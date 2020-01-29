Иностранцы смогут до полугода гостить в России по туристической визе. А получить ее можно будет по брони отеля. Ожидается, что это повысит привлекательность страны и подхлестнет турпоток. А это принесет в страну валюту и изменит мнение тех, кого страшилками пугают западные СМИ, считают эксперты.

Иностранцам станет легче приезжать в Россию. Сейчас в МИД готовят законопроект, по которому получить туристическую визу можно будет по брони отеля. Единственное условие — он должен входить в «Единый перечень классифицированных гостиниц», пишут «Известия». Впрочем, туда входят все легальные отели, санатории, хостелы и гостевые дома страны.

Еще один плюс: получив туристические визы, иностранцы смогут шесть месяцев путешествовать и гостить в нашей стране. Сейчас они могут оставаться в России всего на месяц.

По мнению ведомства, упрощение въезда и продление срока пребывания сделают Россию привлекательнее для туристов. С этим согласны в Госдуме, большинство фракций готовы поддержать законопроект.

«Мы неоднократно говорили о необходимости упрощения виз хотя бы для отдельных стран. В государствах, где туризм развит, такие меры уже давно приняты и дают существенную прибавку к ВВП», — пояснил депутат Ярослав Нилов.

Приток туристов и валюты

Вице-президент АТОР по въездному туризму Александр Курносов сообщил «360», что за последние пять лет въездной турпоток увеличился, но не очень существенно — всего на несколько процентов. По мнению экспертного сообщества и опыту других стран, упрощение визового режима всегда вызывает приток путешественников.

«Когда Израиль отменил визы для россиян, турпоток в эту страну увеличился вдвое. Когда в начале 2000-х Турция отменила визы россиянам, то турпоток ежегодно и значительно увеличивался — по 30-40%. Опыт Монголии показывает, что отмена виз увеличила турпоток в несколько раз», — рассказал Курносов.

Россия не отменяет визы, а упрощает их получение. Тем не менее отрасль ожидает притока путешественников на 15-20% ежегодно в течение нескольких лет. Приезжающие туристы — это поступление валюты в страну и дополнительное пополнение бюджета.

Чаще всего — около полутора миллионов ежегодно — к нам приезжают жители Китая. На втором месте — немцы, третьи — американцы. Но на самом деле часть этих туристов «не классические», а бывшие соотечественники, приезжающие по визам навестить своих родственников. Затем, примерно по 150 тысяч человек, следуют итальянцы, испанцы и французы.

В основном путешественники едут по стандартному маршруту: Москва — Санкт-Петербург, с посещением достопримечательностей Подмосковья и Ленинградской области. Некоторые также посещают Екатеринбург и Казань.

Мягкая сила в политике

В беседе с «360» председатель Экспертного совета по туризму комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Федулин пояснил, что в странах с большим экспортным турпотоком наблюдается большой приток денежных средств. Появляются новые рабочие места, на которые приходят молодые высококвалифицированные специалисты сферы услуг, информационных технологий, переводчики, гиды и так далее.

Эксперт приветствует снижение визовых требований. Помимо прочего, это повысит привлекательность страны, улучшит ее имидж. Туризм хорош тем, что в нем нет границ. И этой «мягкой силой» нужно пользоваться. Чем больше людей, даже с плохим отношением к стране, приедет, тем большее их число изменит свое мнение.

«Когда тебя там страшат страшилками СМИ, а люди приедут и увидят добродушие, сердечность, умение принять, гостеприимство. Да, мы где-то можем в вопросах материально-технической базы не соответствовать. А с точки зрения музеев, достопримечательностей, гидов-переводчиков мы очень высококультурная туристическая страна», — заявил Федулин.

Живой пример — недавний чемпионат мира по футболу. Перед началом мундиаля британские СМИ пестрели «страшилками» о поездке в Россию. Из-за этого многие болельщики опасались посещать нашу страну. Но, приехав сюда с отцом, 17-летний британский блогер Тео, например, разрушил несколько мифов, сложившихся о России. Тренер футбольной команды из Зимбабве Джастин Уэлли настолько влюбился в страну, что захотел работать в Казани. А Майкл Роуэн подружился с москвичом Максимом и его радушной семьей.