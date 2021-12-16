Приговор Соколову оказался политизированным. Как антироссийская риторика властей Германии повлияет на отношения с РФ

На этой неделе между Германией и Россией разгорелся новый политический конфликт, связанный с пожизненным приговором россиянину Вадиму Соколову и высылкой дипломатов. Специалисты уверены, что с самого начала судебное разбирательство было политизированным, но Россия ответит на действия Германии.

Политический конфликт

Между Германией и Россией на этой неделе разгорелся политический конфликт. Он связан с приговором по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, а также с высылкой двух российских дипломатов.

Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве грузина Зелимхана Хангошвили. Его приговорили к пожизненному заключению в тюрьме. По версии Германии, преступление совершено по заданию «государственных ведомств» правительства России. В ответ Генпрокуратура РФ заявила, что конкретный заказчик убийства не установлен, а доказательной базы недостаточно.

После этого в Германии персонами нон-грата объявили двух сотрудников дипмиссии. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала убийство «нарушением немецкого права и суверенитета». Канцлер Олаф Шольц назвал решение о высылке дипломатов правильным.

Российское посольство назвало эти действия недружественным шагом и пообещало не оставить их без внимания. Российский МИД намерен принять ответные меры.

Позиция России

Политологи объяснили, почему Россия считает приговор политически мотивированным. Политолог и публицист Армен Гаспарян напомнил «360», что с самого начала вокруг судебного разбирательства было много политизированных обвинений.

Начиная от дела Скрипаля и заканчивая вторжением в такие-то выборы. В любой стране это называется оказанием давления на суд, но поскольку Европа находится в состоянии русофобии, на такие мелочи предложили закрыть глаза. Вердикт — это политизация процесса, но рассчитывать на пересмотр не приходится Армен Гаспарян.

Активизация русофобии в Германии появилась неспроста. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко напомнил «360», что 8 декабря было сформировано новое правительство Германии, в котором пост министра иностранных дел получила Анналена Бербок.

«В период подготовки к выборам она не стеснялась в антироссийской риторике, не ограничивала себя в выражениях и не следила за чистотой речи», — отметил эксперт.

По словам Оленченко, за неделю она успела сделать несколько громких заявлений на посту министра иностранных дел — в том числе о том, что «Северный поток — 2» не может быть запущен, хотя ее компетенции не распространяются на трубопровод. Бербок также не проводила двухсторонние консультации с тем, чтобы локализовать проблемы и выделить те моменты, где есть конструктивное начало. По мнению Оленченко, деятельность Бербок вызывает вопросы, в частности — в какой мере она отвечает интересам Германии.

Россия также предлагала совместное расследование убийства, но германская сторона уклонялась от предложения. По мнению Оленченко, Германия не получает выгоду от таких действий, зато ее получает евроатлантическое лобби.

«Получается, что реагируя именно так, как хотят американцы, Бербок усложняет отношения с Россией и подыгрывает США. Возникает вопрос — она министр иностранных дел Германии или министр иностранных дел евроатлантического лобби в Европе?» — сказал Оленченко.

Однако ответных мер от России долго ждать не придется. Армен Гаспарян не исключил, что ответ будет максимально жестким и понятным. По мнению Оленченко, в качестве возможной меры из страны могут выслать два представительства германских ведомств.

Убийство Хангошвили

Убийство Зелимхана Хангошвили произошло в августе 2019 года в берлинском парке Тиргартен. Немецкие правоохранительные органы задержали в качестве подозреваемого российского гражданина Вадима Соколова, чья настоящая фамилия, по версии следствия, Красиков.

Следователи из Германии предположили, что россиянину поручили ликвидировать Хангошвили, который с 2016 года проживал в Германии в качестве политического беженца. Якобы Соколов подъехал к грузину сзади на велосипеде и выстрелил в него из пистолета с глушителем. Хангошвили умер на месте от полученных травм.

В России убитого считают террористом, поскольку тот был участником вооруженного конфликта в Чечне, и, по неподтвержденным данным, в 2004 году планировал теракт в метро Москвы между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая», а также в Беслане.