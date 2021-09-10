Приемная мать подростка из РФ отдала его после смерти на органы. Как она это объяснила?

Покончивший с собой подросток из Перми сам хотел стать донором после своей смерти. Так его приемная мать из Франции объяснила свое решение отдать парня на органы посмертно. В России к этому до сих пор относятся скептически.

Каким был погибший подросток?

Элен Тексье заявила, что ряд СМИ публикует домыслы о произошедшем. Именно поэтому женщина решила рассказать РЕН ТВ, как было все на самом деле.

«Есть СМИ, которые публикуют различные домыслы, догадки, не имеющие ничего общего с реальностью. Так вот, я хотела бы прекратить это, рассказать все, как есть на самом деле. Мы все испытываем шок. Наша семья прежде всего. И не можем поверить, что это произошло на самом деле. Мы усыновили детей еще в 2007 году, и они стали нам родными и останутся родными на всю жизнь. Мы как будто усыновили Россию, а Россия усыновила нас. Наша семья, мы стали немного русскими. У нас установилась крепкая связь с Россией, мы старались помочь усыновленным детям восстановить их связь с Россией», — процитировал женщину канал.

По ее словам, усыновление детей из России изменило жизнь семьи Тексье. Этот шаг открыл приемным родителям страну. Женщина подчеркнула, что погибший мальчик был прекрасным ребенком.

«Очень умным, вдумчивым, и очень чувствительным. И, видимо, он очень много держал в себе, не хотел никого беспокоить. Он был таким заботливым и внимательным к окружающим. Как оказалось, не внимательным к себе», — пояснила она.

Она отметила, что вся семья до сих пор не может понять, что стало причиной произошедшего. По ее словам, когда во Франции происходит суицид, полиция тут же начинает расследование. И правоохранители не смогли найти ничего, что могло бы намекнуть на желание подростка покончить с собой.

«У него была душа поэта. Во Франции примерно так и представляют русских», — подчеркнула Тексье.

Почему подростка сдали на органы?

Приемная мать объяснила, почему решила сдать тело подростка на органы после его смерти. Женщина рассказала, что несколько лет назад умер друг их семьи: он оставил письмо, где дал разрешение взять свои органы после смерти. Это обсудили в семье Тексье. И Искан — приемный сын — сам изъявил желание стать донором органов после смерти.

«Тогда Искан сказал, что когда он умрет, если он не погибнет в аварии, которая повредит его тело, то он хотел бы стать донором органов. Он сказал это несколько лет назад», — пояснила приемная мать.

Она подчеркнула, что во Франции это нормальная практика. Ведь ребенка уже не вернуть, а его органы смогут спасти кому-то жизнь. По словам Тексье, здесь нет истории с деньгами.

«Хватит фантазировать на эту тему. Правда в том, что нескольких людей удалось спасти благодаря Искану», — заключила женщина.

Погибший на прошлой неделе подросток стал донором органов после того, как пытался свести счеты с жизнью. Тогда его, правда, смогли спасти. Но парень впал в кому, после чего врачи не смогли ему помочь. Мальчика вместе с сестрой приняла у себя французская семья. Все вместе они прожили 15 лет. Каждый год французские родители привозили детей в Россию, чтобы напоминать им о родной культуре.

Отношение к донорству органов в России

Если в Европе донорство органов после смерти воспринимают как нечто привычное, в России к этому все еще относятся с долей скептицизма. Возможно, именно поэтому в стране до сих пор существует дефицит донорских органов.

При этом медицина давно достигла необходимого уровня, со стороны госполитики на сегодня также нет никаких препятствий для посмертного или прижизненного донорства. По словам главы Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Серге] Готье, все необходимые механизмы для этого есть, как и статья в бюджете.

Мешает именно дефицит органов, уверен Готье. При этом он назвал его искусственным, связанным с неприятием в обществе самой идеи посмертного донорства. Специалист подчеркнул, что многие медицинские организации попросту не хотят связываться с изъятием органов у умершего человека, зная о том, насколько это сложный и ответственный с точки зрения координации процесс.

На сегодня эталоном в отношении к посмертному донорству считают Испанию. Там количество доноров на миллион населения составляет 45–47 в год. При этом в стране действует та же самая правовая модель в этой сфере, что и в России. Речь идет о презумпции согласия. То есть человек может быть против посмертного донорства. В этом случае его позиции должны внести в регистр отказов.