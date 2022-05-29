Президент Сербии Александр Вучич спрогнозировал, что предстоящей зимой цены на газ вырастут до пяти тысяч долларов за тысячу кубометров. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал такую цену слишком большой и возможной лишь при прекращении поставок в Европу российского газа. По мнению эксперта, прогноз сербского лидера можно рассматривать в качестве предупреждения странам Евросоюза, чтобы они задумались. Далее — прямая речь собеседника «360».

Очевидно, что господин Вучич сделал прогноз в некоем контексте. Я могу предположить, что он касается прекращения поставок российского газа. Иного развития событий, при котором цены на газ в Европе могут подскочить до подобных величин, я не представляю.

Произойдет ли это? Ответ на этот вопрос нам дала ситуация в начале марта, когда европейские игроки испугались прекращения поставок российского газа. Тогда произошел максимальный подъем цен

Исходя из этого факта, можно предположить, что при прекращении поставок российского газа цена на этот энергоресурс может быть любой. Пять тысяч долларов — это поражающая воображение величина, которая должна заставить задуматься европейских коллег Вучича. Это даже не прогноз, а предостережение.

Пять тысяч долларов — это не просто запредельная величина, а несовместимая с жизнью ни простых европейцев, ни целых секторов промышленности Евросоюза. Что означает приговор европейской экономике. Пока таких цен нет. Европейские лидеры при этом все чаще высказываются, что сейчас они не могут прервать поставки газа, потому что это будет на руку России. Но пять тысяч долларов — это было бы неплохо.

Риски дефицита

Дело даже не в цене, а в наличии газа. При такой стоимости его просто не будет. Понятно, что у них есть какая-то своя добыча, часть привозят в сжиженном виде. Но такая цена грозит жесточайшим дефицитом.

Газ используют не только в качестве энергоносителя на электростанциях и в двигателях внутреннего сгорания на большегрузной технике. Его также используют в качестве сырья в химической промышленности, в нефтепереработке, производстве азотных удобрений и так далее. То есть существует масса сфер применения природного газа. При жестком дефиците просто не будет хватать газа для производства отдельно взятых продуктов.

Если мы посмотрим на последние высказывания представителей европейской промышленности, то мы увидим заявление представителя BMW. Он сказал, что если прекратятся поставки российского газа, то мы не сможем работать. Смысл был такой

Можно, конечно, возразить на мои слова. Посмотрите, что даже при полутора тысячах долларов в Европу завезли сжиженный природный газ, а если он будет стоить пять тысяч долларов, то его вообще все повезут. Но здесь мы упираемся в вопрос инфраструктуры.

В Европе большое количество СПГ-терминалов, а в странах, которые получают трубопроводный газ, там не везде есть такие хранилища. При этом их суммарная мощность позволяет компенсировать до половины необходимого объема, поставляемого из России. То есть проблему дефицита это решит никак. Лишь немного сгладит ситуацию.

Единственное, что продолжится, — это разговоры европейских политиков о том, какая плохая Россия, про то, что мы виноваты в высоких ценах на газ в Европе, звучат с сентября 2021 года. Сейчас они просто прозвучат громче, потому что избиратели начнут задавать вопросы европейским лидерам, почему так все дорого, что вы делаете. А они будут рассказывать, как они ведут борьбу с Россией.