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    07 апреля 2021, 21:45

    Приютить животных из зоопарка стрелка из Мытищ оказалось непросто. На некоторых нет документов

    Ольга Морозова, Ольга Нижельская

    Помимо оружия и боеприпасов на территории дома стрелка из Мытищ нашли и домашний зоопарк с дикими животными. На некоторых из них нет документов. Специалисты уверены, что содержание диких и опасных зверей на территории дома нарушало закон.

    Приютить животных из зоопарка стрелка из Мытищ оказалось непросто. На некоторых нет документов

    На участке загородного дома мытищинского стрелка Владимира Барданова нашли целый зоопарк. Бизнесмен держал у себя гималайских медведей, енота, барсука, а также животных, которых СМИ называют по-разному — одни пишут про аллигаторов, а другие про крокодилов. Последние содержались в обычном стеклянном вольере без специально оборудованного водоема.

    Выяснилось, что одного из медведей предприниматель купил в 2010 году в Московском театре иллюзий, а другого он приобрел в 2014 году в турецкой компании по производству меха и кожи.

    Для двух животных уже нашли новый дом. Глава крестьянского хозяйства Сергей Рогожин забрал зверей себе, и в скором времени они окажутся в парке «Епифаново подворье» в Тульской области.

    Как оказалось, у бывшего хозяина были документы только на медведей, остальные же животные не имеют купчих. Из-за этого непонятно куда необходимо пристроить животных.

    В конце марта бизнесмен Владимир Барданов устроил стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, которые приехали к нему в Новые Вешки с обысками. Во время штурма дома начался пожар. После того, как его потушили сотрудники нашли в одной из комнат погибшего владельца дома. Также у него нашли склад оружия и боеприпасов.

    Правовые вопросы

    Специалисты уверены, что такой домашний зоопарк «мытищинского стрелка» нарушает законодательство. Юрист Дмитрий Аграновский объяснил «360», что таких опасных зверей нельзя содержать в домашних условиях, им нужны специализированные учреждения.

    Дома можно содержать домашних животных, не представляющих опасности. Хотя даже нормы содержания собак сейчас ужесточили

    Дмитрий Аграновский

    Юрист также отметил, что рептилии у Владимира Барданова содержались в неподобающих условиях.

    «Никакое частное лицо не может содержать в своих домах животных, даже если вы попытались воспроизвести условия как в цирке или зоопарке», — добавил Аграновский.

    Эксперт также предположил, что отсутствие документов на некоторых животных может говорить о том, что их ввезли контрабандой или же их поймали браконьеры. Он предположил, что несмотря на отсутствие купчих их переместят в учреждение, но в природную среду выпускать не будут, поскольку нет информации о том, в каких условиях они жили до этого.

    В свою очередь учредитель Общероссийского общественное движение «НЕТОВАР» Жанна Белоусова рассказала, что животных можно будет переместить, если к волонтеры и станции по борьбе с заболеваниями животных попытаются помочь.

    «В этом случае их можно поместить на карантин пока им ищут место жительства», — добавила Белоусова.

    Регулирование обращения с животными

    Обращение с животными регулирует Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С 1 января прошлого года вступили в силу отдельные положения, по которым установили полный запрет на содержание опасных и диких животных вне специализированных учреждений, например зоопарков или цирков.

    В случае нарушения закона, животное изымают, а наказание за его незаконное содержание устанавливается региональными законами. Как правило за правонарушение идет штраф.