Приготовиться к пешеходам. ДТП с детьми в Солнцеве вскрыло давнюю проблему

В Солнцеве девушка-водитель на автомобиле Mazda сбила детей на переходе. Такие ДТП часто происходят в России. Причина кроется в плохой организации движения в таких зонах. Эксперты также уверены, что нужно понять, почему водитель ошиблась, чтобы в будущем другие не повторили аварию.

В московском районе Солнцево 18-летняя Валерия Башкирова сбила трех детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель отвлеклась на телефон и не смотрела на дорогу, которую дети переходили вместе с мамой и бабушкой. В больнице скончались мальчики трех и пяти лет, а у их девятимесячной сестры диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Валерию Башкирову обвинили в нарушении правил, которое повлекло смерть по неосторожности. Ей может грозить до пяти лет тюрьмы.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин настоял на передаче дела в производство главного следственного управления после появления широкого общественного резонанса.

Как регулировать

Аварии на нерегулируемых пешеходных переходах в России не редкость. Только за этот месяц было несколько происшествий: например, в Кемеровской области на нерегулируемом пешеходном переходе водитель насмерть сбил супружескую пару.

Такая же ситуация произошла на Сахалине. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил женщину и мужчину, написал сайт kp.ru. В Новосибирске, в зоне нерегулируемого перехода, водитель также совершил наезд на подростка, сообщил «Московский комсомолец».

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов объяснил «360», что причина подобных аварий кроется в плохой организации движения на таких участках. Он отметил, что на переходах должен стоять светофор, закупка которого не настолько дорогая.

К сожалению, наши власти — причем во всех регионах — пренебрегают такими давно проверенными технологиями, как установка светофора. Даже если на светофор нет денег, можно предложить использовать искусственные дорожные неровности Петр Шкуматов.

Автоэксперт и шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев также считает, что на таких участках стоит устанавливать светофор, в частности, светофор по требованию.

«Для этой проблемы есть давно сформированное решение — светофоры по требованию. Они способны исключить ряд подобных ситуаций», — рассказал Бахарев.

Другое возможное решение для таких участков — установка лежачего полицейского. По словам Шкуматова, именно его и установили сразу после ДТП на дороге.

Однако даже лежачий полицейский не всегда может предотвратить аварию. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков согласился, что физические препятствия на дороге действительно могут остановить водителя, когда тот понимает, что ему станет некомфортно или его автомобиль будет поврежден.

«Но это не является препятствием, если за рулем пьяный человек, которому море по колено. Он и через лежачий полицейский перескочит», — заявил Кадаков.

Дело в водителе?

ДТП вызвало общественный резонанс, а в адрес Башкировой посыпались обвинения. Однако Петр Шкуматов уверен, что общество не извлечет уроки, если будет обвинять только водителя в этой ситуации.

«Нам надо посмотреть, почему водитель ошибся и что надо сделать, чтобы другие водители не ошибались. К сожалению, такой системной работы теми людьми, которые должны отвечать за безопасность дорожного движения, не ведется», — заявил Шкуматов.

Бахарев отметил, что важно понять, почему девушка отвлеклась во время езды. По его словам, водители совершают одну и ту же распространенную ошибку: они не готовятся к появлению пешеходов. Это показал эксперимент с определением точки невозврата перед пешеходным переходом, после которой автомобилист не может остановиться.

«Это говорит о том, что водитель не готовится к появлению пешеходов в принципе. Он готовится тогда, когда их видит, и сбрасывает скорость», — пояснил Бахарев.

Пешеход не всегда жив

Бдительность нужно проявлять не только водителям, но и пешеходам. Бахарев отметил, что в той аварии ошибки совершили и родители, поскольку не видели ситуацию как опасную, а дети шли не пешком по переходу.

О внимательности на переходах рассказал и Кадаков. Он напомнил крылатую фразу: «Пешеход всегда прав, но не всегда жив».

«Надо посмотреть, не угрожает ли тебе в данном конкретном месте опасность. Убедись в этом, а потом двигайся», — рассказал Кадаков.

По его мнению, даже если пешеходу обязаны уступить, ему стоит оглядываться по сторонам.