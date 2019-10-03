Защитником Игоря выступает Антон Рубин. Сейчас он собирается подавать апелляцию — суд не принял к рассмотрению видеозапись, на которой видно, что парень тайком взял шоколадки, а когда на улице его догнал охранник, спокойно остановился. При таком развитии событий дело должно быть квалифицировано как кража, а это административное правонарушение — без лишения свободы. Но охранник уверял, что кричал парню вслед, а тот убегал. Тогда это не кража, а грабеж — открытое хищение. И это уже статья средней тяжести Уголовного кодекса РФ.

«Никто не говорит, что он не брал. Он взял, и это плохо. И, конечно, он должен получить за это наказание, но оно должно быть заслуженное и адекватное совершенному. Его деяние должно быть квалифицировано как мелкая кража — статья 7.27 КоАП РФ — штраф или общественные работы, которые, несомненно, принесут большую пользу, чем его сидение в тюрьме за счет бюджета. Тем более что за время, проведенное в СИЗО, думаю, все, что он мог понять, он уже понял», — сказал Антон Рубин «360».

Судьба человека

Игорь впервые пришел за помощью в региональную общественную организацию волонтеров Самарской области «Домик детства» шесть лет назад, тогда ему было всего 14. В тот год он сбежал из детского дома — можно предположить, что не от хорошей жизни. Так он познакомился с Антоном Рубиным, директором «Домика детства».

Тесно общаться они начали два года назад. Парень не был пай-мальчиком, но в самарскую организацию волонтеров обычно обращаются именно трудные дети. Но Игорь не хотел опускаться, становиться «бывшим человеком». Он прошел курс профориентации в «Домике», получил специальность пекаря, проходил практику в популярной сети питания.

«Он был достаточно мотивированным, осознанным, подход у него свой наблюдался, мы видели у него большие перспективы — и личностного развития, и профессионального», — сказал Антон Рубин.

Но в целом жизнь выпускников детских домов не из легких: по статистике, только 10% из них адаптируются к социуму. Антон Рубин рассказал «360», что регресс у молодого человека случился недавно. «Я думаю, это было связано и с общей неустроенностью: негде жить, например. Он стоит в очереди на квартиру, квартиру не дают. Там и личные проблемы — у него бабушка очень серьезно больна, онкологией», — сказал он.

По словам Рубина, детдомовцы могут стоять в очередях на льготное жилье от государства, которое по закону полагается каждому выпускнику, по пять-семь лет. А ведь в это время им тоже надо где-то жить, работать, обеспечивать себя. Государство также дает бывшим детдомовцам возможность получить два средних специальных образования — и ребята чаще всего выбирают не те места, которые им интересны, а те, где дают общежитие. На этом госпомощь заканчивается.

Сейчас Игоря отправили в тюрьму за кражу шоколадки. В колонии ему предстоит провести больше двух с половиной лет. Адвокат Мария Ярмуш считает, что суд избрал слишком строгую меру пресечения. Нужно было учитывать то, что Игорь рос в детдоме, у него не было положительного влияния семьи. Тем более что больше половины воспитанников детских домов — социальные сироты, то есть попадают туда именно из неблагополучных семей.

Подобные приговоры плодят преступников, потому что суд мог учесть прежде всего возраст парня и то, что он жил не в семье, а провел детство в детском доме Мария Ярмуш адвокат.

Не светлое будущее

«Я абсолютно точно убежден в том, что лишение свободы ума ему не прибавит, обществу на пользу не пойдет. Никакой опасности он не представляет, никогда в жизни не проявлял никакой агрессии, ничего общественно опасного не совершал», — считает Антон Рубин.

И в этом его поддерживают другие адвокаты — ничего хорошего два года в тюрьме парню не принесут. Мария Ярмуш считает, что если Игоря посадят, то пути назад, в нормальную жизнь, у него уже не будет.

«Его сейчас [в тюрьме] возьмут к рукам люди криминального порядка, и через два с половиной года он выйдет готовым к новым преступлениям. Эта судимость парнишке, по сути, сломает жизнь. Его не возьмут никуда на работу — и когда он выйдет, ему надо будет как-то зарабатывать на жизнь. Он пойдет опять воровать!» — заключила она.