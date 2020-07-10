Приложения на iOS сегодня отказывались запускаться. В глобальном сбое оказался виноват Facebook

Пользователи устройств на платформе iOS массово не смогли зайти в различные приложения. В разных странах мира «упали» Viber, Spotify, «Яндекс» и другие программы. Всему виной оказалась ошибка в работе программного обеспечения Facebook SDK.

Юзеры по всему миру начали массово жаловаться на сбои в работе различных приложений. Всех этих людей объединяло то, что они пользуются гаджетами на iOS. Так, нормально не работал TikТоk.

В комментариях девушке ответили, что испытывают точно такую же проблему.

Но сбой затронул не только эту программу. Еще про неполадки стали говорить пользователи Viber, Spotify, Pinterest и Tinder. Пока одни негодовали, другие подбирали под ситуацию мемы.

«Почему, черт возьми, Spotify падает каждый раз, когда я открываю приложение».

«Я, когда пытаюсь открыть Spotify каждые две секунды, чтобы увидеть, что он снова ложится».

«Я, пытающаяся зайти в Spotify».

«Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Viber вылетает сразу при открытии на iOS. Перезагружала, удаляла, все равно», — поделилась своей проблемой девушка в Twitter.

«Ааа, так это не только у меня Viber не запускается на телефоне», — написал другой комментатор.

В России многие начали замечать проблемы с «Яндексом». Приложения также отказывались работать.

«Захотел заказать у „Яндекс.Еды“ покушац, а приложение не работает», — поделился молодой человек.

«А я не пойму, почему у меня навигатор вылетает (Неизвестно когда починят, придется ехать по памяти», — добавил другой.

Украинские пользователи тоже пожаловались на серьезный сбой. Они не смогли зайти в Monobank, Privat24 и другие программы.

«Сбой Facebook уложил кучу приложений — и нас в том числе. Ждем фикс (исправления — прим. ред.)», — написал в Telegram сооснователь monobank Олег Гороховский.

Как и написал предприниматель, у самого Facebook тоже были проблемы. В течение дня невозможно было зайти на сайт и в приложение соцсети.

Виноват оказался Facebook

После первых жалоб появились сообщения, что причиной неполадок с запуском приложений стало программное обеспечение Facebook SDK. С его помощью пользователи могут не регистрироваться в каждом отдельном приложении, а заходить в него через свой профиль в социальной сети. Такая функция удобна, но при возникновении проблем с SDK люди испытывают трудности с работой программ.

«Произошел масштабный сбой, который затронул iOS пользователей TikTok, Spotify, Pinterest, Tinder, Viber, часть сервисов „Яндекса“ и сервисы других компаний во всем мире. Сбой произошел на стороне широко используемого Facebook SDK», — написала после сбоя служба поддержки «Яндекса».

В самой компании Fасеbооk подтвердили, что сбой произошел из-за их ПО, и пообещали исправить ситуацию.

«Мы знаем и расследуем увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений», — заявили в пресс-службе соцсети.

Через несколько часов пользователи все же смогли воспользоваться приложениями на своих устройствах. Специалистам удалось устранить все проблемы с работой программного обеспечения.

«Ранее сегодня были сбои в некоторых приложениях iOS, использующих Facebook SDK. Мы быстро определили проблему и решили ее. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сказали в Facebook.

Подобные сбои происходят уже не в первый раз. До этого массовые проблемы в приложениях фиксировали 6 мая.