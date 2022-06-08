Прибалтика ополчилась на память советских солдат. Новой жертвой стало крупнейшее захоронение освободителей Литвы

В Вильнюсе решили снести памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупное захоронение советских воинов-освободителей. По всей Прибалтике начали охоту на монументы времен СССР. Власти Латвии готовы снести мемориала Освободителям Риги, а в Эстонии представили законопроект о сносе памятников советским солдатам.

Городской совет в Вильнюсе принял решение о сносе памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище. Там находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы в стране, писало РИА «Новости».

Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их дальнейшего сноса. Теперь он назвал мемориал «не соответствующим могилам милитаристским монстром».

На этой неделе Департамент культурного наследия Литвы исключил шесть стел с советскими солдатами из списка охраняемых ценностей. До этого комплекс носил уровень регионального значения, и для его сноса нужно было изменить правовой регламент.

Власти города планируют убирать памятник отдельными стелами или по частям. Демонтаж планируют завершить к концу лета этого года. Пока что власти Вильнюса не решили, где после сноса окажутся памятники — в музее или в другом месте.

Ранее правительство Литвы опубликовало на сайте инструкцию по «правильному сносу советских памятников». Согласно документу, Городской оценочный совет должен решать вопрос о необходимости охраны монумента. В некоторых захоронениях охрана может быть индивидуальной.

Муниципальная администрация должна в первую очередь оценить, могут ли памятники принять на хранение или экспонироваться в муниципальных музеях и других отведенных для этого местах, написала газета «Известия».

Охота на памятники в Прибалтике

В Латвии, Литве и Эстонии начали сносить советские монументы. Парламент Латвии приостановил действие соглашение с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил снос мемориала Освободителям Риги. Спор вокруг монумента возник после 9 мая, когда коммунальные службы бульдозером убирали оставленные жителями цветы.

В конце мая в Риге прошло массовое шествие за снос советских памятников по всей Латвии и за лишение гражданства нелояльных жителей. В нем приняли участие более пяти тысяч человек.

Но были и акции в защиту памятника. На одном из митингов задержали депутата Европарламента Татьяну Жданок.

При этом в бюджете Латвии не нашлось денег на снос памятников. По словам вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, на демонтаж памятника Освободителям Риги нужно около миллиона евро. С помощью пожертвований смогли собрать только 265 тысяч.

Но были и те, кто выступал против сноса советских памятников. Первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Алексей Васильев заявил, что большинство советских памятников в Даугавпилсе не подлежат демонтажу, поскольку под ними есть захоронения, писало РИА «Новости».

В апреле в парламенте Эстонии представили законопроект о «демонтаже в общественных местах памятников и мемориалов» советским солдатам, написала газета «Известия». Депутат консервативной народной партии (EKRE) Пауль Пуустусмаа заявил, что эти мемориалы «оправдывают русский империализм и военную политику», и от них надо избавиться,.