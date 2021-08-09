Приговор комику. Коротко о нешуточном деле Идрака Мирзализаде

Таганский суд Москвы приговорил комика Идрака Мирзализаде к 10 дням ареста. Его обвинили в разжигании межнациональной вражды. Поводом послужила его шутка про испачканный фекалиями матрас и квартиры для славян. Коротко и по фактам рассказываем о деле.

С чего все началось?

Комик и креативный продюсер проектов Stand-up Club № 1 Идрак Мирзализаде весной в юмористической программе «Разгоны» рассказывал о сложностях съема квартиры в Москве. Он объяснял, что хозяева не стремятся сдавать жилье людям с «непривычными» именами. Иронизируя над тем, что многие предпочитают в качестве арендодателей славян, Идрак вспомнил свой последний опыт съема квартиры.

Когда он заселялся на новое место, то обнаружил вместе с братом матрас, оставшийся от предыдущих жильцов. Тот был весь покрыт фекалиями.

«Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил Мирзализаде.

Именно эта шутка стала поводом для возбуждения дела.

Дело Идрака Мирзализаде

В конце июля прокуратура ЦАО Москвы завела против комика административное дело. Его обвинили в возбуждении ненависти и уничижении человеческого достоинства.

«Мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности», — заявили в надзорном органе.

Органы учли и то, что запись выступления Мирзализаде находилась в свободном доступе в интернете.

Комик и его адвокат Сергей Бадамшин настаивали, что шутка была вырвана из контекста. При этом Мирзализаде тогда еще не понимал серьезности дела, поскольку продолжил шутить на тему славян на одном из своих выступлений 30 июля.

«Просто я пошутил, выразился, возможно, немного грубовато, но в любом случае это шутка в контексте и так далее. И это все вырезали и начали форсить, что я русофоб. Это так и есть, я русофоб. У меня лучший друг Коля Андреев, он мой лучший друг на время этого конфликта, и у Коли реально ********* матрас», — иронизировал комик.

В конце своего монолога он попросил русских в зале поаплодировать, а затем «встать и уйти». Все это было сказано в саркастичной манере. Мирзализаде также добавил, что его основная публика — это русские и славяне.

Нападение и угрозы

С первыми последствиями своей шутки Идрак столкнулся еще до того, как на него завели дело. Кусок его выступления завирусился в Сети в начале лета и привлек внимание самых разных людей. Нашлись и те, кого серьезно оскорбила его шутка.

В конце июня комик рассказал на своем YouTube-канале о том, что подвергся нападению в центре Москвы, и что якобы за его голову установили денежное вознаграждение. А перед этим он на протяжении нескольких недель получал угрозы в социальных сетях.

Он отметил, что из-за того, что некоторые СМИ вырвали кусок его выступления из контекста, у людей сложилось впечатление, что он русофоб и оскорбляет русский народ. Например, в Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью «Идрак Мирзализаде — враг русского народа!».

Приговор

Таганский суд вынес окончательный приговор по делу Мирзализаде 9 августа. Его признали виновным в возбуждении ненависти и уничижении человеческого достоинства. Теперь комику предстоит провести десять дней за решеткой.

Сам Мирзализаде своей вины не признал, но за шутку извинился.

«Вину не признаю, но раскаиваюсь. Выдернуто из контекста, это действие одно звучит неподобающе — и для неподготовленного зрителя это звучит ужасно. И я перед людьми, которые увидели это, неправильно меня поняли, извиняюсь и понимаю, как это может звучать. В этом я раскаиваюсь», — передало его слова РИА «Новости».

Выноса приговора он ждал не в одиночестве. У здания суда собрались его коллеги: Кирилл Селегей, Эльдар Гусейнов, Сергей Горох, Ариана Лолаева и многие другие. Они выразили поддержку Идраку и в своих Stories подчеркнули, что считают комика невиновным.