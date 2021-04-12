Прибалты готовы сидеть без электричества для отказа от советского прошлого. Но это дорого обойдется экономике

Страны Прибалтики полностью отказались от электроэнергии из России. Пока, правда, на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), который намечен на 2025 год. От такого решения проиграют исключительно прибалты.

Латвия без объяснения причин прекратила покупки электричества на два дня, 8 и 11 апреля. В эти дни проводили тестовое отключение линий электропередачи (ЛЭП) между Белоруссией и Литвой. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Стоимость энергии в европейской части России и на Урале падала на 1–3%. В Литве же цены, заключенные на момент текущей сделки, наоборот, выросли на 8,5%. Это произошло из-за увеличения поставок из Швеции и Польши, откуда Литва повысила закупки для компенсации импорта. Технической необходимости полностью отказываться от импорта у Прибалтики не было, отметили в издании. При этом Белоруссия заранее сообщила о проведении испытаний, их провели согласно программе.

Отключение Прибалтики от энергокольца

Власти Литвы, Эстонии и Латвии решили отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии и отключиться от энергокольца БРЭЛЛ два года назад. Вместо этого они намерены синхронизировать собственные системы с европейскими и подключиться к сетям Евросоюза. Сделать это планируется к 2025 году.

Прибалтика — одно из основных направлений экспорта для «Интер РАО». Это энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В 2019 году на одну лишь Литву пришлось 33% поставок, а выручка от этих продаж тогда составила 20,5 миллиарда рублей. В начале этого года экспорт в Прибалтику резко вырос из-за холодной зимы. Он достиг исторического рекорда.

Расплата за политику

Выход стран Прибалтики из БРЭЛЛ приведет к небольшому снижению выручки и прибыли по направлению трейдинга «Интер РАО», не более 1% EBITDA для группы в целом. При этом цены в рамках единой энергосистемы России значительно ниже европейских. Поэтому при отказе от импорта российской продукции власти Прибалтики должны быть готовы, что им придется платить больше. Об этом рассказал Владимир Скляр из «ВТБ Капитала».

«У решения стран Балтии выйти из БРЭЛЛ, очевидно, вполне политический подтекст», — предположил он.

С этим согласен и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В разговоре с «360» он предположил, что Прибалтика попросту хочет стать максимально независимой от России.

Это политический шаг, он не связан с надежностью, надежнее не будет, БРЭЛЛ — самый надежный вариант. Дешевле тоже не будет, в Европе электроэнергия дороже, чем в России. То есть здесь исключительно политические причины. Они к этому идут давно Сергей Пикин.

Экономист Андрей Стариков также заявил «360» о политических причинах отключения Прибалтики от энергокольца. По его словам, у указанных стран есть миф о том, что из-за энергокольца они находятся в зависимости от России.

«Будто это некое еще не ликвидированное последствие, как они говорят, оккупации, советского опыта, советского прошлого. Так как эти страны являются европейскими, каковыми они себя считают, то они должны быть синхронизированы с сетями Европы, а не постсоветского пространства, России и Белоруссии», — подчеркнул собеседник.

По мнению Старикова, у этого решения нет никакой целесообразности. БРЭЛЛ работал без сбоев, зарекомендовал себя как более чем надежный режим, который функционировал даже во время локдаунов.

«У России для выхода Прибалтики и разрыва этого кольца все готово, у Белоруссии все готово, у прибалтов, которые и заявили об этом разводе, не все готово. Есть вопросы по мощностям, каналам поставки, а что будет в случае локдауна, к кому обратиться… Лет пять они каждый месяц напоминают об этом выходе. Вот сейчас, когда Россия и Белоруссия в тестовом режиме отключились, в той же Литве очень заволновались», — заключил собеседник «360».