2021 год. И все администрация за нос водит: завтра, послезавтра и так далее», — написала другая горожанка Людмила.

При этом в последние дни в регионе свирепствуют морозы, температура опускается ниже -50 градусов. Многие люди жалуются на холода. Уже несколько домов в области сгорело, десятки семей остались без жилья.

Другие жители Якутии публикуют видео с замерзающим за считаные секунды кипятком — так суровы холода. На днях в Сети разошлось видео со спасателем, с которого коллеги топором сбивают лед: он тушил пожар на морозе.