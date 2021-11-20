Пример должен стать заразительным. Как Екатерина II прививала империю от оспы
Историк Мясников назвал прививку Екатерины II от оспы продуманной кампанией
Британский аукционный дом MacDougall’s устроит торги, на которых выставит работы русских мастеров. Одним из лотов стало письмо Екатерины II о необходимости вакцинации от оспы, датируемое 1787 годом. Исторический документ рассказывает о первой в России прививочной кампании.
Письмо императрицы от 20 апреля 1787 года было адресовано генерал-губернатору Малороссии графу Петру Румянцеву-Задунайскому. В нем Екатерина II указала на важность прививок.
«Между прочими предметами должности Приказов общественного призрения губерний вам вверенных один из главнейших почитаться должен — заведение прививания оспы», — написала императрица.
Екатерина II уточнила в письме, что оспа наносит «великий вред», особенно простому народу. Она подчеркнула, что вакцинация должна стать повсеместной.
Императрица подала населению личный пример и привилась первой. После этого около 150 человек из ее ближайшего окружения тоже вакцинировались.
Перед торгами аукционный дом устроил в Москве выставку, где представил более 30 работ русских мастеров. Общая стоимость лотов составит порядка семи миллионов долларов.
Пример императрицы
Историк и автор путеводителей по русской истории Александр Мясников в беседе с «360» заметил, что человечество на протяжение разных веков сталкивалось с пандемиями и «оспа была одной из самых страшных вещей».
Болезнь убивала и уродовала людей, оставляла на теле ужасные отметины.
Вакцинация была нужна, но этого никто не хотел делать. Все боялись. От нашего времени мало чем отличается
Из-за сложившейся ситуации Екатерина II приняла решение показать всем, что ничего страшного прививка в себе не несет.
«Она сделала [прививку] Павлу и себе, а так как у нас всегда было принято копировать то, что делается наверху, то это оказалось <…> очень правильным решением», — пояснил Мясников.
Историк напомнил о поощрениях и наградах для вакцинированных. Например, первому привитому от оспы мальчику даровали дворянское звание и говорящую фамилию.
«Это была продуманная государственная политика о том, как народ заразить, в хорошем смысле слова, этим делом. Чтобы не боялись и спокойно вакцинировались», — заявил Мясников.
Меньшая опасность
Екатерина II не болела оспой, но опасалась ее. В письме прусскому королю Фридриху II она призналась, как говорят открытые источники, что с детства была приучена «к ужасу перед оспою».
«В возрасте более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас», — писала императрица.
Когда ей предложили привить от оспы сына, Екатерина II как раз решила «начать с самой себя» и подать окружающим пример. К вопросу она подошла со всей скрупулезностью.
«Я стала изучать предмет… Оставаться всю жизнь в действительной опасности с тысячами людей или предпочесть меньшую опасность, очень непродолжительную, и спасти множество народа? Я думала, что, избирая последнее, я избрала самое верное», — писала она Фридриху II.
Начавшаяся в середине XVIII века борьба с оспой продолжалась вплоть до XX века. Она перестала угрожать человечеству в 1928 году из-за повсеместной вакцинации. Болезнь унесла жизни до 400 миллионов человек.