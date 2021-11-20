Пример должен стать заразительным. Как Екатерина II прививала империю от оспы

Британский аукционный дом MacDougall’s устроит торги, на которых выставит работы русских мастеров. Одним из лотов стало письмо Екатерины II о необходимости вакцинации от оспы, датируемое 1787 годом. Исторический документ рассказывает о первой в России прививочной кампании.

Письмо императрицы от 20 апреля 1787 года было адресовано генерал-губернатору Малороссии графу Петру Румянцеву-Задунайскому. В нем Екатерина II указала на важность прививок.

«Между прочими предметами должности Приказов общественного призрения губерний вам вверенных один из главнейших почитаться должен — заведение прививания оспы», — написала императрица.

Екатерина II уточнила в письме, что оспа наносит «великий вред», особенно простому народу. Она подчеркнула, что вакцинация должна стать повсеместной.

Императрица подала населению личный пример и привилась первой. После этого около 150 человек из ее ближайшего окружения тоже вакцинировались.

Перед торгами аукционный дом устроил в Москве выставку, где представил более 30 работ русских мастеров. Общая стоимость лотов составит порядка семи миллионов долларов.

Пример императрицы

Историк и автор путеводителей по русской истории Александр Мясников в беседе с «360» заметил, что человечество на протяжение разных веков сталкивалось с пандемиями и «оспа была одной из самых страшных вещей».

Болезнь убивала и уродовала людей, оставляла на теле ужасные отметины.

Вакцинация была нужна, но этого никто не хотел делать. Все боялись. От нашего времени мало чем отличается Александр Мясников писатель.

Из-за сложившейся ситуации Екатерина II приняла решение показать всем, что ничего страшного прививка в себе не несет.

«Она сделала [прививку] Павлу и себе, а так как у нас всегда было принято копировать то, что делается наверху, то это оказалось <…> очень правильным решением», — пояснил Мясников.

Историк напомнил о поощрениях и наградах для вакцинированных. Например, первому привитому от оспы мальчику даровали дворянское звание и говорящую фамилию.

«Это была продуманная государственная политика о том, как народ заразить, в хорошем смысле слова, этим делом. Чтобы не боялись и спокойно вакцинировались», — заявил Мясников.

Меньшая опасность

Екатерина II не болела оспой, но опасалась ее. В письме прусскому королю Фридриху II она призналась, как говорят открытые источники, что с детства была приучена «к ужасу перед оспою».

«В возрасте более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас», — писала императрица.

Когда ей предложили привить от оспы сына, Екатерина II как раз решила «начать с самой себя» и подать окружающим пример. К вопросу она подошла со всей скрупулезностью.

«Я стала изучать предмет… Оставаться всю жизнь в действительной опасности с тысячами людей или предпочесть меньшую опасность, очень непродолжительную, и спасти множество народа? Я думала, что, избирая последнее, я избрала самое верное», — писала она Фридриху II.

Начавшаяся в середине XVIII века борьба с оспой продолжалась вплоть до XX века. Она перестала угрожать человечеству в 1928 году из-за повсеместной вакцинации. Болезнь унесла жизни до 400 миллионов человек.