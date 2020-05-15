Дорого — не значит хорошо

В 2018 году агентство Bloomberg опубликовало рейтинг эффективности систем здравоохранения стран мира. В лидерах оказались Испания и Италия. Россия заняла 53 место, а США оказались на 54 строчке.

При этом расходы на медицину США более чем велики — как в абсолютных цифрах, так и в процентах к ВВП. Судя по последнему показателю, американцы тратят на медицину больше всех в мире — 16,40%. Для сравнения: в считающейся богатой Швейцарии эта цифра составляет 12,10%, а в Венесуэле — 2,20%.То есть США тратят на каждого человека примерно восемь-девять тысяч долларов в год. Тем временем в России — примерно 570 долларов, что чуть выше, чем в Китае.

Увеличение затрат необязательно приводит к улучшению ситуации, не всегда ресурсы распределяются эффективно, не везде система управления выстроена должным образом Станислав Отставнов специалист по медицинской статистике из МФТИ.

Опрошенные «Би-би-си» эксперты уточняют, что хорошее финансирование в Штатах получает высокотехнологичная медицина, инновационные исследования, в том числе в сфере онкологических заболеваний. Однако первичная медицинская помощь испытывает нехватку средств.

Нет денег — нет помощи

Несмотря на столь крупные вложения правительства в медицину, миллионам американцев она просто недоступна: услуги врачей слишком дороги для простых обывателей. Штаты — единственная промышленно развитая страна, где государство вообще не гарантирует гражданам свободный доступ к медицинским услугам. Там работает модель частного страхования, то есть страховку каждый человек либо покупает себе сам, либо получает ее от работодателя. Исключение — люди старше 65 лет и малоимущие. Они могут рассчитывать лишь на некоторые виды услуг.

Получается, получение помощи от врача напрямую зависит от количества денег у конкретного человека. По этой причине четверть жителей США не может позволить себе обратиться к врачу даже в случае сильных заболеваний. «У вас могут быть все ИВЛ мира, но если люди, которым они нужны, не могут ими воспользоваться, лучше никому не станет», — отметил доктор медицинских наук Эрик Шнайдер.

Заведующий отделением Талдомской центральной больницы Сергей Рябов имеет опыт работы за рубежом и продолжает общаться с иностранными коллегами. В разговоре с «360» он рассказал, что лечение в США без страховки может обойтись в десятки тысяч долларов.

Американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс также подчеркнула заточенность американской системы на получение прибыли, а не на помощь гражданам. «Если бы мы руководствовались здравым смыслом, то мы сразу же организовали бы тестирование и наладили снабжение людей и медперсонала всем необходимым. Вместо этого мы видим, как несколько корпораций соревнуются между собой, как бы извлечь побольше прибыли из этой ситуации», — добавила врач.

Во многом это приводит к недовольству среди самих американцев. «Революция может начаться из-за этого, так как политики, Конгресс и медицинская индустрия не могут помочь растущему числу отчаявшихся людей… Все больше американцев откладывают лечение на потом из-за его стоимости», — пишет пользователь Twitter Dan Robinson.

Нет руководителя

Маргарет Флауэрс также отметила, что в Штатах в системе здравоохранения нет никакой высшей инстанции, которая смогла бы взять на себя роль руководителя и гарантировать обеспечение ресурсами, а также обозначить, как должны действовать медики и как стоит себя вести пациентам.

Эта ситуация (пандемия — прим. «360») выявила <…> крупные проблемы. Выяснилось, что у нас нет централизованной системы здравоохранения — американское здравоохранение состоит из разрозненных частей, плохо скоординированных между собой и глубоко бюрократизированных Маргарет Флауэрс педиатр.

Соединенные Штаты остаются на первом месте по количеству жертв и заразившихся COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся в США — более 1,4 миллиона. Более 85 тысяч человек скончались.