Пример «Азовстали» деморализует остальные силы ВСУ

Владимир Путин отменил штурм «Азовстали»: сражаться с засевшими там боевиками оказалось нецелесообразно. Гораздо выгоднее заблокировать их. «360» публикует монолог заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова о причинах такого решения и о том, что будет дальше.

Блокада «Азовстали»

Бои с тремя с лишним тысячами хорошо подготовленных и мотивированных бойцов, имеющих хорошие запасы вооружения в катакомбах, приведут к очень большим жертвам. Поэтому зачем жертвовать людьми и зачем разрушать город, который потом придется восстанавливать? Вот их и изолировали для блокады.

Материалы по структуре «Азовстали» у нас есть. Есть также много людей, которые работали на «Азовстали» и в Мариуполе, поэтому можно перекрыть выходы.

Боевики собрали боеприпасы, продовольствие, но, помимо этого, должны быть источники воды. Без воды человек может прожить несколько дней. Я полагаю, что руководствуясь этим президент Владимир Путин отменил наступление на «Азовсталь».

Источник фото: РИА «Новости» / Илья Питалев

В катакомбы «Азовстали» украинцы могли загнать тяжелое вооружение. Но уже заблокированы первые главные входы, где может пройти крупная боевая техника. А те, которые ведут в сторону, рассчитаны на проход небольших по размеру объектов, типа человека или группы людей.

Это совсем небольшие по размерам проходы, там будет держаться небольшое количество сил для блокады, поскольку противник будет выходить на узком фронте достаточно длинной колонной. В лучшем случае придется расформировать две-три тактические группы батальонов, с их помощью можно заблокировать весь периметр.

Все остальные тактические группы пойдут на уничтожение группировки, которая находится внутри.

Главное сражение в Донбассе

Основные силы российских военных развернуты против группировки украинских боевиков западнее Донецка — там будет главное сражение. Оно будет выигрываться за счет огневого поражения с минимизацией потерь личного состава.

В целом группировка ВСУ в Донбассе по численности сопоставима с тем, что имел Паулюс под Сталинградом. У него было 330 тысяч человек, из которых 90 тысяч сдались в плен. Это столько же, сколько сейчас в Донбассе.

Первая задача заключалась в разрушении в тылу группировки, ее системы, ее вооружения. Эта задача решена, и сейчас перешли к задаче второго уровня — к уничтожению опорных пунктов, которые составляют систему обороны.

Прошла информация, что из Кременной и из ряда других городов начинается выдвижение колонн ВСУ. Они увидели пример того, как поступили украинские власти по отношению к защитникам Мариуполя — к ВСУ и к нацбатальонам. И те силы, которые находятся западнее Донецка, поняли, что могут оказаться в котле. Что их судьба будет еще печальнее, чем у тех, кто был в Мариуполе, — их спасать никто не станет, да и сил нет. Поэтому оттуда начали без приказа уходить.

Уход украинских военных из укрепрайона — это благоприятное событие, потому что намного сложнее выбивать их из укрепрайонов, чем бить на марше или в каком-то населенном пункте, где нет подготовленной заранее мощной системы обороны.