Прилететь в Дубай и не отдохнуть. Как ошибочные тесты в аэропортах ОАЭ портят отпуска россиян

Оплатить отель, прилететь в Дубай и не отдохнуть. По такому сценарию прошли отпуска у многих россиян. Причина — частые ошибки в результатах тестов, которые делают по прилете в ОАЭ. При этом если якобы больной решит избежать изоляции, ему грозит штраф размером миллион рублей.

Ошибка стоимостью в отдых

По правилам для поездки в Дубай сейчас необходимо сдать тест на коронавирус, которому должно быть не более 72 часов. Так и сделала Алла. Она рассказала «360», что сдала тест 20 апреля в Москве.

«Он негативный, отрицательный. Эти тесты у нас смотрели в момент регистрации в Москве, в Шереметьево. Потом эти же тесты проверяли при посадке. При этом всегда тебе выдают набор бумажек. Дается памятка о том, как вести себя туристам в Дубае, и анкета. <…> Что-то из серии: „Были ли вы в других странах? Болели ли COVID-19? Если болели, то когда?“ И какие-то паспортные данные. Эту анкету, которую я честно заполнила, не спросили нигде», — пояснила собеседница.

Источник фото: личный архив Аллы

По ее словам, по прилете в Дубай все пассажиры сразу должны скачать мобильное приложение COVID19 — DXB Smart — и сдать тесты на коронавирус.

Тебе три секунды водят палочкой только в носу, они горло не трогают, клеят наклейку на паспорт, и ты спокойно уходишь Алла.

После этого гость Дубая должен ждать результатов теста в номере. Однако так мало кто делает, ведь отель никаких тестов при заселении не спрашивает, да и вообще, прилетевшего никто не контролирует. Алла была уверена, что здорова. Ведь она не так давно переболела, у нее были антитела, да и самочувствие было прекрасное. Оставив вещи в номере, она отправилась гулять по городу.

«Прихожу в отель и получаю SMS, что сданный мной в Дубае тест — позитивный. Мол, не переживайте, с вами свяжутся наши врачи, оставайтесь на месте. Есть ссылка на инструкцию по самоизоляции. <…> И вот тут начинается вакханалия. Я пришла на ресепшен, показала свой отрицательный тест из Москвы, показала тест на антитела, показала позитивный тест из аэропорта. Говорю: „Извините, наверное какая-то ошибка?“» — рассказала собеседница «360».

Источник фото: личный архив Аллы

Она попросила пересдать тест. При этом, как выяснилось, сдавать тест раньше, чем через 10 дней после первого, запрещено. Тем, кто в таком случае нарушит самоизоляцию и попадется правоохранителям, грозит штраф — 50 тысяч дирхамов, что составляет больше миллиона рублей.

Алле повезло, и отель согласился организовать ее изоляцию на своей территории: приносить еду, следить за тем, чтобы никто не покидал номер. В противном случае ей пришлось бы сменить место отдыха на обсерватор.

Семь часов я разбиралась и выясняла… Вот отрицательный тест, вот антитела, вот мое самочувствие, я себя классно чувствую, давайте вызовем врача и проверим еще раз. Они мне говорят: „Извините, мадам, мы понимаем, что бывают ошибки, но у нас такой закон: 10 дней вы должны провести на изоляции“. В принципе, то же самое мне написала моя страховая компания „Тинькофф“ Алла.

При этом Алла находилась в строгой изоляции. Номер был на высоком этаже, без балкона, с закрытыми окнами. Когда девушка приоткрыла дверь, чтобы впустить в комнату воздух, охрана увидела это по камерам, и россиянке тут же позвонили с просьбой больше так не делать.

В итоге отель пошел навстречу, и Алла вызвала себе врача, который еще раз сделал тест. Он уже оказался отрицательным. Вместо 10 дней собеседница «360» просидела в изоляции 2,5 дня. Тогда в отеле согласились закрыть глаза на то, что россиянка будет выходить на улицу, ведь новый — отрицательный — тест официально не заменял положительный.

Источник фото: личный архив Аллы

«Соответственно, вылет обратно был под большим вопросом. Это был последний, 10-й день моего типа карантина, хотя я к тому моменту уже гуляла и загорала прекрасно. Однако на паспортном контроле — автоматизированная система. Подходишь, прикладываешь паспорт, смотришь в камеру. Если все ок, то загорается зеленый свет и ворота раскрываются. Если ты находишься в стоп-системе, ворота не откроются, загорится красный свет, включится звуковой сигнал и придет таможня», — пояснила Алла.

Источник фото: личный архив Аллы

В таком случае можно не только не улететь, но и попасть на все тот же злополучный штраф. Поэтому девушке пришлось купить новый билет и лететь на день позже. Из-за стресса во время такого «отдыха» девушка сильно похудела.

Положительный тест после прививки

При этом собеседница «360» не единственная, кому ложноположительный тест и система Дубая испортили отдых. На форумах — множество подобных историй. Причем якобы положительные тесты получают даже те, кто сделал прививку.

«Мы с мужем привились еще в марте. Перед тестом еще обработали нос хлоргексидином, чтобы не было сюрпризов. Но нет, сюрприз случился: у мужа положительный тест. У меня и у ребенка — отрицательные. У мужа никаких симптомов вообще», — рассказала одна из пользовательниц Сети.

Она отметила, что после получения результатов теста запаниковали, особенно когда узнали про карантин и штрафы: ждали «группу захвата» из «закутанных арабов». Да и приехала семья на отдых всего на семь дней.

Устанавливать приложение никто не стал. За три дня проживания никто так и не побеспокоил путешественников. На четвертый они переехали в другой отель, где также никому не было дела до тестов. В итоге рискнули и улетели, как и планировали, на седьмой день. В аэропорту Шарджи тоже всем было наплевать. Проштамповали и отпустили.

«Для себя мы сделали однозначно выводы, что больше на таких условиях мы не путешествуем. Отдых коту под хвост, сплошные нервы. Когда твоя судьба зависит от кое-как сделанного теста и ты, по сути, без прав и возможностей кому-то что-то доказать. С нашей стороны было три теста, вакцина и отсутствие симптомов. С их — положительный результат после хлоргексидина. Мы приняли решение, что правда на нашей стороне», — отметила девушка.

Звезды тоже остаются без отдыха

Телеведущая Ксения Собчак также выложила гневный пост в Instagram, где рассказала о неприятностях при полетах в Дубай.

«Все эти тесты на въезде — полная хрень. Рассказываю реальную историю: моя близкая подруга на выезде из Раши (России — прим. ред.), учитывая, что она, как и я, неделю как переболела ковидом, сделала кучу анализов — два ПЦР-теста, кровь из вены, из пальца. Все чисто. Антитела мощнейшие — восемь. По прилете в Дубай у нее берут ПЦР-мазок. Через сутки приходит ласковое СМС: мол, у вас всех тесты отрицательные, а у нее — положительный», — написала журналистка.

Она посоветовала подруге ничего не делать, так как это, очевидно, ошибка. Однако на следующий день женщине на телефон трижды позвонили с разных дубайских номеров. Трубку она не брала, зато самостоятельно сдала еще один тест — он дал отрицательный результат.

«То есть тупо ошибка, которая могла стоить человеку отдыха! Но! Самое главное! В отель так никто и не пришел! На обратном вылете никто ничего не спросил! То есть человеку, въехавшему в Дубай с положительным тестом, грозит только три звонка в день», — подчеркнула ведущая.

Она также отметила, что один из ее «самых сознательных» приятелей все-таки перешел по ссылке. Тогда за ним прямо в отель приехали пять арабов, «закутанных, как космонавты». После этого мужчина три недели из всего отдыха прожил в «ковидной халупе». Позже выяснилось, что положительный результат теста оказался ошибкой.