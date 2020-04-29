Побитые чиновники и поджог леса. Конфликт в Усть-Куте назвали противостоянием двух ветвей власти

В Сети появилось видео из лодки, на которой сидит избитый человек. Общественники говорят, что это заместитель мэра Усть-Кутского района Иркутской области, который вместе с коллегами якобы жег лес и пытался убежать. В этой истории, кажется, столкнулись две ветви власти.

Все началось с видео, опубликованного на YоuТubе-канале «АНО „Центр Гражданского Содействия“». На кадрах показана лодка, на которой находятся двое мужчин. Один из них открывает канистры и утверждает, что в них бензин. Другой участник видео сидит рядом с разбитым лицом. Все произошло в тайге в 200 километрах от Усть-Кута.

Местные СМИ утверждают, что жители района поймали группу чиновников на аэролодке, которые якобы поджигали леса. За такие действия их избили и выложили ролик в Сеть, чтобы привлечь к происшествию внимание.

Журналисты считают, что «поджигателей» поймал мэр Усть-Кута Александр Душин вместе со своими работниками на собственных сельскохозяйственных угодьях. Чиновники якобы поджигали лес, а потом снимали все с квадрокоптера. Но сами представители администрации утверждают, что приехали на территорию по работе — якобы они снимали термоточки, а потом направляли данные для подготовки пресс-релизов на тему пожарной безопасности в лесах Усть-Кутского района.

Общественники

В беседе с «360» руководитель АНО «Центр Гражданского Содействия» Алексей Тупицын объяснил, кто присутствует на ролике и рассказал свою версию произошедшего. На YouTube-канале организации есть ролики и аудиозаписи, где Душин и работники сельхозугодий разговаривают с представителями администрации района.

«На видео избитый сидит первый заместитель мэра [Усть-Кутского] района Михаил Барс. Он же на аудио предлагает договориться. Якобы когда он убегал с места пожара, гнались за ними, упал на какое-то бревно лицом. Ключицу сломал. Пока ничего не известно. Туда прокуратура, следователи, полиция поехали. Там связи нет», — рассказал руководитель организации Алексей Тупицын.

По его словам, чиновники поджигали траву, а потом якобы собирались делать то же самое в лесу, снимая пожар с квадрокоптера. Среди «поджигателей» был не только Барс, но и Екатерина Анисимова — пресс-секретаря мэра района, сказал Тупицын. Поджог засекли местные жители и побежали к месту происшествия. Когда чиновники увидели людей, то попытались сбежать на лодке. Там их перехватили жители и потушили пожар.

У них были канистры с бензином, а лодки на соляре работают. Деревень, куда бензин могли якобы везти, они все их проехали, дальше деревень нет. Мэр района пытается сказать, что они там для других целей ездили, но в том месте, где их поймали, термоточки не было. Мы в лесхозе узнали: там не было пожара, они подожгли сами Алексей Тупицын.

Администрация Усть-Кутского района. Сторона 1

Руководитель аппарата Усть-Кутского района Марина Косыгина в разговоре с «360» сказала, что со вечера 28 апреля (тогда произошел конфликт) представители администрации так и не вышли на связь со своими сотрудниками. По ее словам, чиновники поехали в сторону сельхозугодий по работе.

Что касается видео, Косыгина подчеркнула, что на ролике нет никаких снимков пожара, а вот побитый человек есть.

«Мы не знаем о местонахождении наших сотрудников, не знаем, в каком они состоянии. Они вчера выехали по официальному заданию мэра (Тамары Климиной, главы Усть-Кутского района — прим. ред.) определить термоточки на нашей территории. Они исполняли свои должностные обязанности. Со вчерашнего дня с ними нет никакой связи. <…> Факт поджога не зафиксирован, о котором пишут, а факт насилия налицо», — сказала Косыгина.

Она намекнула, что задержание чиновников производил мэр города Усть-Кут Александр Душин, отметив, что у него нет «никаких прав на задержание людей».

На снимке сидит, предположительно, Михаил Барс. Источник фото: YоuТubе-канал «АНО „Центр Гражданского Содействия“»

Мэр Усть-Кутского района Тамара Климина сказала сайту IrkutskMedia, что версия очевидцев с поджогом лесов — абсурд.

«В целях недопущения лесных пожаров мы организовали патрулирование и стационарные посты. Сотрудники, которые попали в камеру очевидцев, выполняли свою работу по контролю за обстановкой связанной с лесными пожарами. Они также имели письменное задание согласно распоряжению губернатора о самоизоляции. Им предстоял путь порядка 300 километров, естественно они запаслись бензином для заправки ТС. Версия с поджогом лесов — полный абсурд», — сказала Климина и добавила, что ее сотрудники до сих пор не вернулись с трудового задания.

Мэр Усть-Кута. Сторона 2

Пресс-служба мэра Усть-Кута Александра Душина в разговоре с «360» заявила, что на месте работает прокуратура и следователи. По результатам проверки они дадут правовую оценку произошедшему.

Источник из близкого окружения Душина сообщил «360», что в регионе столкнулись две ветви власти. Речь идет о руководстве района и города. Для понимания: в районе есть шесть поселений, в каждом из которых свой глава. По словам источника, 95% населения живут именно в городе, и конкурентам «хочется властвовать именно в городе, палки в колеса вставлять».

Мы с противостоянием двух ветвей власти столкнулись. Марина Павловна (Косыгина — прим. ред.), являясь руководителем аппарата мэра, выдает такую информацию, что глава города (Душин — прим. ред.) удерживает этих сотрудников. А что, уже есть решение оперативно-следственной группы? На месте работает прокуратура и Следственный комитет Источник из близкого окружения Душина.

При этом РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника мэрии Усть-Кута сообщило, что Душин все-таки лично участвовал в задержании «поджигателей».

Такой интерес к личности градоначальника источник «360» связал с его характером и заслугами.

«Глава города (Душин — прим. ред.) — колоритная личность, которая не дает покоя многим. Человек, который бизнес начинал с 18 лет, он его сам выстраивал. Это бизнесмен, самостоятельный человек», — сказал собеседник «360».

Официально мэр Усть-Кута Александр Душин на момент публикации никак не комментировал ситуацию.