Приамурские врачи провели операцию в горящей больнице. Они не могли поступить иначе

В Благовещенске во время пожара в кардиохирургическом центре бригада врачей делала операцию на открытом сердце. Прерывать ее было рискованно. Пожарные боролись с огнем и старались уберечь медиков и их пациента от пламени и дыма. Все закончилось хорошо. Губернатор Амурской области пообещал наградить отважных врачей.

Утром в Благовещенске загорелась кровля кардиохирургического центра. Спасатели организовали эвакуацию персонала центра и пациентов. Часть людей отправили домой, а часть разместили в помещениях Амурской государственной медицинской академии.

Пожару присвоили повышенный ранг. С огнем боролось 59 человек личного состава, были задействованы 28 единиц техники. Для проведения разведки с воздуха применили дрон. Через несколько часов удалось локализовать возгорание. Есть версия, что причиной пожара стала неисправная проводка.

Пожарным сильно осложняла работу сферическая форма кровли здания. Открытый огонь бушевал на всей ее площади в 1600 квадратных метров. Для борьбы с пожаром необходимо было проделать технологические отверстия, чтобы проникнуть внутрь.

Наследники Гиппократа

Во время работы спасателей в горящем корпусе кардиоцентра оставались люди. Дело в том, что еще до пожара началась операция на открытом сердце. Заведующий отделением, хирург Валентин Филатов принял решение продолжать работу.

Замначальника ГУ МЧС России по Амурской области Константин Рыбалко рассказал «360», что пожарные постарались максимально защитить медиков. Со специального автомобиля АБГ в реанимационное отделение был проложен электрический кабель для подключения оборудования. Чтобы защитить врачей и пациента от дыма, пожарные установили электровентиляторы системы «Буран».

Сейчас операция успешно завершена, пациента уже направили в другую клинику. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в своем Telegram-канале, что дал задание подготовить наградные листы для отважных врачей.

Источник фото: Telegram-канал губернатора Амурской области

Награды получат: заведующий отделением, хирург Валентин Филатов, сердечно-сосудистый хирург Александр Филиппов, сердечно-сосудистый хирург, и. о. заведующего отделением кардиохирургии Валентин Филатов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации анестезиолог-реаниматолог Виктор Никитин, перфузиолог Георгий Кондратов, анестезиолог Станислав Фукс, операционная медсестра Анжелика Хорсак, медсестра-анестезист Елена Андреевская, санитарка Ирина Хангану. Также наградят главврача Александра Коротких и ректора Амурской медицинской академии Татьяну Заболотских.

Открытое сердце

Впервые в мире успешную операцию на открытом сердце провел американский кардиохирург, профессор хирургии Джон Гиббон в мае 1953 года в Филадельфии. Сегодня эта процедура длится около пяти часов. На время операции хирурги выключают человеческий «мотор» из кровообращения и получают возможность работать на сухом, остановленном сердце.

Источник фото: wikimedia.org

При этом применяют аппарат искусственного кровообращения, куда направляется венозная кровь больного. Проходя через оксигенатор или искусственное легкое, кровь насыщается кислородом и отдает углекислоту, превращаясь в артериальную. Затем она нагнетается насосом в аорту пациенту, то есть в большой круг кровообращения.

Современные технологии позволяют делать одноразовыми все внутренние части аппарата, с которыми соприкасается кровь больного. Используют их только один раз и только для одного пациента. Это резко сокращает количество возможных осложнений.

Готовы к любым ЧП

Врач-кардиолог Юрий Конев подтвердил в беседе с «360», что операцию на открытом сердце прерывать нежелательно.

«Во время такой операции подключен аппарат искусственного кровообращения. Сердце останавливается, и каждый его запуск — большие риски. Разумеется, если бы обстановка была очень тяжелой, хирурги бы прекратили операцию. Но риски были бы очень большие», — пояснил врач-кардиолог.

Юрий Конев отметил, что, хотя чрезвычайные происшествия во время работы врачей происходят нечасто, они к ним готовы. Весь медперсонал хорошо знает перечень мероприятий, которые нужно проводить в подобных случаях. Все отработано и доведено до автоматизма.

«На каждом этаже медицинских учреждений висит план эвакуации. Кроме того, у каждого лечебного учреждения есть своя мобильная электростанция. Благодаря источникам автономного питания аппаратура может быть подключена за очень короткий промежуток времени», — сказал доктор медицинских наук.