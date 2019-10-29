Приманка для криминала. Крымчане ждут от игорной зоны только плохого

Игорную зону «Золотой берег» откроют в Крыму. По задумке она должна привлечь туристов и пополнить местный бюджет налогами. Но местные жители недовольны: они боятся, что азартные игры привлекут криминал, испортят молодежь и даже изменят репутацию полуострова. К тому же «Золотой берег» может подорвать заработок других игорных зон России.

«Золотой берег» появится в Ялте по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева. Площадь игорной зоны превысит 14 гектаров. Расположится она у курортного поселка Кацивели. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, уже найден инвестор. В недавнем интервью Аксенов обещал, что «Золотой берег» построят на месте бывшего санатория «Фортуна» в ближайшие два года.

«Пожалейте наших детей»

Идея создать игорную зону в Крыму впервые прозвучала после воссоединения полуострова с Россией. Тогда фонд «Общественное мнение» провел среди россиян опрос и выяснил, что большинство респондентов против. Крым, по их мнению, курорт, где нужно отдыхать, а не просаживать деньги в азартных играх. Когда стало известно о том, что зону все-таки откроют, «360» пообщался с местными жителями. Спустя пять лет их мнение не изменилось.

«Зачем в Ялте! Хотите Лас-Вегас, так же и делайте. Он был в пустыне построен, так и вы в степях северного Крыма стройте, где нет работы. На ЮБК (Южный берег Крыма — прим. ред.) плюнуть в сезон некуда, а туда еще игрунов?» — негодует жительница Симферополя Ольга Емельянова.

Пляж поселка Симеиз (соседний Кацивели) в 2018 году. Источник фото: РИА «Новости»

По ее словам, любителям азартных игр неинтересны красивые пейзажи, пляжи, горы и достопримечательности — все то, чем изобилует Южный берег Крыма.

Другую местную жительницу волнует, что игорный бизнес может развратить молодых людей.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы в Крыму была игровая зона, — у нас и так хватает проблем с молодежью. Им нужна работа, а не стремление к легким деньгам. А там и наркотики подтянутся. Пожалейте наших детей», — сказала она.

Крымчанка Галина Юрса родилась и всю жизнь прожила на полуострове. Поселки Кацивели и Симеиз — одни из любимых ее уголков. Она убеждена, что эти места важны своей природой и красотой, а игорный бизнес их испортит.

«Поселок Кацивели и рядом Симеиз — это очень красивые места, сочетающие море, горы, прекрасный горный воздух. Конечно, я отношусь к идее игорной зоны более чем отрицательно. Такие места нужно использовать для развития курортов и туризма. А „Золотой берег“ приведет к тому, что хорошие люди туда больше не поедут, увеличится количество криминальных элементов на Южном берегу и в Крыму в целом. Ну, и я против игорного бизнеса как нечестного способа зарабатывания денег», — добавила женщина.

Панорамный вид на Голубой Залив в поселке Кацивели. Источник фото: РИА «Новости»

Против много, а за я не вижу. Думаю, и для жителей Крыма, кроме заинтересованных лиц, ничего хорошего ждать не следует. Если бы был организован сбор подписей против, то я бы подписала. Но не знаю, что могут сделать обычные люди, к мнению которых не прислушиваются Галина Юрса жительница Крыма.

Легальные игры

Рулетка в развлекательном комплексе «Оракул» игровой зоны «Азов Сити». Источник фото: РИА «Новости»

С 2009 года в России действует запрет на организацию и проведение азартных игр. Но их можно развивать в определенных зонах. Первым легальным российским «Лас-Вегасом» стала игорная зона «Азов Сити» в Краснодарском крае. Планировалось, что территория Азовского моря, где она расположена, будет развиваться как курорт. По словам депутатов Щербиновского района, резиденты казино были основными местными налогоплательщиками.

Но после строительства объектов к ОИ-2014 в Сочи власти приняли решение 31 декабря 2018 года закрыть «Азов Сити» и открыть новую зону «Красная Поляна». По российскому законодательству, регион не может иметь более одной игорной зоны.

Сейчас в России работают четыре игорные зоны: «Красная Поляна», «Приморье», «Янтарная» в Калининградской области и «Сибирская монета» в Алтайском крае. Из-за развития коммунальной и туристической инфраструктуры самыми прибыльными, сообщал ТАСС, являются сочинская и приморская.

Рулетка в «Сочи Казино и Курорт» на территории Красной Поляны. Источник фото: РИА «Новости»

Бизнес-минус

Работа игорных зон пополняет региональные бюджеты налогами, а также способствует притоку туристов, развитию дорожной, туристической и транспортной инфраструктуры. Так, алтайский губернатор Виктор Томенко рассказывал, что создание «Сибирской монеты» подарило региону 350 рабочих мест. В 2018 году зону посетили 140 тысяч путешественников, а налоговые отчисления операторов превысили 85 миллионов рублей, 60 миллионов из которых вернулись на Алтай. Вероятнее всего, такие же позитивные изменения могут произойти и в Крыму.

Член комиссии Совфеда по мониторингу экономического развития Антон Беляков объяснил «360», что, помимо явных плюсов, наличие игорной зоны в Крыму принесет региону и негативные последствия. Так, на открытие «Азов Сити» потратили огромные суммы: для зоны надо было создавать отдельную транспортную, энергоснабжающую и прочую инфраструктуру. Бизнес в эти расходы вложился. Но внезапно зону перенесли в Сочи, а то, что построили в Щербиновском районе, оказалось ненужным. А теперь ситуация повторяется — Ялта находится менее чем в 500 километрах от Сочи.

«Нашлись те, кто поверил, что государство больше не поменяет правила игры, но вдруг появляется Крым. Для бизнеса любое изменение правил игры — изменение финансово-экономических обоснований, расчетных доходности и рентабельности. А на это завязаны кредиты», — рассказал сенатор.

Поэтому открытие «Золотого берега» может повлиять на остальные игорные зоны, особенно на «Красную Поляну». И еще больше насторожит инвесторов, поверивших, что после переносов в Краснодарском крае ничего похожего больше не случится.