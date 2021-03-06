Приматов в США начали вакцинировать от ковида. Польза от этого будет и для людей

В зоопарке Сан-Диего обнаружили несколько горилл с коронавирусом. После этого было принято решение вакцинировать остальных приматов. При этом ветеринары уверены, что прививки для приматов могут в дальнейшем облегчить жизнь людям.

Как сообщил ABC News, в январе в зоопарке обнаружили несколько горилл с коронавирусом, после чего началась вакцинация остальных обезьян. На данный момент четыре орангутана и пять бонобо находятся в процессе вакцинации.

Вакцины были получены от производителя лекарств и прививок для животных Zoetis. Как отмечалось в заявлении зоопарка, эти вакцины не предназначены для использования людьми. Они созданы специально для защиты животных от SARS-CoV-2.

Каждое животное получило две прививки с разницей в три недели. Официальные лица заявили, что никаких побочных реакций на инъекции у питомцев зоопарка замечено не было.

А зараженные гориллы идут на поправку и выздоравливают. Им вакцины делать не будут, поскольку они уже подверглись воздействию вируса и их собственная иммунная система скорее всего выработала к нему антитела.

Это не первый случай заражения диких животных коронавирусом. В зоопарке Бронкса в апреле 2020 года как минимум пять тигров и три льва были им заражены. Они подхватили вирус от ухаживающего за ними волонтера.

Как работают прививки

По словам ветеринара Евгения Цыпленкова, приматы очень близки к людям и действительно чувствительны к коронавирусу. Сделать для них прививку было верным решением.

Он также отметил, что вакцина, созданная для приматов, может быть во многом схожа с той, что вводится людям, потому что вакцины AstraZeneca и Pfizer сделаны на аденовирусе приматов.

А вот вакцины для других животных вряд ли имеют хоть что-то схожее с прививкой, которую получают люди. Об этом рассказал президент Союза Кинологических организаций России (СКОР), ветеринарный доктор и эксперт международной категории Владимир Уражевский. Он объяснил, что кроме названия вакцины против коронавируса для людей и животных ничего общего между собой не имеют.

«Вакцины делаются на каждую группу животных отдельно. Например, для собак создается одна вакцина, для кошек — другая», — сказал собеседник «360».

Уражевский также подчеркнул, что зараженное животное опасности для человека не несет. Коронавирус от животного к человеку не передается в большинстве своем.

А вот ветеринар Цыпленков отметил, что осторожность все равно не помешает. Коронавирус имеет свойство мутировать. Сегодня он не передается, а завтра ситуация может поменяться. Достаточно вспомнить, как в ноябре стало известно о заражении норок на датских фермах мутировавшим коронавирусом, который способен передаваться от животного к человеку. Тогда норки заразили несколько сотрудников ферм коронавирусом. Властям пришлось приговорить к умерщвлению более 17 миллионов животных.

Именно поэтому важно вакцинировать не только людей, но и животных.

«Вакцинация поможет и животных спасти, и от заражения людей уберечь. Вирус по-прежнему мутирует. Сегодня он людям не передается, а завтра перескочит на человека», — заключил ветеринар.