Приютить животных из зоопарка стрелка из Мытищ оказалось непросто. На некоторых нет документов

Помимо оружия и боеприпасов на территории дома стрелка из Мытищ нашли и домашний зоопарк с дикими животными. На некоторых из них нет документов. Специалисты уверены, что содержание диких и опасных зверей на территории дома нарушало закон.

На участке загородного дома мытищинского стрелка Владимира Барданова нашли целый зоопарк. Бизнесмен держал у себя гималайских медведей, енота, барсука, а также животных, которых СМИ называют по-разному — одни пишут про аллигаторов, а другие про крокодилов. Последние содержались в обычном стеклянном вольере без специально оборудованного водоема.

Выяснилось, что одного из медведей предприниматель купил в 2010 году в Московском театре иллюзий, а другого он приобрел в 2014 году в турецкой компании по производству меха и кожи.

Для двух животных уже нашли новый дом. Глава крестьянского хозяйства Сергей Рогожин забрал зверей себе, и в скором времени они окажутся в парке «Епифаново подворье» в Тульской области.

Как оказалось, у бывшего хозяина были документы только на медведей, остальные же животные не имеют купчих. Из-за этого непонятно куда необходимо пристроить животных.

В конце марта бизнесмен Владимир Барданов устроил стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, которые приехали к нему в Новые Вешки с обысками. Во время штурма дома начался пожар. После того, как его потушили сотрудники нашли в одной из комнат погибшего владельца дома. Также у него нашли склад оружия и боеприпасов.

Правовые вопросы

Специалисты уверены, что такой домашний зоопарк «мытищинского стрелка» нарушает законодательство. Юрист Дмитрий Аграновский объяснил «360», что таких опасных зверей нельзя содержать в домашних условиях, им нужны специализированные учреждения.

Дома можно содержать домашних животных, не представляющих опасности. Хотя даже нормы содержания собак сейчас ужесточили Дмитрий Аграновский

Юрист также отметил, что рептилии у Владимира Барданова содержались в неподобающих условиях.

«Никакое частное лицо не может содержать в своих домах животных, даже если вы попытались воспроизвести условия как в цирке или зоопарке», — добавил Аграновский.

Эксперт также предположил, что отсутствие документов на некоторых животных может говорить о том, что их ввезли контрабандой или же их поймали браконьеры. Он предположил, что несмотря на отсутствие купчих их переместят в учреждение, но в природную среду выпускать не будут, поскольку нет информации о том, в каких условиях они жили до этого.

В свою очередь учредитель Общероссийского общественное движение «НЕТОВАР» Жанна Белоусова рассказала, что животных можно будет переместить, если к волонтеры и станции по борьбе с заболеваниями животных попытаются помочь.

«В этом случае их можно поместить на карантин пока им ищут место жительства», — добавила Белоусова.

Регулирование обращения с животными

Обращение с животными регулирует Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С 1 января прошлого года вступили в силу отдельные положения, по которым установили полный запрет на содержание опасных и диких животных вне специализированных учреждений, например зоопарков или цирков.

В случае нарушения закона, животное изымают, а наказание за его незаконное содержание устанавливается региональными законами. Как правило за правонарушение идет штраф.