Приложения как мусор. Предустановка ПО в России выйдет лоббистам боком

В России вступил в силу закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на различные гаджеты. Основными приложениями из списка оказались продукты «Яндекса» и Mail.ru. Компании сами хотели, чтобы инициативу приняли, но теперь она, вопреки ожиданиям, будет работать против них.

В конце 2019 года Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на новые гаджеты, произведенные с 1 апреля. В конце марта был принят еще один закон, устанавливающий штрафы за невыполнение первого. Нарушителям придется заплатить по 200 тысяч рублей.

Затем окончательно определили перечень приложений, которые будут обязательны для предустановки. Среди них полный набор приложений «Яндекса», ПО «Мой офис», Госуслуги и платежная система «Мир», «Почта» и «Новости» от Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», онлайн-кинотеатры IVI, Premier, OKKO и «Кинопоиск» и некоторые другие приложения.

Помощь российским производителям

Изначально предполагалось, что законопроект поможет производителям российского программного обеспечения. Однако, как объяснил «360» ведущий аналитик и владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин, пока речи о реальной помощи не идет. Чиновники не понимают, как устроены смартфоны и другие технически сложные товары.

Муртазин добавил, что закон был пролоббирован компанией «Яндекс». По его словам, делалось это для того, чтобы избежать платежа за предустановку. Ведь существует рынок предустановки, когда производитель софта платит производителю железа за то, чтобы на их устройстве появился софт.

«Если первоначально предполагалось, что приложения будут физически стоять в памяти, потом выяснилось, что есть бюджетные аппараты, где это невозможно сделать. Тогда предложили ставить иконки. А потом выяснилось, что существует компания Apple, которая не хочет вообще ставить что-либо», — рассказал Муртазин.

В итоге сегодня производителям предлагают сразу три варианта предустановки. Первый — на жесткий диск, как и планировалось изначально. Второй — размещение иконки, при нажатии на которую происходит установка выбранного приложения. Третий — формат диалогового окна, которое открывается при первой настройке телефона. Тогда можно отказаться от установки предложенных приложений в один мах или же выбрать только те, которые необходимы.

«От закона о предустановке он эволюционировал до закона „давайте покажем российские приложения пользователю“», — уверен Муртазин.

Победителей не будет

На деле же, по мнению эксперта, все еще сложнее — производители гаджетов оказались в ситуации, где они в любом случае будут неправы, могут попасть на штрафы и понести серьезные убытки.

«Например, Маil.ru не предоставил свои приложения для Android, они не успели их сделать. И возникает вопрос: кто виноват? Ведь по закону производитель должен ставить. А где взять приложения?» — объяснил Муртазин.

Он отметил, что ответственность поставщика софта за такую неготовность законом не предусмотрена, равно как и освобождение производителя от ответственности.

В Министерстве цифрового развития, по словам эксперта, объяснений не дают. По опыту Муртазина, десяток компаний обратился в ведомство за разъяснениями того, как нужно действовать в сложившихся обстоятельствах. Но «чиновники ушли в глухую оборону».

Это создает вакуум: закон принят, а как его исполнять на практике, никто не понимает. Любой производитель будет виноват по умолчанию Эльдар Муртазин ведущий аналитик и владелец Mobile Research Group.

Есть и другой нюанс, из-за которого российские компании пострадают. Закон очень сильно бьет финансово по производителям гаджетов. Если раньше компании — производители программного обеспечения платили им за предустановку своих приложений, теперь эта статья доходов отрезана государством. Один только «Яндекс», по подсчетам эксперта, тратил на предустановку от 200 миллионов в год.

«Условные 600-700 миллионов рублей, которые получали производители в течение года за предустановку от разных компаний, исчезают. Меняется качество бизнеса для тех, кто работает на рынке», — заявил он.

Эти деньги производители могли потратить на штат инженеров, которые бы улучшали их продукт. А теперь качество будет только падать, а цена расти.

«Многие компании просто уходят с рынка, потому что стоимость ведения бизнеса заметно выросла. Мы как страна от этого сильно проигрываем, потому что проникновение софта мы не получаем. Деньги только частично осаждаются в России. Государство и пользователи от этого не получают выгоды», — добавил Муртазин.

«Мусорные» приложения

Не выигрывает от этой инициативы и «Яндекс» вместе с остальными поставщиками программного обеспечения, попавшими в реестр предустановки. Хотя именно это изначально планировалось авторами проекта.

Муртазин уверен, что единственное, чего удастся добиться претворением этой инициативы в жизнь, — раздражение пользователя. Главная проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что никто не проводил оценку, как пользователи будут реагировать на такой предустановленный продукт.

Для российских компаний это скорее вредно, потому что они начинают стабильно ассоциироваться с мусором. Люди воспринимают это как навязывание услуги. Кроме раздражения, это ничего не вызывает Эльдар Муртазин ведущий аналитик и владелец Mobile Research Group.

И такие подозрения уже подтверждаются, хотя закон начал работать совсем недавно — часть приложений начали предустанавливать и до 1 апреля. Только за 31 марта, по словам Муртазина, стал заметен всплеск запросов на инструменты, которые позволяют удалить предустановленные приложения.

«Если раньше люди терпели эти приложения: есть и есть, просто не пользовались, то сейчас это многих сподобило на то, чтобы находить способы их удалять. А способы достаточно простые», — добавил он.

Пользователи в этой ситуации оказались, пожалуй, в самом бедственном положении, потому что помимо навязанных приложений, потенциального ухудшения качества техники и ее подорожания, их ждет еще и отсутствие конкуренции на рынке программного обеспечения.

«Зачем теперь „Яндексу“ или Mail.ru улучшать свои продукты, чтобы завоевывать аудиторию, если можно использовать административный ресурс и встать на все устройства? То есть в качество продукта инвестировать они будут меньше», — заключил он.

А небольшие компании в таких условиях и вовсе потеряли какие бы то ни было шансы противостоять медиагигантам и составлять им конкуренцию. Ведь те по умолчанию будут присутствовать на всех гаджетах в стране.