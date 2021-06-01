Причал, кровь и пистолет. Невестку британского лорда обвинили в убийстве собутыльника

Невестку британского лорда обвиняют в убийстве высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Преступление произошло в Белизе. По сообщениям СМИ, женщина дружила с убитым. В ночь смерти они вместе отдыхали на пляже и пили, а наутро его тело нашли в воде.

Жасмин Хартин нашли на пристани недалеко от того места, где рано утром в пятницу обнаружили тело полицейского Генри Джеммотта в городе Сан-Педро, передает Sky News. Невестке британского миллиардера Майкла Эшкрофта предъявили обвинения в непредумышленном убийстве по неосторожности.

Адвокат Годфри Смит сообщил журналистам, что ей было отказано в освобождении под залог, и она будет помещена в тюрьму. Он также сказал, что ее защитники выступят с заявлением во вторник. Ожидается, что в этот же день ее доставят из Сан-Педро в Белиз для заключения под стражу.

Роковая случайность или нет?

В пятницу со стороны пирса прозвучал выстрел. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли в воде тело 42-летнего полицейского Генри Джеммотта. За правым ухом у него был обнаружен след от пули. Полиция вскоре нашла на пирсе пистолет, из которого Джеммотт был застрелен. Как оказалось, это было его табельное оружие.

Спустя некоторое время сотрудники обнаружили на пирсе женщину в состоянии шока. На ее руках и одежде были следы крови, а сама она дрожала. Этой женщиной была Жасмин Хартин.

Как передает New York Post, Хартин задержали для допроса в пятницу утром, а через три дня ей предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Говорится, что ее держали в крошечной бетонной камере в здании полиции и суда в Сан-Педро.

По словам полиции, Джеммотт и Хартин в вечер перед убийством нарушили комендантский час, пили и общались на пирсе.

Ссылаясь на местные СМИ, New York Post пишет, что поначалу женщина отказывалась давать какие-либо показания без своего адвоката. Однако она якобы призналась в том, что случайно застрелила офицера после того, как ей пригрозили обвинениями в хранении кокаина. Тогда Хартин рассказала детективам, что делала офицеру массаж, а он попросил ее передать служебный пистолет. И в момент, когда она сделала это, пистолет случайно выстрелил.

Семья убитого, похоже, в это не верит и считает, что Джеммотт был слишком умен, чтобы его застрелили так. Одна из его сестер предположила, что это было убийство.

Еще одна сестра полицейского рассказала, что ее брат любил жизнь, он был отцом пятерых детей. Она добавила, что единственное, что точно знала семья — в тот вечер он был с неизвестной женщиной.

Что ждет Хартин?

Племянница убитого Рениша Мартинес у себя на Facebook написала, что ее дядя был убит, и потребовала справедливости.

Однако источник в полиции подчеркнул, что расследование строится на предположении, что Хартин и Джеммотт «играли» пистолетом в состоянии алкогольного опьянения, что и привело к несчастному случаю.

Расследование также пришло к выводу, что на пирсе они были вдвоем. Оба были одеты и, похоже, не заходили дальше дружеских отношений. Наличие романтической связи отрицается и знакомыми с обеих сторон.

Наказание за непредумышленное убийство в Белизе может составлять до 25 лет тюрьмы, а для Хартин — максимум пять лет. Также возможно, что она отделается штрафом в размере 10 000 долларов, пишет New York Post со ссылкой на Daily Mail.

Возможно, ей на руку сыграет и то, кем является отец ее мужа Эндрю Эшкрофта. Тесть Хартин — британо-белизский бизнесмен, социолог, политик и бывший посол Белиза в ООН. Он также заседал в Палате лордов до 2015 года и занял 95 место в списке самых богатых людей Великобритании согласно рейтингу Sunday Times Rich List 2017.

Его адвокат, бывший генеральный прокурор страны, уже посетил Хартин в тюрьме в субботу.

Сама обвиняемая живет в Белизе со своим мужем и двумя детьми.