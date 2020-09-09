Организатора паблика отправили в тюрьму на Урале. Это первый приговор об АУЕ* в России

В Екатеринбурге создателя крупнейшего в России паблика об АУЕ* приговорили к семи годам колонии. Николай Бабарика являлся военнослужащим, поэтому дело рассматривал гарнизонный суд города. Это первый в стране приговор за воровской паблик.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор организатором АУЕ*-сообщества. В России это первый приговор по подобной статье, так как 17 августе 2020 года Верховный суд страны признал криминальное движение АУЕ* («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») экстремистским. Причастность к сообществу наказывается в соответствии с нормами Уголовного кодекса.

Основной обвиняемый — Николай Бабарика. По версии следствия, в 2011 году, когда ему было 17 лет, он основал в соцсети «ВКонтакте» группу под названием «А.У.Е»* и сообщество «Шпана», где публиковал высказывания, «призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Сообщения в группе оставляла и его жена Наталья — следователи установили, что она выложила 14 постов. Друг супругов Артем Зуев через сообщество торговал нардами и четками в стиле «воровской романтики». В паблике продавались также шахматы, зажигалки и чехлы для телефонов в АУЕ*-стилистике.

Группу Бабарики заблокировали в 2018 году, но к тому моменту она успела собрать 320 тысяч подписчиков. В мае 2018 года — в то же время, как паблик Бабарики закрыли, — задержали самого создателя группы и его жену. С тех пор они находятся под стражей. В момент задержания Наталья была беременна, поэтому ее оставили на свободе.

Бабарика был военнослужащим, поэтому дело рассматривал гарнизонный суд Екатеринбурга. В прениях гособвинитель просил приговорить мужчину к восьми годам колонии общего режима, а его супругу и Зуева — к четырем годам. В своем последнем слове обвиняемые попросили суд о снисхождении.

Источник фото: РИА «Новости» / Виталий Аньков

Защита Натальи на прошлом заседании 2 сентября утверждала, что у нее не было причин ненавидеть полицейских или сотрудников ФСБ, передает сайт 66.ru. Адвокат Николая Алексей Довбыш обратился к практике Европейского суда по правам человека, отметив, что многие вульгарные слова сами по себе могут не являться обидными, потому что использованы в определенном контексте.

Нечеткие формулировки

Адвокат Бушмаков обратил внимание, что пока в России нет четких определений, по которым можно было бы судить о принадлежности человека к АУЕ*.

«Как простой гражданин, не будучи специалистом, психологом, лингвистом, филологом, может это определить? Отделить экстремистское от общедоступного и некриминального? Это большая задача. У меня два высших образования, и я не знаю, что именно будет криминальным», — сказал Бушмаков.

Организатора паблика Николая Бабарику приговорили к семи годам колонии общего режима. Его жена получила четыре года условно. Зуева тоже отправили в колонию общего режима, но на три года, сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Наталье также запретили заниматься администрированием сайтов. Женщина была уверена, что ее приговорят к условному сроку, поэтому даже не принесла с собой вещи, с которыми могла бы отправиться в камеру из зала суд, передает сайт 66.ru.

Источник фото: РИА «Новости» / Табылды Кадырбеков

Адвокат фигурантов дела Алексей Бушмаков сказал, что приговор супругам и Зуеву будут обжаловать, даже несмотря на «мягкое» наказание.

Всех троих признали виновными по статьям о призывах к экстремизму, возбуждении ненависти либо вражды и организации экстремистского сообщества. Сам Бабарика утверждал, что никто не думал о пропаганде воровских ценностей и субкультуры АУЕ*, отметил сайт Znak.

По информации Telegram-канала Mash, Бабарика и Зуев должны выплатить государству 80 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно. Столько они заработали на продаже товаров с символикой АУЕ* через интернет-магазин.

Почему запретили АУЕ*?

17 августа 2020 года Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистской организацией. Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что это хорошо структурированная и управляемая организация, участники которой совершали экстремистские правонарушения.

Считается, что последователи АУЕ* стараются жить в соответствии с правилами криминального мира, используют блатную лексику, объединяются в локальные сообщества, материально поддерживают заключенных и вымогают деньги у тех, кто не входит в их круг, передает «Би-би-си».

При этом точных данных, насколько распространено движение, чем оно занимается и сколько там участников, нет. Не существует и объективных доказательств того, что подростки (считается, что именно они являются костяком движения), которые романтизируют криминальный мир, на самом деле связаны с настоящими преступлениями.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.