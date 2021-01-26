Приезжим без гражданства в России будут выдавать временные удостоверения. Как их получить?

Госдума во втором чтении приняла закон о введении временных удостоверений личности для лиц без гражданства. Документ будет выдаваться сроком на десять лет и позволит людям работать на территории России без оформления разрешительных бумаг. Удостоверения также позволят вести учет за данными лицами.

В закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» добавили пункт о временном удостоверении личности лица без гражданства, сообщает ТАСС. Теперь лица, не имеющие гражданства и находящиеся на территории России, смогут получить временное удостоверение сроком на десять лет.

Получить документ в электронном виде будет невозможно.

Как его получить?

Такое удостоверение сможет получить лицо, у которого нет документов, подтверждающих его личность и признающихся в России. А также в случае «отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство», или же в случае его выдворения из России.

Для того, чтобы получить удостоверение, необходимо будет обратиться в МВД России. После обработки заявки выдача произойдет в течение 10 рабочих дней. Документ будет действителен 10 лет. Для замены удостоверения необходимо будет вновь обратиться в МВД не менее, чем за 10 рабочих дней до истечения его срока действия.

Удостоверение перестанет быть действительным, если лицо в течении этого срока получит гражданство или вид на жительство в другой стране. В данном случае человек обязан будет покинуть Россию в течение 15 дней. При аннулировании документа он получит справку для следования в посольство, принимающей его страны.

Кого это затронет?

Еще в апреле 2020 года председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев говорил «Российской газете», что на территории РФ сейчас находятся около 5000 лиц без гражданства с неурегулированным правовым статусом. Закон в первую очередь разработан для этих людей.

«Среди них немало лиц, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания в России, однако депортировать их в другую страну нет возможности, так как у них отсутствует гражданство иностранного государства. Есть также немало лиц, бывших гражданами Советского Союза, которые прибыли в Россию после 2002 года и не имеют ни российского гражданства, ни гражданства какой-либо другой страны», — отмечал Груздев.

В России очень много людей, приехавших из территорий со сложным статусом, желающих получить наше гражданство. Например, те, кто прибыл из Абхазии, Южной Осетии, Донбасса и Нагорного Карабаха. Об этом «360» рассказал правовой эксперт Общественной палаты России Борис Пантелеев.

По его словам, у таких людей бывают сложности с оформлением документов и избавлением от старого гражданства, Такой закон может облегчить им процедуру получения гражданства России и в принципе жизнь у нас в стране. Человек сможет сказать, что потерял свои документы и является лицом без гражданства, а далее начнется процедура легализации его проживания в России.

Что даст этот документ?

Обладатели удостоверений смогут работать в России без оформления разрешительных документов. Помимо этого эти лица будут ставиться на учет по месту пребывания, что поможет государству контролировать их деятельность. Как уже отмечалось выше, пребывание некоторых лиц без гражданств в России нежелательно, а депортировать их некуда. Следить за ними тоже фактически было невозможно, а теперь у властей появится инструмент контроля.

Правовой эксперт Пантелеев считает, что эта инициатива правильная и полезная. Это будет положительная и дисциплинирующая мера для лиц без гражданства. К тому же этот закон показывает, что миграционная политика в России сейчас развернулась в сторону облегчения процесса приема новых граждан.

Он также отметил, что 10 лет — это довольно большой срок для такого документа. Велика вероятность, что впоследствии срок его действия будет сокращен.

По мнению Пантелеева, ресурсы традиционной миграции во многом уже исчерпаны. Все кто хотел приехать, давно это сделали. Сейчас в Россию будут приезжать люди из неспокойных регионов, у которых могут быть большие проблемы с наличием документов. Для этого данный закон и нужен в первую очередь.