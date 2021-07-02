В Канаде активисты сносят памятники королеве Виктории и королеве Елизавете II. Поводом стали массовые детские захоронения в школах-интернатах для коренного населения. Несмотря на недовольство демонстрантов, королева все так же популярна у канадцев.

В Канаде разразился скандал вокруг найденных массовых детских захоронений на территории школ-интернатов коренного населения, сообщила радиостанция Sputnik. В день Канады демонстранты собрались перед зданием законодательного собрания Манитобы и начали протестовать против колониальной политики в прошлом. Их акция прошла под лозунгом «Every Child Matters» («Жизнь каждого ребенка важна»).

Активисты опрокинули статуи двух британских королев — Виктории и Елизаветы II, которая официально возглавляет Канаду. На памятнике королевы Виктории они оставили красные отпечатки от рук и табличку с надписью «Мы когда-то были детьми. Верните их домой».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил действия активистов, сообщил Daily Mail. Его пресс-секретарь заявил, что любая порча памятников действующей королеве порицается. Он также добавил, что сочувствует коренному населению Канады после обнаружения останков.

Ранее активисты собирались в Торонто недалеко от памятника основателя интерната для коренного населения Эгертона Райерсона. Они назвали его «расистом» и обрушили статую. Демонстранты потребовали переименовать университет, названный в честь педагога.

В Канаде нашли более тысячи безымянных захоронений на месте бывших школ-интернатов. Эти учреждения создали для ассимиляции коренных народов страны. Вплоть до 1996 года через эти школы прошло до 150 тысяч детей. Не менее 3,2 тысяч погибли из-за жестокого обращения и плохого ухода. Правительство Канады приносило свои извинения.

Реакция на колониализм

О захоронения на территориях школ-интернатов могло быть известно давно, но скандал в канадском обществе разразился только сейчас. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил «360», что детей коренного населения хоронили на территории школ, чтобы не сделать из этого общественного достояния.

Если бы их хоронили за пределами, то это было бы очевидно и известно, и нельзя бы было скрыть Владимир Брутер.

А политолог-американист Рафаэль Ордуханян добавил, что выяснения обстоятельств смерти и места в колониальные времена не так важны.

«Для колонистов это были люди даже не второго, а 22 сорта, поэтому убить их не было преступлением», — рассказал эксперт.

Виновата королева

В преступлениях колонистов демонстранты винят нынешнюю королеву Великобритании Елизавету II. По мнению Владимира Брутера, это объясняется тем, что гнев в буржуазном обществе направлен в то место, которое безопасно. Само общество при этом видит себя категорически невинным.

Однако такие демонстрации не могут быть сигналом того, что Канада покинет Содружество после смерти Елизаветы II. Ордуханян отметил, что монарх слишком популярен, а в Квебеке он выступает консолидирующей силой.

"Это тот институт, который уважают и англоканадцы и франкоканадцы, поэтому элита будет держаться за нее", — добавил Ордуханян.

А политолог Брутер отметил, что превращение Канады в республику вызовет внутреннюю турбулентность.

«Это большая по территории страна, и любое изменение статуса в таких странах болезненно и может привести к распаду. Я думаю, что они будут придерживаться более консервативного варианта и говорить о том, что империя должна меняться», — рассказал политолог.