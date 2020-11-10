Примадонна против. СМИ узнали о попытке Пугачевой оставить Бузову без «Голубого огонька»

СМИ пишут о том, что российская примадонна Алла Пугачева просит телеканалы отказать певице и блогерше Ольге Бузовой в участии в «Голубом огоньке». Молодая артистка, по мнению Пугачевой, не имеет таланта и не должна участвовать в съемках программ для таких семейных праздников, как Новый год. Но Бузову бойкотируют уже не впервые.

Звезды против Бузовой

Алла Пугачева, передают СМИ, призвала телеканалы не брать певицу и телеведущую, бывшую участницу скандального проекта «Дом 2» Ольгу Бузову на новогодние программы, в частности, на «Голубой огонек».

Примадонна уверена, что сценический образ Ольги Бузовой не подходит для семейных развлекательных шоу, которые показывают по телевидению в новогоднюю ночь. Поведение телеведущей перед зрителями, по мнению Пугачевой, не соответствует духу праздника, на котором не принято «трясти арбузами». Пугачева также заявила, что у Бузовой нет таланта.

Поддержал примадонну отечественной эстрады и известный продюсер Иосиф Пригожин.

«Если Алла Пугачева считает, что Ольге Бузовой не нужно выступать на „Голубом огоньке“, значит, она права, поскольку имеет точный профессиональный взгляд», — заявил он.

PR-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский уверен, что все это «выдумка желтой прессы». Больше того, он отметил, что супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин подписан в Instagram на Бузову. Он уверен, что этого бы не было, если бы певицы действительно были в конфликте.

Сама Бузова, по его словам, на подобные вбросы давно не реагирует. Богославский добавил, что сейчас телеканалы еще не сообщали о подготовках к съемкам для новогодних шоу, в условиях пандемии ни артисты, ни продюсеры пока не знают, как будет происходить запись программ и концертов.

Бойкот «Огоньков»?

В 2019 году Алла Пугачева уже выступала с аналогичной просьбой. Тогда Бузова должна была провести «Голубой огонек» совместно с юмористом Евгением Петросяном.

В конце прошлого года все еще активно обсуждали развод Петросяна и Степаненко, так что звезды решили сыграть на этом. Юморист выложил в своем Insatagram совместную фотографию с Ольгой Бузовой и написал: «Надоели слухи! Публикую все как есть. Подробности — в новогоднюю ночь».

Подписчики и коллеги осудили такую публикацию, некоторые даже позволили себе откровенные оскорбления в адрес Бузовой. Однако пара все же появилась в новогодней программе на телеканале «Россия».

А вот Первый канал Бузову до своего празднования не допустил — ее номер просто вырезали из записи концерта «Рождество с Григорием Лепсом», которую крутили 7 января. На самом канале объяснили исчезновение номера певицы урезанным хронометражем — просто не хватило времени.

Причем Бузова так разволновалась из-за того, что ее выступление не попало в телеэфир, что ей пришлось вызывать врача. В своих социальных сетях она пожаловалась на самочувствие и высказала непонимание — зачем ее звали, если не хотели показывать выступление?

За год до этого номер Бузовой тоже сорвался: на новогоднем концерте она в паре с Григорием Лепсом исполняла свою песню «Мало половин», но в эфир так и не попала.

При этом за телеведущую заступился член экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной думе Вадим Манукян. Он обратил внимание на то, что поступок Первого канала очень похож на введение цензуры для представителей российской эстрады.

«Бузова далеко не первая, кто попал в эти жернова. Другое дело, что благодаря соцсетям о том, что она там выступала, знает большинство и скрыть подобный факт уже значительно сложнее», — сказал Манукян.

Однако сейчас, уверен он, известность и популярность далеко не всегда связаны с появлением в эфирах федеральных каналов. Соцсети и интернет, по его мнению, заняли место главного источника информации о популярных личностях. Поэтому телевидение только выигрывает от участия Бузовой в передачах — ее фанаты повышают рейтинги.

Старая вражда

На самом деле конфликт Пугачевой и Бузовой начался довольно давно. Еще когда экс-участница «Дома 2» пришла на эстраду в качестве певицы, Алла Пугачева достаточно жестко высказалась по поводу некоторых новых лиц на российской сцене. Конкретно Бузову она не упоминала, а лишь сказала, что появились «певички, которые могут петь только под фанеру, а без нее мяукают, как котята».

Ольга Бузова обиделась на такое высказывание, приняв его на свой счет, и решила отомстить своей старшей коллеге. Телеведущая сначала сказала, что дочь Пугачевой Кристина Орбакайте тоже поет под фонограмму, а никаких способностей у нее нет — дорогу в шоу-бизнес, по мнению Бузовой, ей дала мать.

Затем Ольга Бузова нелестно отозвалась о супруге Пугачевой Максиме Галкине, намекнув на его специфические вкусы, из-за которых он женился на женщине, которая почти вдвое старше.

Потом дело дошло и до детей Пугачевой и Галкина. Бузова сказала, что маленькими гениями их считают зря — ничего необычного, по ее мнению, в близнецах нет. Здесь за Пугачеву и ее детей вступился ее бывший супруг Филипп Киркоров, а за ним и Николай Басков. Тогда Пугачева предрекла скорую смерть карьере Ольги Бузовой, однако до сих пор она довольно успешно выступает на различных передачах и любовь поклонников ее не покидает.