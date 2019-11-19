Прокурор в США сделал из дочери приманку для растлителя. Полиции это не понравилось

В Калифорнии полиция изучает действия прокурора после того, как он сделал свою 13-летнюю дочь приманкой для растлителя. Полицейский пошел на такие меры, узнав, что до его ребенка во время прогулки домогался незнакомец. Отец решил поймать растлителя с поличным, и ему это удалось.

Как сообщает Buzzfeed, дочь полицейского столкнулась с домогательствами от старого мужчины около пяти раз. Это было летом, когда она гуляла по тропе Лос-Аламитос со своей собакой. Первый раз подозреваемый подошел к ней, чтобы погладить собаку. Однако, согласно отчету, во время последующих встреч мужчина неуместным образом дотрагивался до девочки. Он мог дотронуться ее груди поверх одежды, коснуться талии, бедр или ягодиц, а также положить руки внутрь воротника ее рубашки.

Дело начали расследовать в октябре, когда девочка рассказала о происшествиях своему врачу. В начале ноября отец девочки пошел по тропе, где дочь обычно гуляла с собакой. Там он увидел мужчину в спортивном костюме, подходящего под описание его дочери. Прокурор сфотографировал его.

Несколько дней спустя растлителя заметила мать девочки, она решила проследовать за мужчиной к его дому. Женщина записала адрес подозреваемого и передала его полиции. Спустя несколько дней прокурор сообщил правоохранительным органам, что снял на видео, как подозреваемый касался его дочери и пытался поцеловать ее в губы. На следующий день полиция арестовала подозреваемого. Им оказался 76-летний Али Мохаммад Ладжмири.

Позже выяснилось, что прокурор спланировал прогулку своей дочери. Он сказал ей гулять туда-сюда по тропе, где она ранее сталкивалась с растлителем, и уверил, что будет находиться рядом. Дочь с отцом также имели при себе телефон и наушники, чтобы связываться друг с другом.

Женщина заявила в полицию о домогательствах тренера к ее дочери Подробнее

Девочка должна была позволить растлителю узнать ее, установить контакт и даже коснуться. Ей нужно было отойти от мужчины в случае, если он попытается коснуться ее груди или промежности. На сделанных видеозаписях, как пишет Buzzfeed, видно, что Ладжмири шел, обхватив девочку за талию.

На другом видео он сидит очень близко к ней на скамейке и вновь обхватывает за талию, чтобы усадить себе на колени. Также зафиксирована его попытка поцеловать 13-летнюю девочку в губы. Как потом рассказывает жертва, он не сразу позволил ей уйти. Однако, позже он поцеловал ее в макушку и отпустил. Но на видео, которое снял отец девочки, видно, что Ладжмири и после этого некоторое время продолжал идти следом за ней.

Прокурор признался, что во время этой прогулки несколько раз терял из виду свою дочь и подозреваемого. Весь план полицейского восприняли неоднозначно, так как он намеренно подверг опасности ребенка. В понедельник прокурор округа Санта-Клара Джеффри Розен сказал, что его офис проводит внутреннюю проверку в отношении «действий одного из наших прокуроров и ареста мужчины за сексуальные домогательства в отношении дочери прокурора».

Из-за конфликта интересов делом занимается Генеральная прокуратура Калифорнии. Прокурор Розен рассказал, что направление в ведомство и начало собственной внутренней проверки инициировали, как только стало известно о всей ситуации.

«Как прокуроры, мы никогда не должны забывать, что наше собственное поведение — как внутри, так и за пределами зала суда — имеет значение. Выборы, которые мы делаем в нашей профессиональной и личной жизни, должны соответствовать протоколам, законам и этике нашей системы уголовного правосудия», — подчеркнул он.

Учителя из лицея ВШЭ уволили за педофилию. Но доказать ее не смогли Подробнее

Джеффри Розен также напомнил, что за всей шумихой, разговорами и пристальным вниманием СМИ люди начинают забывать, что в основе этой ситуации находится юная жертва. И основная цель — это помочь невинному 13-летнему ребенку.

После ареста Ладжмири сообщил полиции, что обнимал и трогал девочку. Однако, он заявил, что коснулся ее ягодиц случайно и возможно случайно коснулся ее груди. По данным полиции, Ладжмири признал, что поцеловал девочку в руку и голову, но назвал свои действия «признаком отеческой привязанности». Он также сказал полиции, что ему тяжело припомнить встречи из-за болезни Альцгеймера.

В отношении отца девочки пока ведется разбирательство, а арестованному Али Мохаммаду Ладжмири предъявили обвинения в многочисленных уголовных преступлениях, связанных с непристойными и похотливыми действиями в отношении ребенка до 14 лет. Он содержится в тюрьме округа Санта-Клара. Выйти он сможет только под залог в три миллиона долларов.