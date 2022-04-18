Россию и Украину связывают века совместной истории, так что даже 30 лет антироссийской пропаганды и предавшие родину артисты не смогут сломить память народов. В этом уверен писатель и публицист, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин. Об этом, а также об антироссийской пропаганде и эмигрировавшей культурной элите он рассказал специально для «360».

Далее — прямая речь собеседника.

Об «орках» и русских солдатах

Я, как писатель, всегда замечал, что на любых книжных ярмарках 99% литературы посвящены разнообразным преступлениям российской и советской власти: Сталин, Ленин, ГУЛАГ, Петр Первый, Иван Грозный — уголовники, разбойные русские рожи. Комиксы, толстые романы — все было посвящено этому контексту.

Но самое беспрецедентное — что на Западе периодически входили в моду романы, которые у нас в России даже не издаются за их исключительно дикарской сущностью. Какие-нибудь квазирусские писатели-эмигранты, какие-нибудь молдаване, оказывались в Италии и начинали писать просто безумные романы о том, как он родился в семье уголовников, как его маму ЧК растворила в серной кислоте, как его папа при Сталине отсидел 18 сроков — просто бред сивой кобылы. И это становилось бестселлерами.



Источник фото: Писатель Захар Прилепин на книжном фестивале «Красная площадь — 2020»Источник фото: Wikimedia

Эти писатели даже вызывали у меня восхищение, потому что это такой своеобразный тип Хлестакова, который понял, что можно дурачить этих нелепых европейцев. Это просто анекдот, а они реально в это верят, как и в голливудские фильмы, в космонавтов в ушанках и все остальное веселье.

Происходит работа с коллективным бессознательным простого европейского обывателя, для которого придумали пугающего орка в ушанке. Это отчасти даже играет в нашу пользу, потому что европейцы изнеженные, ужасно боятся войны с Россией, ядерной войны. Ведь если это сбежавшее из ГУЛАГа пьяное чудовище придет в Европу, оно же всех изнасилует.

А если всерьез говорить, в 999 случаях из тысячи никаких изнасилованных женщин и детей не может быть — солдатам просто не до этого. Там интенсивность военных действий в Ирпени и Буче такая была, что им вообще не до того было

Это еще и кромешная, ни на чем не основанная мифология. А то изнасиловали уже всех, а доказательств, кроме одного кривого видоса, явно лживого, ничего так и не появилось.

За Европу просто стыдно, они просто лжецы и манипуляторы. А самим им за себя почему-то не стыдно.

О памяти и языке

В подсознании, в корневой системе украинского «рацио», конечно, лежит русская культура и русский язык. Не скажу, что для всех, но для подавляющего большинства [русский язык — это] наилучшая форма изложения эмоционального, политического и культурного прошлого.

Особенно остро это заметно, когда попадают в плен очередные морпехи или бойцы нацбатов — как же они блистательно начинают говорить на русском языке! Даже с Волыни, Закарпатья, из Львова — у них отличный русский язык, они отлично им пользуются.

Язык же — это не только способ передачи информации, это сознание, это просто человек. Физиология плюс язык. И даже если они произносят на этом языке проклятья в наш адрес, его «разрушительная» работа не прекращается — в хорошем смысле слова в данном случае.

Со всем можно работать, очень многие вещи можно перезагрузить и использовать для себя. Если заглянуть вглубь истории, у нас были сложные отношения с любым этническим или религиозным анклавом, но мы это преодолевали.

У Украины слишком сильная прапамять — ее нельзя так быстро истребить. У нас только за последние периоды — до 1991 года — больше 300 лет совместной жизни с Украиной. И еще 400 лет домонгольского периода — 700 лет!

И эти восемь или даже 30 лет с 1991 года и 700 лет — это вещи просто несопоставимые. Надо просто делать дело до конца, а дальше память включится.

О новых эмигрантах

Либерально-буржуазное государство, выстроенное в России, никакой другой элиты не могло породить.

Наша культурная элита — это просто элита сытых котов, для которых комфорт априори ассоциируется с Западом, с «нормальной жизнью» где-нибудь в Ницце

И вообще, все нормальное для них там, а здесь есть только быдло-публика, которая платит за их концерты.

Они и так находились на Западе, и понятно было даже не в 2014-м, а в 1998 году, что в любой сложной ситуации они не поведут себя как артисты иных времен, какого-нибудь 1943 года. Потому что это совершенно другая, развратная публика.

Нет у нас культурной элиты. Если говорить об элите кинематографической, театральной, музыкальной, то ее нет как класса. Есть отдельные симпатичные, неплохие люди — и их можно пересчитать по пальцам двух рук.

У нас сейчас идет рок-тур «Zа Россию», там участвует Сергей Галанин, Александр Скляр, группа «7Б», Алексей «Джанго» Поддубный и группа «Пилот», из которой ушли несколько музыкантов в знак протеста. И на этом заканчивается весь список.

Если совершать такие же туры стендап-комиков, блогеров, артистов, музыкантов иных стилей, там будет точно такая же ситуация — пять-семь человек. А остальные 93–95 ни в чем не участвуют и занимают либо равнодушно-отстраненную позицию, либо, что чаще, откровенно враждебную и противоположную.